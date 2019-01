Český Krumlov – Fotbalisté krumlovského Slavoje v zápasových testech na novou divizní sezonu okusili hořkost porážky.

„Je dobré, že jsme takovou facku dostali včas,“ uvědomuje si po prohře s Hlubokou krumlovský trenér Václav Domin. | Foto: Jan Škrle

Zelenobílí po výhrách s Vimperkem (5:2 v Kájově), juniorkou českobudějovického Dynama (4:2 doma) a v Třeboni (3:0) padli v dalším přípravném utkání s předním účastníkem krajského přeboru.

Č. Krumlov – Hluboká 1:4 (0:2). V partii celků z podzámčí dostali slavojáci od družiny trenérského matadora Františka Cipra lekci z produktivity. Střelecký prapor Hlubockých držel autor hattricku Tauber, o čtvrtý zásah se postaral Adam. Čestný úspěch domácích zaznamenal navrátilec Jan Sláma. „Soupeř si vyžádal ranní začátek (pozn. – od 9.30) a mně připadlo, že půlka našeho týmu ještě spí,“ posteskl si krumlovský kouč Václav Domin a pokračoval: „Musím ovšem uznat, že Hluboká má kvalitní mužstvo a hrála velmi dobře. My se naproti tomu trápili, hráli do plných a se zhuštěnou obranou si nevěděli rady. V naší hře chybělo to, co nás zdobilo v předchozích vítězných přípravách, a to nasazení a zdravá agresivita. Na druhou stranu je dobré, že jsme včas dostali takovou facku, ze které se musíme poučit.“

Sestava Slavoje: Kříž (70. Votýpka) – Švec, Kabele, Dudák, Svoboda – Wagner, Tůma, Novák, Sláma – Beránek, Klivanda, střídali: Peroutka, Neckář, Hofmann, Sekyra a Strapek.



Krumlovské čeká ještě přípravný duel ve středu 2. srpna od 18 hodin. „Domluvili jsme si zápas s Větřním, kdy chceme dát větší prostor náhradníkům,“ osvětluje kouč Václav Domin.

Generálku pak sehrají v sobotu od 10.30 hodin opět na domácí půdě, kde přivítají jiného zástupce KP z Olešníku. A pak už hurá do divize, kde v premiéře nového ročníku slavojáci zamíří v sobotu 12. srpna na trávník do Dobříše.