Spartak, který působní v I. a třídě nejprve podlehl nejtěsnějším rozdílem Týnu nad Vltavou a poté po bezbrankové remíze porazil v penaltovém rozstřelu domácí tým. O turnaji podrobně referoval spolupracovník deníku Libor Granec.

Tradiční letní turnaj v Olešníku otvíral zápas kaplického Spartaku s týnskou Olympií. První gólovou příležitost si proti týmu z krajského přeboru připravili Kapličtí. Už ve druhé minutě po Gutheisově přihrávce mohl skóre otevřít mladík Pastier, ale proti jeho zakončení gólman Kubík zasahovat nemusel. Týnští se připomněli v minutě dvanácté. Do samostatného úniku se z pravé strany dostal Dvořák, střela však postrádala razanci a mířila do připravené náruče brankáře Schneidera. Poté se hra odehrávala po většinu času mezi oběma šestnáctkami. Následovala pasáž, ve které diktovali tempo hry spartakovci a měli několik možností vstřelit vedoucí branku. Ve dvacáté minutě vybojoval míč před vápnem Gutheis, dostal se do šestnáctky, ale v poslední chvíli celou situaci pro Týnské zachránil obranným zákrokem Meidl.

Ve 22. minutě Pastier kolmicí našel na levé straně nabíhajícího Daniela, jenž byl zcela sám před gólmanem, ale Kubíka prostřelit nedokázal. Vzápětí po centru Vaniše z levé strany propadl míč až k Pastierovi, ale ani z této možnosti se gólově neurodilo. Ve 26. minutě po faulu na Divokého měli Kapličtí výhodu přímého kopu. Střela Gutheise však skončila nad břevnem týnské svatyně. A jak už tomu bývá, když nedáš, dostaneš. V té samé minutě po dlouhém balonu se řítil sám na branku Radim Štos a střelou k tyči poslal Olympii do vedení – 0:1.

I po změně stran jako první zahrozili Kapličtí. Po Danielově přihrávce zatáhl míč z levé strany do vápna Pastier, prudkou ranou však rozvlnil pouze boční síť. Na druhé straně pokoušel střelecké štěstí Patrik Vařil, ale Schneider zasahovat nemusel. O několik minut později mohl vedení Týna navýšit Dvořák, který se dokázal pěkně uvolnit, ale Schneidera překonat nedokázal. Kapličtí kontrovali. Po akci Gondeka s Divokým zakončoval z velmi dobré palebné pozice Gutheis, míč však poslal těsně nad břevno. Kapličtí se snažili o vyrovnání. Největší šanci na srovnání skóre měli čtyři minuty před koncem, když po levé straně zatáhl balón Gondek, ve vápně našel Pála, který mířil pod břevno, ale Kubík konečky prstů dokázal míč vytěsnit nad bránu. Spartakovci doplatili v zápase na neproduktivitu v koncovce, gólových příležitostí měli totiž více, ale z postupu do finále se mohli radovat Týnští.

Ve druhém semifinálovém utkání porazil Rys Dream Team domácí Olešník 4:1, když se do střelecké listiny zapsali mimo jiné exligoví Petr Benát s Davidem Lafatou.

Spartak Kaplice – FK Olympie Týn nad Vltavou 0:1 (0:1)

Branka: 26. Štos. Bez karet. Rozhodčí: Krčín – Albert, Krauskopf. Diváci: 100.

Kaplice: Schneider – Aibl, Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, Faltus, Vaniš, Gutheis, Pastier. Střídali: Štrbačka, Pál.

Týn: Kubík – Boček, Meidl, Pav. Vařil, Hudeček, Dumbrovský, Štos, Procházka, Mravec, Mezera, Dvořák. Střídali: Šálený, Pat. Vařil.

Do zápasu o konečné třetí místo proti domácímu Olešníku udělal v základní sestavě trenér Ginzel hned osm změn. Do hry se od začátku dostala hned čtveřice dorostenců a z toho tří, hráli v dresu A mužstva vůbec poprvé. A nutno podotknout, že se své šance zhostili na výbornou. První poločas v dresu Olešníka odehrál i David Lafata, který se v předchozím zápase podílel na postupu do finále Dream teamu Zbyňka Rysa.

