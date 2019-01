České Budějovice – Ve středečním střetnutí 3. kola Mol Cupu hráli fotbalisté Dynama ČB s pražskou Spartou. Ta si postup do osmifinále nakonec výhrou 2:1 zajistila, jednoduché to ale neměla, Dynamo bylo favoritu důstojnýnm soupeřem.

Smutek fotbalistů Dynama po prvním gólu Sparty, která v Mol Cupu nakonec vyhrála v Č. Budějovicích 2:1. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Trenéři obou týmů už dopředu dali najevo, že v zápase budou postrádat řadu svých klíčových hráčů: Sparta se musela obejít bez reprezentantů a navíc měla i řadu hráčů na marodce, Dynamo zase šetřilo své nejvytíženější klíčové hráče. „Bude na těch hráčích, kteří takové zatížení neměli, aby ukázali, že do týmu patří," krčil rameny trenér David Horejš.

Jihočeši navíc nemohli počítat s mladíky Peškem a Čavošem, kteří jsou na jihu Čech na hostování právě ze Sparty a proti svým bývalým spoluhráčům tudíž hrát nesměli. „Pro Dynamo to jsou důležití hráči. Především Patrik Čavoš hraje dobré zápasy a myslím, že jim může chybět," uvedl pro sparťanský web před zápasem trenér Sparty David Holoubek, jenž Dynamo viděl s Opavou. „Moc mě překvapil Kalod na hrotu útoku. Byl schopen uhrát velice těžké míče, je to stěžejní hráč týmu. Upoutal mě také Benát. To je osa týmu, velice důležitá," upozorňoval kouč Sparty na opory soupeře.

Zatímco Benát včera naskočil hned od začátku, Kalod spolu se Šourkem, Klesou a navrátilcem Kladrubským začali na lavičce. Notně okleštěnou sestavu vyslala do poháru i Sparta, ale i tak by kvalita měla bát na její straně.

V úvodní půlhodině však byla hra zcela vyrovnaná. Sparta kopala hned v úvodu první roh a poté si brankář Křížek připsal i první zákrok proti Marečkově vydařené střele zpoza vápna, na druhé straně slibnou akci Benáta v 19. min. zastavil Mareček jen za cenu žluté karty. A kotel Sparty si v úvodní půlhodině připsal i dva vypálené dělbuchy…

Až v samém závěru první půlhodina přišla první velká šance a měla ji Sparta: po Julišově úniku podél lajny a jeho nahrávce před bránu ale Lafatu skvěle vychytal Křížek a následnou hlavičku Michala Kadlece z brankové čáry vyrazil hlavou obránce Bederku. Kanonýr Lafata neuspěl ani krátce nato, kdy po trestném kopu hlavičkoval z hranice malého vápna vedle tyče.

Vedoucí gól mohli těsně před půlí dát domácí, když na Wermkeho centr si naskočil Táborský, jehož hlavička šla jen o decimetry vedle vzdálenější tyče.

Horší bylo, že ke konci poločasu ze hřiště odkulhal stoper Novák, do té doby opora zadních řad Dynama. Krátce po půli totiž Pulkráb po zmatku v malém vápně Dynama protlačil míč do sítě na 0:1 a jen čtyři minuty nato Juliš z voleje přidal druhý gól. Sedm minut před koncem Táborský hezkou hlavičkou snížil na 1:2, závěr utkání si už ale Sparta v pohodě pohlídala.





Dynamo – Sparta 1:2 (0:0)





Branky: 83. Táborský – 52. Pulkráb, 56. Juliš. ŽK: Bederka, Čermák – Mareček, Havelka, Mazuch, Miller. Diváci: 4550. Rozhodčí: Nenadál – Kubr, Arnošt.

Dynamo: Křížek – Řezáč, Bederka, Novák (45. Šourek), Funda – Čermák, Hála, Benát (75. Kladrubský), Táborský – Kadula (79. Tomek).

Sparta: Miller – Milan Kadlec, Mazuch, Holek, Michal Kadlec – Juliš, Havelka, Mareček, Císařovský (46. Dudl) – Pulkrab (69. Mustedanagič), Lafata (90. Köstl).