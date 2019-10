V hostující sestavě absentoval zraněný vyšebrodský Daniel Poláček, a tak se v sestavě hostů objevili hráči pouze kaplického Spartaku.

Zápas začal zhurta. Od úvodního hvizdu uběhlo sotva patnáct vteřin a po faulu na Linharta se pískala penalta. Kapitán Václav Aibl mířil přesně a hosté vedli – 0:1. Záhy mohlo být vyrovnáno. Hosté byli poněkud ledabylí při bránění, Zvánovec měl dostatek prostoru, dostal se až před brankáře, ve vyložené šanci poslal balón jen do bližší tyče. Jinak však zápasu jasně dominovali hosté. V sedmnácté minutě domácího gólmana Lukáše Smolena zachránilo břevno po povedené střele Kubáta. Ve 25 minutě změna stavu. Roh zahrával Kubát, po hlavičkovém souboji Beránka se míč dostal k Vítku Tvarohovi, který protlačil míč do sítě – 0:2. Za další čtyři minuty stropnický gólman Lukáš Smolen nedosáhl na umístěnou střelu Martina Koubka – 0:3. Zanedlouho už to bylo o čtyři góly. Gólman Lukáš Smolen neměl šanci zasáhnout proti tečované přízemní střele Martina Kubáka – 0:4. Pak ještě skončila na tyči křížná střela Beránka. Do kabin odcházeli hosté se čtyřbrankovým náskokem.

Tak jak začal první poločas, tak začal i ten druhý, penaltou. Tentokráte po faulu Říhy na Zvánovce ji zahrávali domácí. V brance hostů jí čelil již Vít Beránek, který o poločasové přestávce mezi třemi tyčemi nahradil Filipa Štěpánka. Lukáš Zvánovec ji dokázal proměnit a snížil na 1:4. V 55 minutě se prosadili v koncovce hosté. Po průniku Štěpánka se ve vápně dostal k odraženému míči Jan Blažek a přízemní střelou překonal Lukáše Smolena – 1:5. Pak došlo ke střídání i v domácí svatyni. Brankářské rukavice si nandal Martin Bican. V 64 minutě poslal míč do břevna Štěpánek. Hned v následující minutě Aibl kolmou přihrávkou našel nabíhajícího Filipa Štěpánka, ten se kličkou vyhnul Bicanovi a pohodlně skóroval – 1:6. Stropničtí se z druhého gólu radovali v 68 minutě, když se šťastně trefil Jan Charvát – 2:6. Tento stav svítil na ukazateli skóre ještě osmnáct minut před koncem střetnutí. Ve zbývajícím čase se hosté prosadili šestkrát a vytáhli skóre až na konečných 2:12. Dvakrát se prosadil Filip Štěpánek a podruhé v zápase se mezi střelce zapsal i Vítek Tvaroh a to už to bylo 2:9. Pak zaznamenal čistý hattrick Tomáš Szojka a skóre se vyšplhalo až na konečných dvouciferných 2:12. Kapličtí i po dalším zápase zůstávají v soutěži stoprocentní.

TJ Hraničář Horní Stropnice + N. Hrady – FK Spartak Kaplice + V. Brod 2:12 (0:4)

B: 46. Zvánovec pen., 68. Charvát – 65., 73., 77. F. Štěpánek, 78., 82., 86. Szojka, 25., 75. Tvaroh, 1. Aibl pen., 29. Koubek, 35. Kubák, 55. Blažek,

ŽK 0:1 (Vochozka),

rozhodčí Kollmann – Čajan (N), Urazil (N),

diváků 50

H. Stropnice: L. Smolen – O. Smolen, Čajan, Bárta, Novák, Antoni, M. Smolen, Chlebuch, Bláha, Zvánovec, Kotrč, střídali: Vladyka, Bican, Charvát,

Kaplice: F. Štěpánek – O. Říha, Aibl, Vochozka, Blažek, Kubát, Koubek, Tvaroh, Beránek, Linhart, Szojka, střídali: Lhotský, Pavlyuk, Kubák, Škulavík,