Domácí favorit začal aktivně. V šesté minutě zahrával standardní situaci Lafata, jeho umístěnou střelu si Schneider pohlídal a míč vyrazil na rohový kop. Hostující gólman si v desáté minutě poradil i s přízemní tečovanou střelou Dudka. Poté o sobě dali vědět i Kapličtí. Debutující dorostenec Martin Koubek vyvezl míč středem, na levé straně našel nepokrytého Gutheise, jenž si našel prostor ke střele, ale Miřátský pokus směřující do levého horního růžku vytáhl na rohový kop. Skóre mohl otevřít v devatenácté minutě domácí Miklík, který se dokázal uvolnit, ale z levé strany střílel nepřesně nad. O několik minut později po průniku Tótha zakončoval ve vápně Bosnyak, křížný přízemní pokus se mezi tři kaplické tyče nevešel. Závěr prvního poločasu pak patřil Spartakovcům. Trestný kop zahrával Gutheis, střela minula levou tyč. Pak si ještě po přesném Pálově centru míč ve vápně zpracoval Gutheis, ale tvrdou ranou Miřátského nepropálil.

Po změně stran akce střídajících hráčů Spartaku. Pastier dokázal míč hlavou prodloužit na nabíhajícího Daniela, ten si navedl míč do střelecké pozice, ale blokovaná rána skončila pouze nad břevnem. Na druhé straně se po rohovém kopu dostal k hlavičce Štěch, míč však do branky nenasměroval a Schneider tak zasahovat ani nemusel. Domácí měli ke gólu nejblíže ve 38. minutě, kdy se po rohovém kopu dostal za vápnem k odraženému míči Dudek, jenomže jeho povedenou ránu zastavilo břevno. V dalších minutách pokoušeli střelecké štěstí Spartakovci. Nejprve po průniku středem střílel pouze nad branku Pál. O chvíli později napřáhl zpoza vápna Faltus, míč proletěl vedle pravé tyče. V 52. minutě po křížném pasu zatáhl míč po pravé straně Matúš Beko, jeho zakončení však bylo nepřesné. Ve zbývajících minutách mohli o vítězství rozhodnout Kapličtí. Po akci Vaniše s Divokým byl v gólové pozici Pál, střílel po zemi, Miřátský zakročil reflexivně nohou. Tři minuty před koncem pak po další přihrávce Divokého zakončoval Štěpánek, střela byla tečovaná a míč mezi tři tyče jen těsně nedoputoval.

Diváci se gólu nedočkali a o třetím místě musely rozhodnout penalty. Zahajovali Kapličtí a Janoušek střelou o břevno poslal Spartak do vedení. Schneider následně zneškodnil penaltu Hellerovi. Divoký navýšil vedení a Schneider se vytáhl i proti Nohavovi. Ale dle asistenta rozhodčího opustil brankovou čáru a penalta se opakovala. Nohava ani na druhý pokus Schneidera nepřekonal. Ve třetí sérii neuspěl kaplický Pastier a Bosnyak snížil. Ve čtvrté rundě se trefili Gondek i Pícha. V páté sérii kaplický Vaniš otřel střelou břevno a Dudek následně srovnal. V šesté sérii se rozhodlo. Tomáš Faltus zachoval chladnou hlavu a gólman Filip Schneider si pak poradil se střelou Miklíka. Třetí místo tedy obsadili Kapličtí, kteří s týmy z krajského přeboru odehráli velice povedená utkání, doplatili však na neproduktivní koncovku. Pořádající Olešník poslední čtvrtý.

Ve finále Rys Dream team neudržel dvoubrankové poločasové vedení a Týn po změně stran dvěma góly dovedl finálový souboj do penalt. Pevnější nervy měli nakonec obhájci prvenství z Dream teamu.

O nejlepším střelci při rovnosti dvougólových střelců rozhodl los a ten přiřkl korunu střelců týnskému Radimu Štosovi. Nejlepším gólmanem vyhlásili pořadatelé domácího Filipa Miřátského. Nejlepším hráčem turnaje se stal novic v kaplickém dresu Petr Gutheis.

FK Olešník – Spartak Kaplice 0:0, na penalty 3:4

Penalty proměnili: Bosnyak, Pícha, Dudek – Janoušek, Divoký, Gondek, Faltus. Neproměnili: Heller, Nohava, Miklík – Pastier, Vaniš. ŽK 1:1 (Vojta – Daniel). Rozhodčí Albert – Krauskopf, Krčín. Diváci: 100.

Olešník: Miřátský – Heller, Štěch, Beko, Nýdl, Tóth, Bosnyak, Dudek, Miklík, Tomek, Lafata. Střídali: Vojta, Nohava, Pícha, Kouba.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Kuchař, O. Říha, Janoušek, Koubek, F. Štěpánek, Pál, Gutheis, Linhart. Střídali: Gondek, Faltus, Daniel, Pastier, Vaniš, Divoký.