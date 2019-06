Za krásného slunečného počasí si cestu na kaplický stadion našly tři stovky diváků. Parádní návštěva! O vítězi áčkové skupiny I. B třídy se sice rozhodlo již v minulém kole, přesto měl zápas svůj náboj. Kapličtí chtěli oplatit soupeři podzimní porážku a přidat čtrnáctou výhru v řadě. Naproti tomu hosté chtěli spartakovcům tuto šňůru přetrhnout.

Do domácí sestavy se vrátil kanonýr Jakub Lesňák, zraněného Daniela pak nahradil v základní jedenáctce Vaniš. I hosté se představili v prakticky ideálním složení.

KAPLICE – VELEŠÍN 0:0

Jako první zahrozili v 5. minutě Velešínští, ale s Grznárikovou střelou si Schneider poradil.

Kapličtí se připomněli v závěru úvodní desetiminutovky, kdy rohový kop zahrával Marek a Lesňák na zadní tyči hlavičkoval mimo.

První opravdu velkou gólovou příležitost diváci viděli po čtvrthodině hry. V gólové pozici se ocitl Urazil, který Ottenschlägera nepřekonal. Šance však trvala, kolem ležícího brankáře zakončoval Lesňák, ale míč z prázdné brány vykopl hlídkující Jakub Zatloukal.

Krátce na to se spartakovci dostali do přečíslení, na jehož konci Urazil předložil míč Lesňákovi před prázdnou branku, ale radost domácích z gólu zmařil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího.

V dalších minutách se pak o slovo přihlásili i hosté, kteří se dostali ke dvěma zaznamenání hodným střeleckým pokusům. Z dvaceti metrů poslal balón nad břevno Špát a krátce po něm si obdobně počínal i velešínský kapitán Pomije.

Ve 28. minutě si Kapličtí připravili druhou jasnou gólovou příležitost. Přesný pas si na vápně zpracoval Lesňák, z otočky tvrdě vypálil, ale Ottenschläger stačil ránu vyrazit. Lesňák vzápětí přihrával před odkrytou svatyni volnému Urazilovi, ten však v klíčovém momentu podklouzl a z gólovky nebylo rázem nic.

Diváci ovšem viděli na I. B třídu oboustranně kvalitní střetnutí. Ne náhodou oba týmy okupují první dvě příčky v tabulce.

Tři minuty před přestávkou mohli znovu úvodní gól zápasu vstřelit Kapličtí. Micák na pravé straně uvolnil Lesňáka, ten pronikl do vápna, dostal se až do zakončení, křížná střela se však mezi tyče jen těsně nevešla. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

V úvodu druhé půle zahrozili Velešínští. Po levé straně zatáhl balón Fišer, zpětnou přihrávkou oslovil nabíhajícího Grznárika, proti jehož křížné střele však nemusel Schneider zasahovat.

V 55. minutě byli naopak blízko k vedoucímu gólu fotbalisté Spartaku. Na pravé straně ve vápně se dokázal uvolnit Urazil, zpětnou přihrávkou našel v gólové pozici Lesňáka, který tvrdou ránou překonal Ottenschlägera, ale velešínského brankáře na brankové čáře doslova tygřím skokem zastoupil Karel Zatloukal – a skóre se ani v tomto případě neměnilo.

Po hodině hry se neujala střela velešínského Zimka a krátce na to Gondek tělem zblokoval na roh zakončení Fišera.

Ve velkém vedru se stále hrálo bez branek, ale nedá se říci, že by střetnutí bylo nezajímavé. Hosté byli nejblíže gólu čtvrthodinu před koncem, kdy trestný kop z hloubi hřiště zahrával Jakub Zatloukal, centr odvrátil bránící Kuchař jen na hranici šestnáctky, kde byl Grznárik, jenž se bez přípravy opřel do balónu – a míč skončil na břevně.

Domácí kontrovali vzápětí centrem Marka, na první tyč si naběhl Urazil, hlavičkoval před gólmanem Ottenschlägerem, bohužel pro domácí nad branku.

V 78. minutě ošemetnou situaci v domácí šestnáctce vyřešil Štrbačka razantním odkopem, míč se však od Grznárika odrazil prudce na branku a gólman Schneider byl hodně rád, že stál právě tam, kde stál, neboť se míč od něj také hodně prudce odrazil zpět do hřiště.

Pak byli opět blízko gólu spartakovci. Nejprve se neurodilo z velkého závaru před brankou. Deset minut před koncem zahrával rohový kop Divoký a hlavička Gondeka jen těsně minula vzdálenější levou tyč svatyně hostů.

Na druhé straně hosté zazdili slibně vyhlížející přečíslení. Tři stovky diváků se tak nakonec gólu ve šlágru kola nedočkaly.

Po závěrečném hvizdu pak Kapličtí, jmenovitě kapitán Josef Gondek, převzali z rukou předsedy STK krajského svazu Vladimíra Eibla pohár pro celkového vítěze A skupiny I.B třídy. Přítomni byli i předseda fotbalového klubu kaplického Spartaku Jaroslav Křiva a zástupce města Kaplice, místostarosta Libor Lukš.

Je třeba zmínit, že slavnostnímu aktu přihlíželi i hráči Velešína, kteří ocenili Kaplické potleskem. Takže respekt patří i velešínským fotbalistům! Upřímně řečeno, ne každý by byl tohoto sportovního gesta schopen.

Předání poháru pak odšpuntovalo radost kaplických hráčů a bujaré oslavy. Nechyběly vítězné pokřiky, šampaňské, děkovačka s diváky. Trenér Bohdan Malický se zásluhou hráčů několikrát prolétl vzduchem. Samozřejmě chybět nemohla ani koupel fotbalistů v kašně na kaplickém náměstí.

Fakta: ŽK 1:4 (Divoký – Šváb, J. Zatloukal, Pomije, Zimek), rozhodčí Slepička – Šťastný, Janda, DFA Eibl, sledovalo 310 diváků.

Sestava Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš (67. Kuchař), Urazil (84. Pál), Lesňák.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Šváb, K. Zatloukal, J. Zatloukal, Zimek, Fišer, Pomije, Špát, Grznárik, Petr, Šálek.

Autor: Libor Granec