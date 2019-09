Poslední zářijovou neděli Kapličtí před velice pěknou diváckou návštěvou hostili mladý ambiciózní celek Roudného. Zápas začal zhurta. Už ve druhé minutě se Malšané po ataku Gondeka zavánějícím faulem dostali do přečíslení, Goretki přihrál míč do vyložené šance Bendovi, tomu však včasným vyběhnutím šanci zmařil gólman Říha. Následoval protiútok, po spolupráci Lukáše Pulce a Vaniše zatáhl míč po levé straně Urazil, poslal do vápna přesnou přízemní přihrávku, kterou přesně k tyči uklidil František Marek – 1:0.

Roudenští, kteří sestoupili z krajského přeboru, za nepříznivého stavu začali ukazovat svou nespornou kvalitu. Ve dvanácté minutě vyvezl míč středem Neckář, jeho střelu si gólman Říha pohlídal, když ji dokázal vyrazit. Na druhé straně po zpětné Markově přihrávce pálil jen nad břevno Divoký. V osmnácté minutě bylo skóre vyrovnané. Hosté dostali možnost zahrávat přímý kop. K balónu se postavil Jan Hála a technická střela zapadla k levé tyči, když ne zcela dobře zafungovala kaplická zeď – 1:1.

Domácím mohl vrátit vedení ve 21. minutě Štrbačka, který se dostal k hlavičce po Vanišově centru z pravé strany, ale exligový gólman Kučera svůj tým podržel, když míč vytěsnil na rohový kop. Domácí svou šanci neproměnili a nedlouho poté se vedení ujali Roudenští. Hála na levé straně našel Vlka, tense dokázal uvolnit, přihrál po zemi před branku a Martin Benda zblízka otočil skóre ve prospěch hostů – 1:2.

Už v prvním poločase museli kvůli zdravotním problémům svých svěřenců do sestavy sáhnout oba dva trenéři. Nejprve v domácí sestavě nahradil Vaniše Pavel Pulec a chvíli poté v roudenské jedenáctce vystřídal Vlka Daniel Vogl. Ve 37. minutě se hostům podařilo vedení zvýraznit. Kapličtí zahrávali roh, míč se však zmocnil gólman Kučera, následoval dlouhý výkop, bránící Čutka hlavou poslal míč k vlastní brance, u balónu byl ovšem dřív než vybíhající Říha Martin Benda a po zemi poslal míč do sítě – 1:3. Hosté byli velice produktivní a především díky tomu odcházeli po prvním poločase do kabin s dvougólovým náskokem.

Roudenským se pak na výbornou povedl i vstup do druhého dějství. Po šesti minutách hry se v šanci ocitl Goretki, proti Říhovi neuspěl, akce však pokračovala, na levé straně se Kadlec dokázal uvolnit, zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího kapitána Jana Hálu, jenž míč uklidil bezpečně do kaplické svatyně – 1:4.

Kapličtí i za nepříznivého stavu bojovali o zkorigování skóre, ale proti dobře fungující obraně soupeře se do šancí dostávali jen velice obtížně. V 56. minutě střílel zpoza vápna po zemi mimo Micák. O chvíli později zahrával trestný kop z levé strany Marek, zadáci soupeře opomněli bránit Januru, který se osamocený dostal k hlavičce, poslal ji však jen do mís, kde byl připravený Kučera. Dvacet minut před koncem si kaplický gólman Říha poradil se střelou Goretkiho. O několik minut později se pak do šance dostal z levé strany Kadlec, Říha míč vytěsnil na tyč. Branková konstrukce se poté rozezvučela i na druhé straně. Marek zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Tomáše Vávru, který napálil míč jen do břevna Kučerovy brány.

Závěrečných deset minut se pak již jen dohrávalo. O vítězi bylo rozhodnuto. Hosté vyhráli naprosto zaslouženě, brankový rozdíl je pro domácí možná až příliš krutý. Roudenští byli daleko efektivnější v koncovce a beze sporu předvedli svou kvalitu týmu, jenž ještě v červnu hrál krajský přebor.

Spartak Kaplice – Malše Roudné 1:4 (1:3)

Branky: 2. F. Marek – 18., 51. Hála, 23., 37. Benda.

Rozhodčí: Tůma – Vítek, Hladík. Diváci: 220.

Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka (74. Kuchař), M. Hami, Čutka (46. Janura), Gondek (55. T. Vávra), F. Marek, Divoký (71. Jan Fejtek), Micák, Vaniš (26. P. Pulec), L. Pulec, Urazil.

Roudné: Kučera – Hrouda (61. Míča), Cepák, Zachař, Kodras, Goretki (78. Fatura), Hála, Neckář, Kadlec, Vlk (30. D. Vogl), Benda (85. Zíka).

Libor Granec