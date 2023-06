Kanonýr Deníku tentokrát vzešel ze šlágru okresního přeboru Český Krumlov B – Křemže, ve kterém se bojovalo o postup do I.B třídy. Domácí zvítězili vysoko 6:1 a jejich střelecké manévry řídil čtyřmi brankami dvacetiletý Artem Romanovyč Parakhnenko . Mladý nadějný útočník přišel do Českého Krumlova před touto sezonou z Malše Roudné.

Ve svém věku tolik sezon ještě v dospělém fotbale neodehrál, ale střelecky na sebe již několikrát upozornil. „Za Roudné jsem dal maximálně dva góly. V Krumlově jsem se již trefil třikrát a také to bylo za béčko. Čtyři góly jsem však v kategorii dospělých dal poprvé,“ probral své střelecké „zářezy“ Artem.

Hraje buď na postu klasického hrotového útočníka, nebo v záloze. Střílení branek tedy má v popisu práce. Jak padaly ty v utkání s Křemží? „Dva góly jsem dával po rychlém protiútoku, kluci pěkně využili prostoru z krajního halva, utekli soupeři a nahrávali mi to do vápna, kde jsem akce zakončoval. Před dalším gólem jsem si zpracoval balon za vápnem a trefil šibenici. Při další brance zůstal gólman na lajně a já to již jen uklízel do sítě,“ popsal své góly Artem Parakhnenko.

Čtyři branky dal jako posila z áčka. Co tedy „poplatek“ za vstřelené branky. „Máme svoji kasu v áčku. V béčku byli rádi, že jsem jim pomohl, takže jsem se tomu tentokrát vyhnul,“ dodal s úsměvem mladý kanonýr.

Hraje za áčko v divizi, chodí pomáhat béčku v okresním přeboru. Je to o partě mladých kluků, že takto společně hrají s některými za oba týmy? „Máme výbornou partu. Navíc je pro mě každý zápas důležitý, nabírám nové zkušenosti a je jedno, jestli hraji s klukama okresní přebor nebo divizi. Jde zkrátka o každou minutu strávenou na hřišti,“ dodal Artem.

Do Českého Krumlova přišel před sezonou z Roudného, kterému tehdy těsně unikl postup do krajského přeboru. Je Artem v Českém Krumlově spokojený? „Jsem v Českém Krumlově moc spokojený. Za ten rok jsem pochopil, jak se hraje divize, co to je mužský fotbal na vyšší úrovni. Vím, na čem musím ještě zapracovat a snažím se stále lepšit. Věřím, že budeme mít v nové sezoně dobré výsledky,“ hovořil Artem o svém angažmá v Krumlově a o návratu do Roudného, i když nyní pravděpodobně postoupí do krajského přeboru, neuvažuje. „Určitě zůstanu v Českém Krumlově, ale jsem moc rád, že se Roudnému daří a hraje v současné době výborný fotbal. S klukama v Roudném se dobře znám a moc jim postup přeji,“ dodal Artem Parakhnenko.

