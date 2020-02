Pro druhý tým krajského přeboru to byl již čtvrtý přípravný zápas, pro Kaplické naopak vůbec první. Oběma trenérům chyběli někteří fotbalisté z hráčských kádrů. Favority byli jednoznačně Slavojáci, ale gól vstřelil ve čtvrté minutě Spartak. Důrazný Kuchař vybojoval míč pro Marka Urazila, jenž měl ve vápně dostatek volného prostoru a přízemní střelou k bližší tyči překonal brankáře Trnku – 0:1.

V následujících minutách měli míč častěji na svých kopačkách krumlovští fotbalisté a měli i možnosti ke skórování. V sedmé minutě po centru z levé strany hlavičkoval v dobré pozici mimo Vávra. O chvíli později napřáhl zpoza šestnáctky Švec, gólman Schneider byl u své pravé tyče včas a míč vyrazil na rohový kop. Na to, že to byl pro Kaplické první zápas letošního roku, tak nehráli vůbec špatně, více příležitostí měl ovšem favorit střetnutí. Ve čtrnácté minutě po brejkové situaci Vávra předložil míč do tutovky Tauberovi, toho však Schneider dokázal vychytat. Jednogólové manko mohli hráči krumlovského Slavoje smazat v polovině prvního poločasu, kdy se po zbytečné chybě Spartakovců ocitl sám před gólmanem Strapek, Schneider opět perfektně zasáhl a domácí zahráli pouze roh, ze kterého vážnější zakončení nevytěžili.

Po půlhodině dala o sobě vědět i Kaplice. Divoký našel na levé straně rozběhnutého Urazila, který svou přihrávkou oslovil Kuchaře, zakončení po zemi si Trnka v pohodě pohlídal. Na druhé straně mohl po rohovém kopu srovnat hlavičkující Kuna, jenž dokázal překonat kaplického gólmana, ale jej zachránilo břevno. Ve 35. minutě se k trestnému kopu postavil Kabele, Schneider skákavou střelu vyrazil a zneškodnil i Tauberovu tvrdou dorážku z úhlu. Krumlovští se vyrovnání dočkali dvě minuty před přestávkou. Po zbytečné ztrátě na levé straně se Slavojáci dostali lacino k balónu, následoval přetažený centr, který si zpracoval Zdeněk Kuna a nekompromisní dělovkou napálil míč pod břevno – 1:1.

Ani po změně stran se na gól příliš dlouho nečekalo, jenom s tím rozdílem, že tentokráte se radovali Krumlovští. Novákova technická střela se ještě mezi tři tyče nevešla. Nedlouho poté už se domácí radovali. Průnik do vápna středem, po odraženém míči Savytskyi namazal před prázdnou bránu Tomáši Tauberovi a bylo to 2:1. Jenomže uběhly jen dvě minuty a bylo zase srovnáno. Gólman Schneider poslal dlouhý balón za obranu a Marek Urazil přesvědčivě přeloboval vyběhnutého brankáře Šestáka – 2:2.

Po hodině hry se o slovo přihlásil krumlovský Tůma. Nejprve se ocitl ve stoprocentní šanci, ale Schneidera překonat nedokázal a o chvíli později pálil bez přípravy zpoza vápna po odraženém míči, přízemní rána se otřela o levou tyč. Favorit zlomil svého soupeře až čtvrthodinu před koncem. Po centru Kabeleho se hlavou trefil Tomáš Tauber – 3:2. Vzápětí vytáhl Schneider povedenou ránu Savytskyiho. V 78. minutě se po sražené střele Nováka dostal snadno k balónu Tomáš Tauber a ve vyložené šanci nezaváhal – 4:2. Uběhly jen tři minuty a Krumlovští se v koncovce prosadili po páté. Po Tůmově centru přesně hlavičkoval Jakub Wagner – 5:2.

Poslední slovo ale měli Kapličtí, kteří ještě pět minut před koncem dokázali snížit a upravit na konečných 5:3, když na pravé straně vybojoval míč Jiří Divoký, namířil si to nejkratší cestou do vápna a přízemní ranou prostřelil brankáře Šestáka. Krumlovští vyhráli určitě zaslouženě, ale Kapličtí podali proti favoritovi sympatický výkon.

FK Slavoj Český Krumlov – FK Spartak Kaplice 5:3 (1:1)

Branky: 52., 75., 78. Tauber, 43. Kuna, 81. Wagner – 4., 54. Urazil, 85. Divoký. Rozhodčí :Mach – Kroutl, Votava. Bez karet. Diváci: 30.

Č. Krumlov: Trnka – Beránek, Kabele, Švec, Persán, Kuna, Svoboda, Novák, Vávra, Strapek, Tauber. Střídali: Savytskyi, Tůma, Wagner, Filip, Šára, Paráček, Šesták.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Hami, Čutka, Gondek, Kebl, Divoký, Micák, Vaniš, Kuchař, Urazil. Střídali: Presniakov, Meita.

Libor Granec