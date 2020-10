Druholigoví fotbalisté FC MAS Táborsko ve středu změřili na svém stadionu v Kvapilově ulici v soutěžním utkání své síly s prvoligovým soupeřem. V rámci 3. kola Mol Cupu dorazili k táborskému Jordánu pražští Bohemians, kteří roli favorita splnili a vyhráli 3:0.

Martin Kučera v pohárovém zápase s Bohemians patřil mezi nejlepší hráče Táborska. | Foto: Deník/ jan Škrle

Lehké to ale u Jordánu neměli. „Takový zápas jsme si přáli sehrát. Bude to pro nás těžká konfrontace, ale chceme podat co nejlepší výkon,“ uvedl před utkáním trenér FCT Miloslav Brožek. A jeho svěřenci svého kouče vyslyšeli a prvoligového favorita řádně potrápili. Měli i hodně smůly, když trefili tyč a břevno, góly ale stříleli jen zkušenější Pražané.