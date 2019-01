Loučovice - Hráči Vltavy měli i v deseti blízko ke druhé výhře v sezoně.

Fotbalová I. B třída – 18. kolo: FC Vltava – FK Topmen Spartak Kaplice B 0:0

O záchranu oblastní soutěže bojující loučovický FC Vltava si z taktických důvodů přeložil utkání na neděli, aby hosté z kaplického béčka nemohli využít pomoci pendlů z prvního týmu. Loučovičtí nakonec získali první jarní bod, ale vzhledem k jejich situaci na spodku tabulky je to málo.

Po prvním poločase byl stav střetnutí neměnný a ani nebylo divu, že gól nepadl na jedné či druhé straně. Nebylo totiž z čeho by mohl padnout. Kvalita hry byla doslova prachbídná. Za zmínku stojí snad jen dalekonosný pokus hostujícího Kuzmy, který pozorný brankář Hüttner vytáhl zpod břevna na rohový kop.

Ani po změně stran se kvalita hry nezlepšila, ale alespoň byly k vidění momenty, kdy mohl padnout gól. Ve 47. minutě se k odraženému míči dostal na vápně Preusler, Hüttner se však překonat nenechal. O několik minut později na druhé straně měli Loučovičtí výhodu přímého kopu, z 20 metrů střílel Peltán, míč naštěstí pro hosty skončil jen na spojnici.

Stoprocentní příležitost si pak domácí vypracovali v 69. minutě, kdy po centru Kartáka zakončoval z malého vápna Peltán, ale v jasné pozici selhal. Loučovičtí pak byli nuceni utkání dohrávat oslabeni o jednoho hráče v poli, když se po dvou žlutých musel předčasně pod sprchy poroučet Peltán.

Přesto nakonec mohly zůstat všechny tři body v Loučovicích. Ve třetí nastavené minutě fauloval ve vápně Lattner pronikajícího Krátkého – a pískala se penalta. K ní se postavil Zayml, míč však poslal jen do tyče kaplické svatyně. Zápas, který příliš fotbalové krásy nepobral, tak skončil bez branek a dělbou bodů.

U hostů stojí jistě za zmínku, že vůbec k prvnímu mistrovskému zápasu ve fotbale nastoupil Lukáš Hejný. Basketbalista kaplického Spartaku si tak v šestadvaceti letech odbyl fotbalovou premiéru na zeleném pažitu.

Jak nastoupili

FC Vltava: Hüttner – Fekete, Sládek, Kapec, Měchura, Zayml, Krátký, Hošek (75. Toman), Peltán, Žák, Karták (88. Večerník).

Kaplice B: F. Hejný – R. Lattner, Kubata, Rossmüller, Studený – Wögebauer (74. Š. Marek), Kuta, Preusler (79. Goreckij), Kuzma – Procházka (46. L. Hejný), Vošický.

Řekli po derby

Gerhard Procházka st. (FC Vltava): „Soupeř byl lepší a techničtější možná prvních dvacet minut. Pak už jsme začali hrát my a zejména druhý poločas byl celkem jednostrannou záležitostí. Bohužel, snad z osmi dobrých šancí jsme kýžený gól dát nedokázali. Vrcholem byla zahozená penalta v nastaveném čase. Fotbalový bůh asi neexistuje, protože spravedlivá by byla naše výhra. Hráčům nemám co vytknout, bojují, dají do hry vše, ale bohužel opět bez efektu. Úplně nám odešla koncovka. Chybí tu zkušenost a chytrost v řešení finální fáze. To je momentálně náš hrob.“

Ladislav Kaločai (Kaplice): „Hra z naší strany byla doslova mizerná, katastrofální. Jediným pozitivem byl jen solidní výkon brankáře Hejného, své si vzadu odehrál i Studený. Zcela nám ale vypadl střed zálohy, kde je citelně vidět absence zraněného zkušeného Jirky. Vzhledem k obrazu hry je získaný bod pro nás zlatý. Doufám, že v dalším derby proti Horní Plané to i s pomocí pendlů bude výrazně lepší.“

Libor Granec, Karel Vosika