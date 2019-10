Kaplice - V sobotu dopoledne hájili čistý štít Kapličtí dorostenci v Hrdějovicích. Jenomže v prvním poločase přistoupili k zápasu velice bohorovně a nadšeně bojující domácí je dokonale vytrestali.

V desáté minutě dostal příliš volného prostoru Lukáš Kaisler, z levé strany pronikl do vápna a střelou k bližší tyči překvapil brankáře Štěpánka – 1:0. Na druhé straně si gólman Josef Melichar poradil se střelou Aibla z přímého kopu. V sedmnácté minutě Hrdějovičtí své vedení navýšili. Měli výhodu trestného kopu, centr do vápna poslal Lipold, Martin Babec dostal od hostujících zadáků příliš volného prostoru a střelou kolem brankáře zvýšil na 2:0. Kapličtí sice opticky drželi míč častěji na svých kopačkách, ale domácí byli přímočaří a prakticky i třetí útočný výpad proměnili v třetí gól. Ve 27 minutě po přesné kolmé přihrávce pláchl hostující obraně Lukáš Kaisler, v koncovce zachoval chladnou hlavu a bylo to 3:0. Až za tohoto krajně nepříznivého stavu se gólu dočkali i Spartakovci. Koubek prostrčil míč do vápna nabíhajícímu Lubomíru Vochozkovi, který přízemní střelou překonal brankáře Josefa Melichara – 3:1. Dvě minuty před přestávkou měli Hrdějovičtí výhodu přímého kopu. K balónu se postavil Adam Koten, a i s přispěním teče zdi se míč od tyče dostal za brankovou čáru – 4:1. O poločasové přestávce trenér Lukáš Pulec musel svým svěřencům důrazně domluvit, že takto se k mistrovskému zápasu rozhodně nepřistupuje. Ve druhém poločase se obraz hry změnil. Kapličtí byli více dominantní, nastěhováni na polovině Hrdějovic. V 54 minutě Říha připravil příležitost Tvarohovi, ten pálil nad bránu. Vzápětí se ve vápně uvolnil Štěpánek, který přepustil místo v brance Beránkovi. Z úhlu však i on mířil jen nad bránu. V 56 minutě měl gólman Josef Melichar notnou dávku štěstí při střele Koubka, která mu prošla pod tělem, naštěstí se míč dokutálel mimo bránu. V polovině druhé půle po Szojkově zpětné přihrávce střílel zpoza šestnáctky Koubek, míč ovšem znovu skončil nad břevnem. Až čtvrthodinu před koncem vytěžili Kapličtí z velkého tlaku snížení. Do vápna pronikl Ondřej Říha, jeho ránu stačil Josef Melichar ještě vyrazit, ale na dorážku Filipa Štěpánka byl krátký – 4:2. V 79 minutě mohli Hrdějovičtí z ojedinělého brejku definitivně rozhodnout, po zakončení jednoho z domácích hráčů kolem vybíhajícího brankáře Beránka míč putoval do brány, ale Matěj Lhotský včasným návratem radost domácím zmařil. Na druhé straně se vzápětí ocitl v šanci Tvaroh, znovu ovšem mířil jen nad horní tyč hrdějovický svatyně. V 87 minutě Lhotský našel za obranou nabíhajícího Szojku, který dokázal přehlavičkovat vybíhajícího gólmana Melichara, ale míč do brány nenechal dojít jeden z obránců. O chvíli později pronikl do vápna Říha, předložil míč před prázdnou bránu Szojkovi, který však poslal balón jen do tyče. Domácí cennou výhru uhájili. Kapličtí slušně řečeno prohospodařili první poločas. Po změně stran se zvedli, ale z mnoha šancí vytěžili jediný gól, když v mnoha případech pálili mimo tři soupeřovy tyče, a tak poprvé v sezóně vyšli bodově naprázdno.

TJ Slavoj Hrdějovice – FK Spartak Kaplice + V. Brod 4:2 (4:1)

B: 9., 27. Kaisler, 17. Babec, 43. Koten – 38. Vochozka, 75. F. Štěpánek,

ŽK 1:3 (Fürst – O. Říha, F. Štěpánek, Koubek), rozhodčí Votava – Škarda (N), Řimnáč (N), diváků 40

Hrdějovice: Jos. Melichar – Zemek, Ambroz, Šedivý, Šíp, Koten, Peiger, Kaisler, Lipold, Babec, Fišer, střídali: Vopálka, Škarda, Jak. Melichar, Fürst

Kaplice: F. Štěpánek – O. Říha, Aibl, Zayml, Vochozka, Beránek, Koubek, Tvaroh, Blažek, Szojka, Pavlyuk, střídali: Lhotský, Škulavík

