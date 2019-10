Kaplice – Roudné 1:4 (1:3)

Bohdan Malický, trenér Spartaku Kaplice (4. místo): „Začali jsme dobře, aktivně, snažili jsme se být hodně na balonu a odměnou za to byl vedoucí gól Marka. Postupně však přišly kritické chvilky, kdy jsme vyrobili fatální chyby a Roudné do přestávky skóre otočilo. Po změně stran si hosté náskok zkušeně hlídali a navíc hrozili z velmi nebezpečných brejků. Je třeba přiznat, že tentokrát byl protivník nad naše síly. Pokud chcete proti takovému týmu pomýšlet na úspěch, musíte hrát bez chyb, a to jsme, bohužel, nedokázali.“

Olešnice -Velešín 2:4 (1:2)

František Jaroš, trenér FC Velešín (11.): „Jestli se chceme zachránit v I. A třídě, musíme s týmy z dolní poloviny tabulky bodovat i venku. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a vyrážet do brejků. Začátek byl celkem vyrovnaný, žádné mužstvo se do šancí nedostávalo. Nám se nedařilo udržet míč, po třech, čtyřech přihrávkách jsme o něj přišli. Po rohovém kopu navíc domácí vstřelili lacinou branku. Inkasovaný gól nám však pomohl. Začali jsme lépe kombinovat, soupeře jsme přehrávali a do přestávky otočili i skóre zásluhou Švába a Grznárika. Ve 49. minutě Olešnice po trestném kopu a teči našeho hráče vyrovnala, když v okamžiku střely byli dva protihráči za naší obranou a využili tak svého postavení. Pak jsme měli štěstí, neboť střela domácích skončila na tyči. Asi po hodině hry jsme začali Olešnici opět přehrávat a v 76. a 78. minutě se nám povedlo vsítit dva slepené góly. Pak jsme si již zasloužené vítězství pohlídali.“