Křemže - Fotbalisté křemežského Sokola budou v odvetách útočit na historické umístění v I. B.

Křemežští oproti předchozím sezonám zaznamenali výrazný nárůst v počtu nastřílených branek, o což se velkou měrou postaral Luděk Edelman (vpravo, na snímku z derby s Novou vsí v souboji s Kleinem). | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Druhým ze sedmičky okresních týmů nejvýše po podzimu umístěným zástupcem Českokrumlovska v A skupině oblastní fotbalové I. B třídy je Sokol Křemže, nad jehož hodnocením první části sezony i vyhlídkami pro odvetnou pasáž se zastavíme.

Těsně pod stupni

Fotbalisté Sokola Křemže už v předchozí sezoně 08/09 konečným pátým místem naznačili, že i v nadcházejícím ročníku se s nimi bude muset počítat na příčky v lepší polovině tabulky. Celek z Podkletí před startem nové sezony doplnil kádr o několik kvalitních hostujících posil a od samého začátku naplňoval papírové předpoklady.

Křemežští při výborném startu, z něhož vybočuje jen domácí prohra s velmi silným favoritem z Kamenného Újezdu, rozjeli řadu vítězství a pevně se usadili ve špičce A skupiny I. B třídy. Podařilo se jim také zlomit i dlouholeté negativní série v derby s neoblíbenými okresními rivaly (první výhra nad V. Brodem a premiérový tříbodový zápis v Kaplici).

V osmém dějství však přišla nešťastná prohra v sousedském derby s nováčkem z Nové Vsi, kdy navíc tým postihla zranění klíčových hráčů – a byla tu nepovedená pasáž. Přišel propadák doma s Mladým, následovala vysoká prohra ve Velešíně a s tím spojený pokles v tabulce. Ten zastavila až domácí výhra nad silnými Lhenicemi. Křemežští poté dvakrát vyhráli venku a i bez odloženého zápasu s béčkem Jankova se nyní vyhřívají na lichotivém čtvrtém místě průběžného pořadí.

V celkovém součtu Křemežští nasbírali na podzim 27 bodů za devět vítězství ze třinácti utkání (o rok dříve měli po čtrnácti utkáních na kontě 23 bodů) a dosáhli vysoce aktivního skóre v poměru 30:19 (v předchozím ročníku 23:24), což také nebývalo u tohoto týmu zvykem.

Půle pod lupou

Fotbalisté křemežského Sokola v podzimní části sezony ze třinácti odehraných utkání devět dotáhli k tříbodovému zisku a čtyřikrát odešli z trávníku poraženi. Počtem třiceti nastřílených branek jim patří dělená 3. až 4. příčka spolu s aktuálně druhými Lhenicemi, když vícekrát skóroval jen suverén z K. Újezdu (40) a průběžně třetí Velešín (35). V pořadí obran patří Křemži za 19 inkasovaných branek páté místo.

Doma: Před kulisou početného tábora domácích příznivců patřili Křemežští na podzim k průměru a doma nastřádali 12 bodů. Na vlastním trávníku vítězně zvládli čtyři zápasy, a to derby s D. Dvořištěm 4:0, V. Brodem 6:1 i béčkem Č. Krumlova 2:0 a zdolali i Lhenice 2:0. Dvakrát ale vyšli doma naprázdno, když prohráli s K. Újezdem 0:2 a ostudně s Mladým 1:5.

Venku: Naopak, na hřištích soupeřů patřila Křemže k nejlepším, když z venku přivezla 15 bodů. Postupně zvítězila na půdě béčka Jankova 1:0, v nevídaném střetnutí na hřišti rezervy Čt. Dvorů 5:3 (po 10 minutách hosté prohrávali už 0:3!), poprvé na trávníku zálohy Kaplice 2:0, v Husinci 3:0 a ve Volarech 2:1. Bez bodu se vraceli Křemežští z Borku, kde v závěru ztratili derby s Novou Vsí (2:3) a také z Velešína (0:4).

Branky: O třicet podzimních branek Křemže se podělila poměrně úzká skupinka osmi hráčů. Korunu klubového kanonýra si po přesunutí do útočné vozby nasadil probuzený Luděk Edelman, který zatížil konta soupeřů osmi trefami. Jen o branku méně zaznamenal tradiční exekutor standardních situací Michal Chromý. Další branky: 4 – Procházka, K. Rolník, 2 – Brabec, Lomský, Anderle, 1 – Filip.

Penalty: Pouze jednou měla Křemže na podzim výhodu pokutového kopu. Ve 4. kole pečetil Chromý z penalty výhru 5:3 v přestřelce ve Čt. Dvorech. Proti Křemži byly nařízeny dvě desítky a ani soupeři neváhali. V derby s Novou Vsí vyrovnával těsně před koncem na 2:2 z penalty Domin, ve Velešíně se nemýlil domácí Mistoler.

Karty: Křemežští se zlepšili v disciplíně, o čemž svědčí jediná podzimní červená karta. Dostal jí doma v závěru derby s béčkem Č. Krumlova v 7. kole vyloučený Brabec.

V zápasech s Křemží byli vyloučeni tři hráči ze soupeřících týmů. Při derby v Kaplici se červenal domácí pendl Smolen. Nešťastný zápas ve Volarech, při kterém po zranění domácího brankáře zasahoval i vrtulník, nedohráli domácí „mstitelé“ Kaczko a Kubát.

Reitinger: Chceme zlobit aspiranty postupu



Nad bilancováním podzimu v podání fotbalistů křemežského Sokola v I. B třídě jsme se zastavili s trenérem Jiřím Reitingerem.



Odpovídá průběžné čtvrté pořadí ambicím týmu z Podkletí? „Cílem pro sezonu bylo navázat na předchozí páté místo. Podařilo se vhodně doplnit kádr, do týmu dobře zapadli Novotný, Lomský i Fleischmann. Chtěli jsme se pohybovat v lepší polovině tabulky, což se dařilo,“ předesílá trenér a zároveň předseda křemežského oddílu.



Najde ovšem i vady na kráse: „Problémy jsme měli uprostřed podzimu, kdy vše odstartovala prohra v derby s Novou Vsí na Borku. Tam se zranili klíčoví útočníci Edelman a Kamil Rolník, se sebezapřením potom nastupoval ne zcela zdravý stoper Filip. Nejvíc ovšem mrzí domácí debakl s Mladým. V závěru podzimu jsme se dali znovu dohromady a zvládli ho na jedničku. Celkově tedy musíme být spokojeni.“



V Křemži sází na tradiční model zimní přípravy, tedy bez turnaje a jen s dílčími přátelskými zápasy. „V jednání je několik utkání na hlubocké umělce se soupeři z I. A třídy. Koncem února by jsme měli absolvovat čtyřdenní soustředění na Hrdoňově,“ potvrzuje trenér.



A cíle Křemže pro jaro? „Dobré je, že kádr zůstává stejný. Nikdo z hostujících hráčů neodejde, navíc by se po delším zranění opět měli zapojit Bartoš, Kouba a Štindl. A máme ještě vyhlédnuté dva nové hráče. Na úvod jara bychom měli zvládnout dohrávku s Jankovem a od toho se odrazit.



Postupové plány nemáme, ale určitě chceme zlobit aspiranty postupu. Dál budeme chtít předvádět atraktivní útočný fotbal, vozit body i z venku, prostě dělat radost našim početným fandům. Pokusíme se o historicky nejlepší umístění klubu,“ uzavírá Jiří Reitinger.