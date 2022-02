Zápas začali lépe Kapličtí. V sedmé minutě gólman Schneider přesným pasem našel za obranou Lesňáka, ten se ocitl sám před gólmanem Maruškou, ale branku soupeře těsně minul. Skóre se změnilo v minutě třinácté. Dan Pál zachytil nepovedený odkop brankáře Marušky, ve vápně našel Lesňáka, kterého slávistický brankář poslal k zemi a pískala se penalta. Tu dokázal Jiří Divoký bezpečně proměnit a Spartak vedl – 0:1. Za další tři minuty už to bylo o dva góly. Hosté měli výhodu trestného kopu, Divoký přiťukl míč Kuchařovi, jeho tvrdou ránu sice dokázal Maruška vyrazit, ale na dorážku Filipa Štěpánka byl krátký – 0:2.

Nedlouho poté byl v dobré pozici po Říhově přihrávce z pravé strany Lesňák, křížný pokus Maruška za svá záda nepustil. Až v polovině první půle o sobě dali vědět i Slávisté. Střelecké štěstí pokoušel Bravenec, ale jeho zakončení bylo hodně nepřesné. Větší šanci měli domácí v 27. minutě střetnutí. Přetažený centr z pravé strany Pinc sklepnul ve vápně Bravencovi, ten však ani v tomto případě míč mezi tři tyče nenasměroval, a ten skončil nad břevnem. Krátce před poločasem pak mohli přidat další gól Spartakovci. Na levé straně se uvolnil Štěpánek, pronikl do vápna, našel před brankou Dana Pála, ten svou šanci proměnit nedokázal a dorážku Kuchaře kryl Maruška s notnou dávkou štěstí.

Co se hostům nepovedlo na konci první půle, podařilo se jim na začátku té druhé. Po třech minutách hry dostal před vápnem dostatek prostoru Erik Pastier a přízemní technickou střelou o tyč překonal střídajícího gólmana Mendlíka – 0:3. Na druhé straně povedenou ránu Slípky k levé tyči stačil Fabián Bílý vytáhnout na rohový kop. V 54. minutě už to bylo o čtyři. Pastier prostrčil míč do vápna mezi obránci nabíhajícímu Jakubu Lesňákovi, následovala klička Mendíkovi a zakončení do prázdné brány – 0:4. V 61. minutě po přihrávce od Divokého střílel Gutheis, Mendlík ránu vyrazil. Na druhé straně se gólu dočkali i Slávisté. Po autovém vhazování se ve vápně dostal k míči Martin Slípka a povedenou střelou pod břevno snížil na 1:4. To však bylo z domácí strany vše. V dalším průběhu už dávali góly jen Kapličtí.

V polovině druhého poločasu fauloval ve vápně budějovický Gondek Lesňáka a druhá penalta byla na světě. K jejímu provedení se postavil Petr Gutheis, ale Radek Mendlík stranu vystihl a míč vyrazil na rohový kop. Slávistický gólman byl prakticky v nestálé permanenci. V dalších minutách si poradil se střelami Jana Smolena i Ondřeje Říhy. V 72. minutě pálil zpoza vápna Gutheis, Mendlíka zachránilo břevno, ale k odraženému míči se záhy dostal znovu Petr Gutheis a povedenou technickou střelou pod břevno upravil na 1:5. Vzápětí si Mendlík poradil se střelou Pastiera. Kapličtí byli i nadále při chuti. V 78. minutě střetnutí Kuchař před vápnem přihrál míč Janu Štrbačkovi, který si našel prostor ke střele a přesnou ranou po zemi k tyči zvýšil už na 1:6. Za další tři minuty Vaniš křížným pasem našel na levé straně Ondřeje Říhy, který se protáhl do vápna a po jeho přesné přihrávce skóroval zblízka Jakub Lesňák – 1:7.

V 85. minutě Lesňák hlavou prodloužil míč na rozběhnutého Pastiera, tense zleva dostal do vápna, ale Mendlíka překonat nedokázal. Pak se po dlouhé době o slovo přihlásili i domácí, ale Rajzl mezi tři tyče nemířil. A tak udeřili spartakovci gólově ještě dvakrát. V 88. minutě se od Gutheise dostal míč k Ondřeji Říhovi a na křížný pokus pod břevno Mendlík nedosáhl – 1:8. V samotném závěru pak Lesňák poslal do vápna kolmici na Kuchaře, ten na míč sice nedosáhl, ale od padajícího Mendlíka se míč dostal k volnému Jakubu Vanišovi, který uklidil balón pod břevno odkryté svatyně Slavie – 1:9.

Kapličtí fotbalisté svého soupeře přehráli a zcela po zásluze vysoko zvítězili. O devět vstřelených gólů se postarala osmička hráčů.

Slavia České Budějovice – Spartak Kaplice 1:9 (0:2)

Branky: 62. Slípka – 54., 81. Lesňák, 13. Divoký (pen.), 16. F. Štěpánek, 48. Pastier, 72. Gutheis, 78. Štrbačka, 88. O. Říha, 90. Vaniš. ŽK: 0:1 (Pastier). Rozhodčí: Hanzal.

Slavia ČB: Maruška – Vršitý, Klíma, Voldán Pinc, Lhoták, Rajzl, Slípka, Toman, Bravenec, Bláha. Střídali: Šťastný, Korbel, Gondek, Karafiát, Mendlík.

Kaplice: Schneider – O. Říha, Aibl, Štrbačka, Kuchař, Vaniš, Divoký, Pál, F. Štěpánek, Pastier, Lesňák. Střídali: Gutheis, J. Smolen, F. Bílý.