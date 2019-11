V posledním podzimním střetnutí v domácím prostředí přivítali Kapličtí poslední Olešnici a povinnost jim velela vytěžit ze střetnutí plný bodový zisk. Domácí trenér Bohdan Malický se musel obejít bez služeb nejlepšího střelce týmu Marka Urazila, naproti tomu hostující lodivod se postrádal v sestavě například stopera Bohumíra Bahenského. Poprvé v sezóně se tak v sestavě objevil zkušený Tomáš Kačírek, který svého času oblékal i dres kaplického Spartaku.

Hosté se snažili být v úvodu střetnutí aktivní. Už v páté minutě po Lustově přihrávce zakončoval z levé strany Husa, křížný pokus mezi tři kaplické tyče nenasměroval. Krátce na to chyboval při rozehrávce Hami, nabídl tím stoprocentní příležitost Brouskovi, ten zakončoval z první, gólman Schneider svůj tým podržel, míč vytěsnil na rohový kop. V deváté minutě se do prvního vážnějšího zakončení dostali i Kapličtí. Pavle Pulec prostrčil balón Vanišovi, střela z osmnácti metrů po zemi minula pravou tyč.

S přibývajícími minutami byl Spartakovci lepším a především nebezpečnějším týmem. V osmnácté minutě zahrával trestný kop z pravé strany Vaniš, v gólové pozici se ocitl nabíhající Štrbačka, ale zblízka bránu soupeře přestřelil. Ve 26. minutě musel domácí trenér sáhnout do sestavy, když zápas skončil pro zraněného Marka, kterého nahradil na trávníku Dan Pál. Po půlhodině hry měli domácí výhodu trestného kopu. Divoký přiťukl míč Gondekovi, táhlá rána skončila po jemné teči brankáře Janečka nad břevnem.

Závěrečná čtvrthodina byla zcela v režii domácích. Hostující gólman Janeček byl v neustálé permanenci. Ve 33. minutě přečíslení Spartakovců čtyř proti dvěma. Pál našel v gólové pozici Micáka, ten Janečka neprostřelil, k odraženému balónu se dostal Divoký, jeho gólová střela skončila na těle bránícího Šafránka. Vzápětí Pavel Pulec na polovině hřiště prostrčil míč nabíhajícímu Micákovi, který se řítil zcela sám na bránu, ale v rozhodujícím momentě si nepohlídal odskok míče a z gólovky se zrodila velice nepřesná střela.

V 35. minutě prolétla těsně vedle levé tyče povedená táhlá rána Gondeka. Krátce na to výhodu rohového kopu pro domácí. Po centru Divokého hlavičkoval nad bránu Pavel Pulec. Pět minut před přestávkou další přímý kop pro Spartak. K balónu se postavil Divoký, utaženou ránu tečoval mimo tři tyče Šafránek. Kapličtí se nakonec těsně před přestávkou vedoucí branky přece jenom dočkali. Dostali se do brejkové situace, z pravé strany se do vápna dostal Dan Pál, připravil pozici nabíhajícímu Robertu Danielovi, který křížnou střelou prostřelil brankáře hostů – 1:0.

O poločasové přestávce nabrali hosté zbytky svých sil a v úvodu druhého dějství se snažili být aktivní. Střela Piláta z větší vzdálenosti skončila nad břevnem. V 53 minutě měli velkou možnost hosté snížit poté, co byla odpískána malá domů. Po přiťuknutí tvrdě pálil Drtina, Schneider dokázal ránu vyrazit. O několik minut později se naopak z gólu radovali Spartakovci. Dan Pál vystihl nepovedenou rozehrávku Šafránka, předložil míč Pavlu Pulcovi, který v koncovce prodal své zkušenosti, a bylo to 2:0.

O chvíli později mohlo být ještě veseleji. Pěkná akce do otevřené olešnické obrany, Pavle Pulec posunul balón Divokému, který hledal před brankou nabíhajícího Dana Pála, který skluzem namířil balón jen do tyče. A v 65. minutě se z gólu z čista jasna radovali hosté. Po trestném kopu z levé strany se do koncovky dostal na zadní tyči Michal Lechner, přízemní ranou překonal Schneidera a vrátil hosty do hry – 2:1.

V 68. minutě hosté střídali, když Brouska nahradil v sestavě Picek. Krátce na to si při snaze zasáhnout letící míč natáhl sval Lust a zápas pro něj skončil. Bohužel pro hosty, na lavičce nebyl žádný zdravý hráč a Olešnice tak byla nucena hrát v oslabení. Kapličtí přesilovku záhy využili. Po pravé straně zatáhl balón Daniel, po jeho přihrávce nastal před hostující svatyní závar, střídající Kuchař zpětnou přihrávkou nabil Patriku Micákovi, který zamířil přesně – 3:1.

Deset minut před koncem o dalším průniku agilního Daniela zakončoval ve skluze nad bránu Pál. Dan Pál byl při chuti, po krásné individuální akci připravil gólovku Divokému, který však správný moment prováhal, a následně pálil z úhlu jen nad bránu. V 84. minutě fauloval ve vápně Šafránek Divokého a z nařízeného pokutového kopu pečetil výhru Spartakovců kapitán Josef Gondek – 4:1. V samotném závěru ještě Gondek pálil po Vanišově přihrávce tvrdě, ale Janečka nepropálil. Kapličtí potvrdili roli favorita, poslední celek tabulky porazili rozdílem tří branek a pojistili si tím tak průběžné šesté místo tabulky.

Spartak Kaplice – Sokol Olešnice 4:1 (1:0)

B: 43. Daniel, 59. P. Pulec, 72. Micák, 84. Gondek pen. – 65. Lechner.

ŽK 1:1 (Schneider – Šafránek). Rozhodčí Valeš – Talíř, Pícha. Diváci: 160.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, F. Marek (26. Pál), Vaniš, P. Pulec (63. Kuchař).

Libor Granec