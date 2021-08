Před startem nového ročníku jsou v Českém Krumlově poněkud opatrnější, přesto by fotbalisté Slavoje rádi znovu atakovali pozice na čele tabulky.

Po rozvolnění opatření se mužstvo vedené koučem Václavem Dominem vrhlo s elánem do tréninkového procesu, který ukončilo 19. června duelem s Benátkami nad Jizerou. Poté hráči dostali volno, aby hlavní fázi letní přípravy odstartovali 7. července a absolvovali během ní i sérii přípravných zápasů.

Tým se musí vypořádat s jednou citelnou ztrátou. Produktivní útočník Tomáš Tauber totiž neodolal vábení od sousedů a fotbalový chlebíček bude nyní pojídat v Rakousku.

„To je samozřejmě komplikace, s Tomášem odešla velká porce gólů. Navíc řešíme i další trable ohledně zranění. Většinou jsou to kolena, kdy se těžko odhaduje, na jak dlouho to bude. Jedná se o Beránka, Filipa či Tůmu, který tedy už naštěstí rehabilituje. A tržnou ránu na hlavně se šesti stehy utrpěl Kordík. Nějak nám těch zranění přibývá, bohužel,“ krčí rameny Václav Domin. I proto do kádru zařadil pět dorazových dorostenců Slavoje ročníku 2003, kteří dostali šanci i v přípravných zápasech.

V Krumlově se však vzhledem ke zmiňované situaci rozhlížejí po posilách, což je i jeden z prvních úkolů staronového předsedy Josefa Žižky, který v čele fotbalistů Slavoje po valné hromadě vystřídal Jana Pilse. „Přivítali bychom hráče do každé řady, ale vzhledem k tomu, že nám zůstal jediný čistokrevný útočník David Růžička, prioritně hledáme někoho do ofenzivy,“ podotkl trenér.

Při zmínce o ambicích pro nadcházející sezonu je zkušený kormidelník vzhledem k okolnostem trochu zdrženlivý. „Chtěli bychom zase hrát na špici, ale i s ohledem na odchod Taubera a zraněné opory těžko předjímat. Navíc na začátku nemáme zrovna ideální los. Ale aspoň nás kvalitní protivníci prověří a brzy budeme vědět, na co můžeme pomýšlet,“ tvrdí Václav Domin.

Slavoj začíná 7. srpna doma s Jankovem (17) a týden na to jede do Protivína. Dále přivítá Dražice a hraje v Milevsku.