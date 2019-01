Veselí nad Lužnicí - Fotbaloví žáci kaplického Spartaku měli v úvodním jarním dějství oblastních I.A tříd volný los, a tak do odvet vstoupili až v rámci dvanáctého kola na hřišti Lokomotivy Veselí nad Lužnicí.

A kaplickým benjamínkům se u Lužnice dařilo střídavě. Starší žáci potvrdili roli tabulkového favorita a odvezli si vysokou výhru o pět branek. Mladší ve šlágru druhého s prvním remizovali a následně padli v penaltovém rozstřelu.

STARŠÍ ŽÁCI

Sedmý tým tabulky hostil čtvrtého. Na podzim Kapličtí v domácím prostředí zvítězili 4:2.



Veselí – Kaplice 0:5 (0:2)



O úvodní střelecké pokusy se postarali domácí, ale v prvním případě míč do brány nepustil gólman Říha a ve druhém Veselští v slibné střelecké pozici branku hostů netrefili.



Kapličtí vážněji zahrozili až v 17. minutě, kdy skóre mohl otevřít Muška, pálil však nepřesně. O minutu později se však hosté vedení již ujali. K balónu se dostal Martin Koubek a střelou o vzdálenější tyč dostal balón za záda brankáře Vaňka – 0:1.



I v dalším průběhu však měli míč častěji na svých kopačkách starší žáci domácí Lokomotivy. Hosté jim dávali příliš volného prostoru, ale ve finální fázi si domácí nepočínali dobře.



Hosté naopak po půlhodině hry dokázali skóre navýšit. Po akci Koubka a jeho zpětné přihrávce střílel Zayml, jehož ránu usměrnil mimo dosah brankáře František Janda – 0:2.



Úvod druhého dějství patřil znovu domácím. Ti dobře kombinovali, ale ve finální fázi se jim příliš nevedlo. S přibývajícími minutami pak začali být z brejků nebezpeční Kapličtí.





Ve 44. minutě po Koubkově přihrávce minul branku Janda. O chvíli později Koubek zvolil z pravé strany prudké zakončení, vyprášil však jen Vaňkovy rukavice. Ve 47. minutě Kubát uvolnil Jandu, ten šel sám na brankáře, udělal mu kličku, ale slabé zakončení stačil z branky odvrátit Petrák. Po následném centru Koubek přiťukl míč do ofsajdem zavánějící pozice Františku Jandovi, který zblízka zvýšil na 0:3.



Krátce na to se mohli Veselští vrátit do zápasu kontaktní brankou, ale Návara v gólové pozici svatyni Spartaku minul.



S blížícím se koncem střetnutí již domácí ztráceli víru a výsledkem toho byly další dva inkasované góly. V 64. minutě Kubát vyslal do samostatného úniku Františka Jandu, který střelou po zemi zkompletoval svůj hattrick – 0:4.



O pár minut později Tomáš Dvořák vystihl špatnou rozehrávku domácích a sám před brankářem nezaváhal – 0:5.



V úplném konci se alespoň o čestný úspěch mohl postarat Varecha, ale v gólové pozici brankáře Říhu překonat nedokázal.



Porážka o pět gólů je pro domácí až příliš krutá, protože se prezentovali velice sympatickou hrou, ale ve finální fázi před brankou byli doslova bezradní. Kapličtí zvládli vstup do jara především výsledkově, na hře samotné je toho ještě mnoho na zlepšení.



Fakta – branky: 30., 47. a 64. F. Janda, 18. Koubek, 68. Dvořák, bez karet, rozhodčí Prinz, 30 diváků, sestava Kaplice: O. Říha – Kubák, Lhotský, Zayml, Linhart, Koubek, S. Románek, Kubát, Beránek, F. Janda, Muška, střídali: Gahír, Dvořák, Pecha.

MLADŠÍ ŽÁCI

Za šlágr kola lze označit utkání mezi mladšími žáky Veselí a Kaplice. Utkal se totiž druhý tým tabulky s prvním. Kapličtí v průběhu podzimu bodově tratili pouze právě s Lokomotivou, kdy utkání skončilo nerozhodně a v penaltovém rozstřelu byli šťastnější.



Veselí – Kaplice 1:1 (0:1) pen. 5:4



Jarní měření sil soupeřů ze špičky tabulky bylo hodně podobné tomu podzimnímu. K vidění byla vyrovnaná partie a na to, že se hrálo utkání mladších žáků, bylo málo šancí. Soupeři si nedarovali ani metr hřiště.



V 6. minutě mohl skóre otevřít domácí Průcha, ale Bartáka neprostřelil a dorážející Podhradský mířil mimo. Na druhé straně si gólman Maroušek poradil s tvrdou ranou Gahíra.



V 17. minutě však neměl veselský brankář šanci dosáhnout na tečovanou střelu Tomáše Dvořáka – 0:1.



Krátce před přestávkou mohl vyrovnat domácí kapitán Fríd, ale po rohovém kopu hlavičkoval mimo.



I po změně stran pokračovala vyrovnaná bitva. Kaňka našel v dobré pozici Placha, proti jehož střele však Maroušek nemusel zasahovat. Nevyužity skončily v dalším průběhu i šance Pechy či střelecké pokusy Gahíra a Kaňky.





Dlouhé minuty Kapličtí hájili svůj jednobrankový náskok. Stejně jako na podzim v Kaplici si ovšem za předvedenou hru nezasloužil prohrát ani jeden tým. Vyrovnání se Veselí dočkalo čtyři minuty před koncem, kdy se v koncovce prosadila Aneta Vančatová – 1:1.



Zápas dospěl do penaltového rozuzlení. V prvních dvou sériích byli střelci úspěšní, z hostující strany to byli Novák a Gahír. V třetí rundě mířil domácí Fríd nad a Dvořák následně poslal hosty do výhody. Zvlášť když pak Barták zneškodnil penaltu Hajnému. Kapličtí měli mečbol, který však Pecha nevyužil. Pak vyrovnal Podhradský a hosté měli druhou možnost rozstřel ukončit. Jenomže ani Kaňka Marouška nepřekonal. V šesté sérii skórovali Gavlas i Šedivý. Rozhodlo se hned v té následující. Domácí Mrzena brankáře Bartáka překonal, zatímco Janda bránu netrefil – a Veselští se radovali z dvoubodové výhry.



Veselští žáci tímto výsledkem stáhli náskok Kaplice na čele na dva body, spartakovcům však zůstává zápas k dobru.



Fakta – branky: 56. Vančatová, rozh. pen. Mrzena – 17. Dvořák, ŽK 1:0, rozhodčí Prinz, 30 diváků, sestava Kaplice: O. Barták – Gahír, Šedivý, J. Janda, Dreiling, Plach, Výlet, J. Kaňka, Pecha, Seltsam, Novák, Dvořák.

Libor Granec