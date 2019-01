České Budějovice - Studenti si v rámci majálesu zahráli bubble soccer. "Krásná zábava, ale je to hodně náročný sport," vyprávěli, když vylézali z průhledných koulí. "Navíc bylo v koulích docela vedro."

Studenti si zahráli bubble soccer. "Krásná zábava, ale je to hodně náročný sport," vyprávěli. "Navíc bylo v koulích docela vedro." Co je bubble soccer? "Hra, kterou každému doporučuju vyzkoušet," říkali studenti českobudějovických středních škol s čerstvou zkušeností ze zápasové arény. Hráči si na sebe oblečou nafukovací průhledné koule, rozdělí se na týmy a hrají.

V rámci českobudějovického majálesu byly zápasy vypsány na dvě minuty. Během nich létaly koule se studenty vzduchem. "Byly to sice jen dvě minuty, ale je to strašně náročný sport."

Někteří neskrývali obavy. "Já se bojím docela dost, jsou to pecky," usmívala se Veronika Dudová, která hraje volejbal.

Něvěříte? Podívejte se na video a dáte jí určitě zapravdu.