K dlouhodobě zraněným Keblovi a Danielovi přibyl již před minulým zápasem kapitán Gondek a pro tento zápas nebyl kaplickému trenérovi Malickému k dispozici ani nemocný Čutka. Hosté se představili již bez trenéra Mareše vedeni novým koučem Pravdou. Úvodní čtvrthodina zápasu byla oboustranně poměrně opatrná. Za zmínku stojí situace z deváté minuty, kdy po centru Urazila pálil Divoký tvrdě jen do bránícího soupeře a následné zakončení skončilo v rukavicích připraveného brankáře Hopfingera.

Pak až v devatenácté minutě pronikl po levé straně Urazil, dostal se až do vápna, zpětnou přihrávkou hledal spoluhráče, ale kapitán Micák v gólové pozici míč vůbec netrefil. V té samé minutě měli výhodu standardní situace Kapličtí, ale do následného brejku se dostali hosté, jmenovitě rychlonohý Sova, zatáhl míč středem, Říha zasahovat nemusel. Skóre se změnilo v minutě čtyřiadvacáté. Sova přesným pasem přenesl hru na Fischera, který ideálně zpracoval, posunul míč Josefu Šanderovi, který se na hranici šestnáctky dokázal uvolnit a parádní křížnou střelou vymetl pavouky z protější šibenice – 0:1.

Hosté byli v prvním poločase lepším týmem. Ve 29 minutě Sova rychle rozehrál trestný kop, Šandera tvrdou ranou vyprášil Říhovi rukavice. O několik minut později se hosté dostali do brejkového přečíslení, Šandera posunul míč Fischerovi, ten pálil z levé strany tvrdě, naštěstí pro domácí těsně mimo. Ve 36 minutě se hostům podařilo navýšit vedení. U postranní čáry viděl asistent rozhodčího údajný faul bránícího Kuchaře. K trestnému kopu se postavil Fischer, kroucený balón žádný z hráčů nezasáhl a ten skončil na zadní tyči, odraženého míče se ujal Jakub Sova, dokázal se uvolnit a střelou pod břevno překonal Říhu – 0:2.

Aktivní Sova pět minut před odchodem do kabin v další příležitosti, dokázal se uvolnit, pálil ovšem nad Říhovu svatyni. Po prvním poločase Prachatičtí zaslouženě vedli. Po změně stran před slušnou diváckou návštěvou se obraz hry poněkud změnil. Domácí se herně zvedli a i oni začali být nebezpeční. Krátce po zahájení hry po Markově centru hlavičkoval Urazil jen do míst, kde byl připravený Hopfinger. Na druhé straně se ke střele dostal Fischer, i domácí gólman byl připravený. V dalších minutách se hostující gólman pořádně zapotil při střelách kaplických hráčů. Nejprve vyslal tvrdou přízemní ránu Marek, Hopfinger jeho ránu zkrotil po zákroku, který připomínal volejbalový bagr. Vzápětí obdobná situace, tentokráte pálil tvrdě po zemi Kuchař, Hopfinger opět s obtížemi nadvakrát dokázal zkrotit.

Záhy se Spartakovci kontaktního gólu přece jenom dočkali. Ve vápně zastavil Růžička nedovoleně Štrbačku a pískala se penalta. Při absenci Gondeka se jí ujal Jiří Divoký a nezaváhal – 1:2. Vstřelen gól domácí hráče nabudil a dál se snažili být nebezpeční. Více otvírali hru a hosté podnikali rychlé kontry do otevřené obrany. Vrátit hostům dvougólový náskok Sova, Říhu prostřelit nedokázal. V polovině druhého dějství po přihrávce střídajícího Pavla Pulce střílel Kuchař, Hopfinger byl pozorný. Dvacet minut před koncem podržel svůj tým gólman Říha. Po centru z pravé strany hosté po hlavičce Šandery už zvedali ruce na oslavu gólu, ale Říha byl u své tyče včas a míč za brankovou čáru nepustil. V 72 minutě centroval z levé strany Marek, Hopfinger vyboxoval míč jen k Divokému, tvrdá přízemní rána těsně minula levou tyč.

Za dalších pět minut pronikl zleva do vápna Urazil, po přihrávce před branku nastal před hostující svatyní závar, který však vyrovnání nepřinesl. Deset minut před koncem po Vanišově centru hlavičkoval nebezpečně Štrbačka, Hopfinger nadvakrát míč dokázal ukrotit. Definitivně mohlo být rozhodnuto pět minut před koncem. Chytře střílel Fischer, technický pokus skončil na břevně. Nedlouho poté se sám na Říhu řítil Sova, kaplický gólman zasáhl reflexivně nohou. Sova pak zazdil i další příležitost a definitivní gólovou pojistku, a tak hosté trnuli až do samotného konce, zda se jim podaří jednogólový náskok uhájit. V nastaveném čase se po centru z pravé strany dostal k hlavičce i brankář Říha, bohužel svého kolegu nepřekonal a neujala se ani následná dorážka Pavla Pulce. Prachatičtí těsný náskok uhájili. Kapličtí prohospodařili první poločas, a i když se po změně stran kvalitativně viditelně zlepšili, tak na bodový zisk to nestačilo.

FK Spartak Kaplice – FK Tatran Prachatice 1:2 (0:2)

Branky: 63. Divoký (pen.) – 24. Šandera, 36. Sova.

ŽK 2:3 (Urazil, Divoký – Sova, Fürbach, Šandera).

Rzhodčí R. Mráz – Brych, Frček. Diváci:180.

Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka, M. Hami (83. Jan Fejtek), T. Vávra, Kuchař, F. Marek, Divoký, Micák, Vaniš, Pál (60. P. Pulec, Urazil.

Prachatice: Hopfinger – Lukeš, Kováč, J. Tesař, Růžička, T. Tesař (83. Kapuscinský), Škopek, Sova (90. + 5 R. Mráz), Fürbach, Fischer, Šandera (88. Janošťák).

Libor Granec