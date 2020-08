I v Lažištích se museli vypořádat s tím, že se přes dva měsíce nemohlo trénovat. Bylo však třeba udržet hráče v kondici. „Řešili jsme to individuálně. Se společným tréninkem jsme začali v květnu a sehráli jsme i tři přátelské utkání a covid sezonu jsme zakončili tradiční schůzí s posezením,“ uvedl lažišťský trenér Josef Raušer a pokračoval: „Trénovali jsme dvakrát v týdnu vcelku s dobrou účastí. Na klukách bylo vidět, že jim fotbal, kabina a parta chyběla. Na druhou stranu bylo i vidět vzniklé tréninkové manko a fyzická připravenost nebyla zrovna ideální.“

Výsledky zápasů červnové předpřípravy nebyly žádné oslnivé. Na druhé straně se říká, že na výsledky by se v této době až tolik hledět nemělo. „Tak byly to zápasy po dvou měsících nečinnosti a v každém se objevily jak pozitivní, tak i negativní věci. S Katovicemi byl znát rozdíl v kvalitě jednotlivých hráčů a hlavně v síle a šířce kádru. Každopádně jsme si i s tímto soupeřem vypracovali vcelku dost brankových příležitostí, bohužel jsme selhali v zakončení a ani gólman neměl zrovna svůj den. Zápas se Strakonicemi byl do šedesáté minuty pod naší kontrolou a kvalita hry dle mého snesla požadované parametry. Nezvládli jsme závěr, kdy jsme si nechali dát tři totožné branky po našich individuálních chybách. Zápas s Hlubokou jsme vyhráli, ač jsme opět branky inkasovali po zbytečných individuálních chybách,“ shrnul přípravné zápasy Josef Raušer.

Hlavní příprava na sezonu odstartovala v polovině července. Ta by měla tým naladit na pozitivní notu. „Příprava ještě běží a zatím jsem spokojen s docházkou hráčů i jejím průběhem. Za chvíli na to jdeme. Všichni se už těšíme na mistráky a věříme, že budeme dobře připraveni,“ doplnil trenér.

V Lažištích se tak trochu měnil kádr před neodehraným jarem. K dalším změnám dochází i nyní. Co trenér Raušer očekává od hráčů, kteří se vracejí či přicházejí nově do týmu? „Skončili Albert a Hojdekr z pracovních důvodů, oba patřili k důležitým článkům mužstva. Nové tváře se jeví zatím velmi dobře a myslím, že budou plnohodnotnou náhradou. Vrátili se nám Vokatý s Makošem což je velká kvalita, kterou není třeba zkoušet. Dalšími příchody jsou pak Tomáš Kupka a Kamil Tobiáš. O Kamilovi nemá cenu mluvit, je to velká osobnost do kabiny i na hřiště se spoustou zkušeností. Další novou tváří je Tomáš Kupka. Hráč s historií v Dynamu, Třeboni a v Rakousku. Platí u něj to, co o Kamilovi, osobnost s výborným charakterem a zkušenostmi, které by se nám měly hodit. Dále ještě finalizujeme příchod brankáře a věřím, že se to povede,“ shrnul odchody a příchody trenér.

Mistrovské zápasy se vracejí po devíti měsících. Týmy doznaly změn. Co od sezony očekávat? „Hlavně si přeji, aby se hrálo a lidi se mohli zase bavit fotbalem. Jinak bych si přál prožít klidnou sezonu bez záchranářských starostí vedenou v duchu fair play,“ říká Josef Raušer a doplňuje: „Chceme hrát pohledný fotbal, který potěší naše fanoušky a dobře reprezentovat prachatický okres v krajském přeboru. Mou ambicí je pak umístěný okolo sedmého místa. Jinak všem přeji hlavně zdraví, pohodu a klid. Snad se celá situace zklidní a budeme se moct všichni věnovat fotbalu a všechny soutěže se bez problémů dohrají.“

Kádr FK Lažiště:

Brankáři: David Tesař, Filip Trnka, Ondřej Vašura.

Obránci: Jan Makoš, Petr Bízek, Jan Macek, Dominik Sedláček, Kamil Tobiáš, Petr Holub, Martin Bednár.

Záložníci: Marek Sedláček, Jan Hušek, Jar. Rauscher, Tomáš Kupka, Jan Volmut, Tomáš Vokatý.

Útočníci: Jan Hrbek, Jakub Rauscher, Jan Linhart.

Trenér: Josef Raušer.