11. kolo krajský přebor starší žáci 19. 10. 2019 Trhové Sviny

**********************************************************************

Starší žáci kaplického Spartaku na soupeřových hřištích na podzim ještě nezískali ani bod. Poprvé však byli v roli favorita. Společný tým Roudného a Trhových Svinů zvolil pro tento duel domácí prostředí na hřišti druhého jmenovaného. Lépe však do zápasu vstoupili domácí fotbalisté. Už ve druhé minutě se dokonce ujali vedení, když brankáře Kostelného překonal Adrian Ragaň – 1:0. V desáté minutě utekl domácí obraně Řídel, před vápnem byl faulován Baštýřem a domácí hráč musel být hodně rád, že od rozhodčího viděl pouze žlutou kartu. Z nařízeného přímého kopu se hosté prosadit nedokázali. Jednogólový náskok drželi hráči Roudného a Trhových Svinů až do 29 minuty střetnutí. To se dokázal prosadit nejlepší střelec kaplického Spartaku Jan Řídel a svým dvacátým gólem v sezóně vyrovnal na 1:1. Vzápětí byl dokonán obrat ve vývoji skóre. Brankáře Korčáka znovu okázal překonat Jan Řídel a do kabin tak nakonec odcházeli o gól spokojenější hosté – 1:2. I když s hrou svých svěřenců nebyl hostující trenér příliš spokojen, tak po změně stran se dokázali prosadit v koncovce jenom oni. Po dvaceti minutách hry hosté svému hostiteli odskočili na rozdíl dvou branek. Z gólu se mohl radovat Jan Kaňka – 1:3. Definitivní podobu pak výsledek získal v samotném závěru, kdy se potřetí v zápase trefil Jan Řídel – 1:4. Kapličtí dokázali splnit roli favorita a poprvé v sezóně zabodovali na hřišti soupeře. V příštím kole budou na vlastním trávníku hostit silné Prachatice.

TJ Malše Roudné + TJ Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 1:4 (1:2)

B: 2. Ragaň – 29., 30., 70. Řídel, 56. Kaňka

ŽK 1:1 (Baštýř – Kaňka), rozhodčí Juráň – Lenk (N), L. Mokoš (N), diváků 35

Roudné: K. Korčák – Homerová, Hruška, O. Teplý, Lukeš, Podhora, Janda, Baštýř, Stodolovský, A. Korčák, Klimeš, střídali: Royt, M. Teplý, Mrkvička, Ragaň

Kaplice: Kostelný – A. Seltsam, D. Mokoš, Tesař, Šedivý, Martyn, Kaňka, Pecha, Dreiling, Plach, Řídel, střídali: L. Vávra,

11. kolo krajský přebor mladší žáci 19. 10. 2019 Trhové Sviny

************************************************************************

V zápase mladších žákovských výběrů se karta podle papírových předpokladů měla obrátit. Třetí tým tabulky hostil osmého. A také netrvalo dlouho a domácí se ujali vedení. Už ve druhé minutě dokázal hostujícího gólmana překonat Jan Kouba – 1:0. Společný tým Roudného a Trhových Svinů hrál s poměrně vysoko postaveným brankářem Korčákem, který defacto plnil roli stopera, hrál prakticky na polovině hřiště. Jenomže jeho spoluhráči při kombinacích chybovali a Kapličtí trestali lacinými góly. V sedmé minutě už to byli oni, kdo měl jednogólový náskok, když se mezi střelce zapsala Lenka Vaněčková a Jakub Fejtek – 1:2. I v dalším průběhu domácí taktiku nezměnili. Měli více času míč na svých kopačkách, ale další chyby znamenaly navýšení kaplického náskoku. Ve 22 minutě přidala svůj druhý gól v zápase Lenka Vaněčková a hned v následující minutě zvýšil už na 1:4 Pavel Dreiling. V samotném závěru prvního poločasu se podařilo domácí zásluhou Matěje Mareše snížit na 2:4. Ve druhém dějství přece jenom domácí trenéři zatáhli brankáře více na svou polovinu, již nehrál tak vysoko. Po pěti minutách hry se jim dokonce podařilo vstřelit kontaktní branku. Do střelecké listiny se zapsal nejmladší hráč na hřišti Ondřej Filouš – 3:4. Kapličtí však téměř okamžitě gólově odpověděli, když svůj hattrick zkompletovala Lenka Vaněčková – 3:5. I když do konce zápasu zbývalo ještě hodně minut, skóre již změny nedoznalo a hosté si domů odvezli všechny tři body. Domácí hostům vítězství doslova darovali, když dokázali trestat chyby a díky tomu, že brankář hrál hodně vysoko, prakticky zakončovali do prázdné brány. Mladší žáci kaplického Spartaku vyhráli potřetí v řadě.

TJ Malše Roudné + TJ Spartak Trhové Sviny – FK Spartak Kaplice 3:5 (2:4)

B: 2. Kouba, 30. Mareš, 35. O. Filouš 5., 22., 36. Vaněčková, 7. Jak. Fejtek, 23. Dreiling,

bez karet, rozhodčí Juráň, diváků 40

Roudné: K. Korčák – Ondreját, J. Filouš, Švarc, Rybák, Mareš, Sedláček, Klimeš, O. Filouš, Nadberežný, Polák, Král, Gondek, Kouba, Novotný, Maršálek

Kaplice: M. Říha – Fiala, Tafallari, Čabela, Plach, Dreiling, Šimek, Vaněčková, Jak. Fejtek, Kaňka, Martyn, L. Vávra, Janů

11. kolo okresní přebor starší přípravka 20. 10. 2019

*************************************************************

FK Spartak Kaplice – FC Šumava Frymburk + Lipno 8:1 (3:1)

B: P. Janek 3, Mrenica 2, Mulač, Š. Janek, Klinger – Pompe,

Libor Granec