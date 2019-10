Kapličtí se představili na hřišti lídra soutěže. Trhové Sviny v dosavadním průběhu soutěže neokusily hořkost porážky a favoritem byli i v tomto střetnutí. Na první vážnější ohrožení soupeřovy brány si přítomní diváci počkali až do čtrnácté minuty. Před vápnem fauloval Štrbačka a domácí měli výhodu přímého kopu z velmi dobré palebné pozice. K míči se postavil Valut, ale povedenou ránu dokázal pozorný gólman Říha zneškodnit.

Hosté opláceli podobnou mincí po dvaceti minutách hry. Po spolupráci Micáka s Gondekem se za vápnem do balónu opřel Čutka, při tvrdé ráně se gólman Popovič proletěl vzduchem, zasahovat však nemusel, míč skončil těsně nad břevnem. Jinak však v prvním poločase byli lepším týmem domácí, kteří měli míč častěji na svých kopačkách. Hosté nedokázal udržet balón. Svinenští byli lepší v osobních soubojích, a i díky tomu byli nebezpečnější v koncovce. Po Hamiho chybě hledal Macák před brankou nabíhajícího Lukáše Gažáka, ten však ve skluzu na míč nedosáhl.

První gólovou příležitost přítomní viděli ve 22. minutě a na svědomí ji měl domácí Kodras, ale tváří tvář gólmanovi Říhovi neuspěl. Nikdo si určitě nemyslel, že to byla jediná gólovka v celém utkání. Ve 25. minutě po odraženém míči zakončoval Chromčák, brána mu však byla malá. V dalším průběhu Kapličtí přece jen dokázali eliminovat snahu domácích o vstřelení vedoucí branky. Až ve 36. minutě střílel z otočky po Zatloukalově přihrávce Lukáš Gažák, mířil jen do míst, kde byl připravený gólman hostů. Na druhé straně vystihl špatnou rozehrávku domácích Vaniš, Pál však svou střelou poslal balón pouze nad břevno. Do kabin se tak šlo ba bezbrankového stavu.

Po změně stran se obraz hry trochu změnil, a to především proto, že se hosté dokázali v osobních soubojích vyrovnat soupeři. Diváci sledovali především hru mezi oběma šestnáctkami bez gólových příležitostí. Po hodině hry střílel zpoza vápna po zemi mimo svinenský Macák.

V sedmdesáté minutě se do zakončení dostal stejný hráč. Tentokráte už poslal míč po zemi mezi tři kaplické tyče, ale nepříliš razantní a ani neumístěná střela nemohla Říhu překvapit. Kapličtí ve druhém poločase nedokázali dotáhnout do zdárného zakončení pár slibně vyhlížejících brankových možností. Kdo čekal závěrečný nápor domácích, musel být zklamán. I nadále to byl o každý metr hřiště bez gólových příležitostí. A tak ani nebylo divu, že se v tomto střetnutí diváci gólu nedočkali a po bezbrankové remíze se body nakonec dělily.

Spartak Trhové Sviny – Spartak Kaplice 0:0

Rozhodčí: Kříž ml. – Cigáň, Kollmann. ŽK 0:2 (Štrbačka, Divoký). Diváci: 100.

Tr. Sviny: Popovič – Chromčák, J. Zatloukal, Tomek, Valut, Kolář, D. Brůha, Hruška (74. Švepeš), Kodras, Macák (79. Perfoll), L. Gažák (46. Troup).

Kaplice: F. Říha ml. – Štrbačka, T. Vávra, M. Hami (70. P. Pulec), Gondek, F. Marek (80. Daniel), Divoký, Čutka, Micák, Vaniš (90. Jan Fejtek), Pál (63. Kuchař).

Libor Granec