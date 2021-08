Marek Icha se prodral do české U20. A není jediným reprezentantem týmu Táborska

Českou fotbalovou reprezentaci do 20 let čeká ve čtvrtek 2. září od 16.30 hodin v Jablonci úvodní střetnutí nové sezony na mezinárodní scéně, a to proti Německu. Trenér tohoto národního výběru Jiří Žilák neopomněl zařadit do nominace na tento duel vytáhlého středopolaře druholigového týmu Táborska Marka Ichu.

Marek Icha (vlevo). | Foto: Karolina Kabíčková

V klubu od Jordánu z toho pochopitelně mají velkou radost. „Marek si nominaci zaslouží. Poslední dva mistrovské zápasy odehrál výborně,“ uvedl ředitel FC MAS Táborsko Josef Holub. „Je to odměna pro všechny trenéry, kteří se podíleli na jeho výchově. Velké poděkování patří i Jihočeskému kraji, který pravidelně podporuje finanční částkou Sportovní centrum mládeže, díky čemuž se nastavily programy Talent a Future. I těch byl Marek součástí. Věříme, že na něj navážou další mládežníci, kteří na sobě pracují v dorosteneckých kategoriích. Je to příslib do budoucnosti,“ dodal Josef Holub. Neméně nadšení vyvolal fakt, že mezi náhradníky české reprezentační "jednadvacítky" pro dvojzápas se Slovinskem a Albánií zařadil její kouč Jan Suchopárek i brankáře Šimona Pecháčka a útočníka Adama Provazníka. Utkání se hrají 2. a 6. září na stadionu v Českých Budějovicích a shodně mají výkop v 18 hodin.