9. kolo krajský přebor starší žáci 06. 10. 2019

V neděli po poledni se starší žáci kaplického Spartaku představili v Milevsku. Domácí byli favority střetnutí a papírové předpoklady záhy začali naplňovat. Už v první minutě své kvality prokázal Jiří Šplíchal, který se dokázal uvolnit a střelou do šibenice nedal Kostelnému šanci – 1:0. Milevští v prvním poločase jasně dominovali. Měli fyzickou převahu, z patnáctičlenného kádru byli všichni hráči věkově starší žáci. Naproti tomu ze čtrnácti kaplických hráčů, patří hned šestice z nich věkově ještě do mladší kategorie. Další gól přidali domácí v minutě devatenácté, kdy se prosadil kapitán Lukáš Mára – 2:0. Po prvním poločase měli Milevští dvoubrankový náskok, díky výborně chytajícímu Kostelnému hosté neprohrávali vyšším rozdílem. Po změně stran Milevští již nebyli tak dominantní a hra se opticky více vyrovnala. Ve 48 minutě domácí potrestali chybu Pechy a mezi střelce se zapsal Adam Law – 3:0. O vítězi bylo rozhodnuto, ale Spartakovci po změně stran byli přece jen důstojnějším soupeřem a tři minuty před koncem se dočkali i gólu. V závaru před brankou se nejlépe zorientoval Davyd Martyn a svým prvním gólem v kategorii starších žáků korigoval na konečných – 3:1. Kapličtí se ani při dalším pokusu bodů na soupeřově hřišti nedočkali.

FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 3:1 (2:0)

B: 1. Šplíchal, 19. Mára, 48. Law – 67. Martyn,

ŽK 0:2 (Řídel, Tesař),

rozhodčí Panský – Reiniš (N), L. Mokoš (N),

diváků 50

Milevsko: Masáček – Hubáček, Říha, Buriánek, Žák, Pokorný, Hronek, Zvonař, Šplíchal, Mára, Kodad, střídali: Law, Vrchota, Samec, Trkovský,

Kaplice: Kostelný – A. Seltsam, D. Mokoš, Martyn, Šedivý, Dreiling, J. Kaňka, Pecha, Tesař, Plach, Řídel, střídali: Jak. Fejtek, Čabela, Macanovič,

9. kolo krajský přebor mladší žáci 06. 10. 2019

Zajímavé utkání bylo k vidění v zápase mladších žáků. Domácí se po vzoru svých starších kolegů záhy po startu utkání ujali vedení. Už ve druhé minutě poslal Milevsko do vedení Denis Panec – 1:0. První poločas byl poměrně vyrovnaný, skórovat mohli oba dva celky, ale skóre zůstávalo dlouho neměnné. Až pět minut před koncem poločasu padl druhý gól a opět se z něj radovali Milevští. Štěpán Šimák navýšil vedení svého týmu na poločasových 2:0. Do druhého dějství hostující trenér Hájek změnil rozestavení a Kapličtí začali mít více ze hry a byli častěji před brankou svého soupeře. Po devíti minutách hry vstřelila kontaktní branku Lenka Vaněčková – 2:1. Vstřelený gól hosty ještě více nabudil a hned v následující minutě se o vyrovnání postaral Pavel Dreiling – 2:2. Kapličtí se dál tlačili do ofenzívy. Přišel však trest z brejkové situace. V 51 minutě vrátil Milevsku vedení Marek Hadáček – 3:2. Spartakovci se však nehodlali vzdát, dál útočili a kýženého ovoce se dočkali. Pět minut před koncem hosté znovu vyrovnali stav střetnutí, když brankáře Janoucha dokázal překonat Tomáš Plach – 3:3. Když už to vypadalo, že zápas dospěje k penaltovému rozuzlení, udeřili Kapličtí počtvrté. V samotném závěru o vítězství hostů rozhodl svým druhým gólem v zápase Pavel Dreiling – 3:4. Nedlouho poté zazněl i závěrečný hvizd hlavního arbitra, který odstartoval vekou radost kaplických mladších žáků. Domácí měli nakročeno k vítězství, nakonec si však všechny tři body odvezli Spartakovci.

FC ZVVZ Milevsko – FK Spartak Kaplice 3:4 (2:0)

B: 2. D. Panec, 25. Šimek, 51. Hadáček – 40., 60. Dreiling, 39. Vaněčková, 55. Plach,

bez karet

rozhodčí Panský

diváků 50

Milevsko: Janouch – Cihlář, Hadáček, Klimeš, Silvestr, M. Panec, D. Panec, Smetana, Šimák, Švejda, Zajíček, Kaleja,

Kaplice: M. Říha – Fiala, Tafallari, Čabela, Plach, Jak. Marek, Dreiling, Vaněčková, Jak. Fejtek, J. Kaňka, Janů, Martyn,

9. kolo okresní přebor starší přípravka 04. 10. 2019

FK Spartak Kaplice – TJ Smrčina Horní Planá + Černá 1:0 (1:0)

B: Mrenica,

Libor Granec