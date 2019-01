Rekordman v počtu nasbíraných reprezentačních startů si váží lobu do portugalské sítě

Karel Poborský oslavil čtyřicáté narozeniny | Foto: Deník/ Kamil Jáša



Karel Poborský je od tohoto týdne čtyřicátníkem. „Děkuji za gratulaci,“ reagoval při naší návštěvě v kanceláří na stadionu na Střeleckém ostrově.

Po zápasech Mountfieldu v hokejové extralize se objevujete v Budvar aréně na bruslích ve výstroji, hokej vás baví?

Je pravda, že hokej mám rád. Věnuju se mu s kamarády z Hluboké. Přes léto hraju tenis, golf, chodím běhat, je pravda, že ze všeho nejméně se věnuju fotbalu.



Na okamžik, kdy jste hrál naposledy fotbalový zápas, si už ani nevzpomenete?

Je to tak. V podstatě hraju jen fotbalové exhibice nebo na charitativních akcích. Jinak pravidelně s nikým netrénuju a už vůbec nenastupuju v organizované soutěži.



Fanoušci si velice dobře pamatují váš lob na ME v Anglii, je podle vás nejvýmečnějším okamžikem bohaté kariéry?

Samozřejmě, že všichni asi znají a pamatují si ten gól na mistrovství Evropy proti Portugalcům. Je pravda, že to byl gól, který asi diváky nejvíc zaujal, v mé kariéře mi asi nejvíc pomohl.



Kdy jste ho viděl naposledy?

Nevím, sám si ho nepouštím.



Cítíte po čtyřicátých narozeninách určitý zlom? Je to pro vás určitý mezník?

To ne. Neřekl bych. Život jde dál. Jsem docela v pohodě.



Udržujete se převážně sportem?

Cítím se dobře. Sportuju dvakrát, někdy třikrát, když to dobře vyjde tak dokonce někdy čtyřikrát týdně. Jsem dost vytížený, fyzicky se opravdu pořád cítím v naprosté pohodě.



Od mistrovství Evropy v Anglii v roce 1996, na kterém český tým prošel senzačně až do finále, už uteklo šestnáct let. Blíží se další šampionát, česká reprezentace se střetne s domácími fotbalisty, Ruskem a Řeckem, co složení skupiny říkáte?

Skupina je je hodně vyrovnaná. Postoupit z ní mohou úplně všechny týmy. Jak už to bývá, hodně bude záležet na prvních zápasech.



Aktuálně sbíráte gratulace ke čtyřicátým narozeninám, co byste popřál vy českému národnímu týmu?

Hodně štěstí. Abychom postoupili dál. Po zápasech ve skupině už se může stát cokoli. První krok bývá nejtěžší.



Fanoušci už se na výkop prvního zápasu určitě těší, co vy?

Já nejsem výjimka. Taky už se moc těším. Budu tam, pojedu na všechny zápasy.



Vy často cestuje s českým fotbalovým reprezentačním týmem, že?

I proto se na mistrovství Evropy těším. S reprezentací jezdím celý rok.



Můžete tedy posuzovat a porovnávat, národní tým překlenul náročné období?

Vím, čím si naše fotbalová reprezentace prošla. Nebylo to úplně jednoduché, jednu dobu byla hodně zatracovaná. Nakonec se ale splnilo přesně, co se po reprezentaci chtělo, aby byla druhá ve skupině, aby postoupila z baráže.



Španělsko v současném složení bylo soupeřem, jemuž se český národní tým nemůže rovnat?

Španělé byli jasným favoritem, což také prokázali. Naši kluci splnili do puntíku, co chtěli i co jsme po nich chtěli my. Teď už všechno, co bude po skupině, bude jenom navíc.