Český Krumlov -Ve fotbalových soutěžích nejvýše účinkující zástupce našeho regionu – divizní českokrumlovský Slavoj – startuje zimní přípravnou fázi.

Po pětileté etapě trenéra Pintéra střídá v pozici kouče prvního týmu Slavoje kormidelník Jiří Svoboda (na snímku). | Foto: DENÍK/Pavel Kacerovský

Na včerejším prvním tréninku se do čela slavojácké ekipy poprvé postavil nový hlavní trenér Jiří Svoboda, jenž nám před startem zimní přípravné fáze řekl:

„Kádr prvního týmu zůstává prakticky pohromadě, tedy v obdobném složení jako na podzim. Odchody tedy nejsou naštěstí žádné,“ těší nového kouče Svobodu, který vzápětí pokračuje: „Od začátku přípravy se budeme scházet čtyřikrát v týdnu, plus o víkendu nás čekají turnajové zápasy na Hluboké. Tady budu chtít dát příležitost všem hráčům ze širšího kádru. Máme tady plno šikovných kluků, co mi prošli pod rukama za mého působení u dorostu. Ti všichni určitě dostanou šanci. Navíc se do přípravy zapojí další kluci, kteří byli v minulém roce na různých hostováních, ať už jde třeba o Nováka z Křemže, Zimka nebo Švába z Velešína a další.“

Do čtvrtého ročníku jednoho z nejkvalitněji obsazených přípravných turnajů v kraji – Hlubocké zimní ligy – vstupují Českokrumlovští v roli obhájce trofeje a jednoho z očekávaných spolufavoritů. S jakým cílem se budou slavojáci v podzámčí prezentovat?

„Je to příprava, a tak určitě nebudeme preferovat výsledky, i když samozřejmě máme v plánu postoupit do finálové skupiny, kde bude možnost utkat se s dalšími velmi kvalitními soupeři,“ připomíná nový kouč a jedním dechem pokračuje: „Kluci dostanou v tréninku pořádně do těla, což také může hrát roli. Každý zápas ovšem bude pro nás důležitý, a to z toho pohledu, že budeme chtít vyzkoušet ve hře všechny hráče z kádru. V průběhu ledna a února dostanou příležitost skutečně všichni případní adepti prvního týmu, a to i vytipovaní hráči z rezervy a dorostu. Postupně pak budeme kádr zužovat a v závěru přípravy se už zaměřovat na sehranost předpokládané základní jedenáctky,“ vyjmenoval Jiří Svoboda.

V sobotu 14. ledna nastoupí slavojáci k prvnímu turnajovému duelu na Hluboké od 13 hodin proti zástupci krajského přeboru z Vodňan.

„I když budeme na turnaji hodně zkoušet, tak každý zápas budeme chtít vyhrát. Platí to tedy i pro první utkání proti Vodňanům,“ uzavírá kouč.