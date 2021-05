Dlouholetou oporu nejlepšího klubu v okrese prvenství o „parník“ potěšilo. „A taky překvapilo, protože v okrese je hodně známých a kvalitních fotbalistů. Ale o to víc si toho vážím,“ podotkl šestatřicetiletý Václav Beránek, který prvenství v anketě vnímá i jako ocenění pro celý tým.

„Proč pro mě lidé hlasovali? Těžko říct. Asi proto, že Slavoj je největší oddíl v okrese, vedli jsme tabulku krajského přeboru a jsme poměrně hodně medializovaní. Možná k tomu přispěl i fakt, že za Krumlov hraju už od žákovských let,“ přemítá.

S fotbalem začínal v přípravce ve Větřní, odkud pochází, od třetího ročníku přešel do sportovní třídy českokrumlovské Základní školy T. G. Masaryka a začal hrát za Slavoj.

Od té doby krumlovský dres svlékl jen dvakrát. „Po dorostu jsem odešel na půlroční hotování do Horní Plané, kde se tehdy hrála I. A třída. A zhruba rok poté, také ještě jako hodně mladý, jsem sezonu působil v Rakousku. Jinak jsem věrný zelenobílým barvám našeho klubu,“ líčí.

Vždy jej to táhlo dopředu, chtěl motat hlavu obráncům a dávat góly. „Hrával jsem v útoku, nebo na kraji záložní řady. Ale v poslední době a s přibývajícím věkem jsem se stáhl dozadu a nyní nastupuji na krajním beku,“ vysvětluje Václav Beránek posun sestavou.

Situace ohledně pandemie koronaviru, která na dlouhou dobu ochromila i sportovní život v Česku a zapříčinila, že se ani druhá fotbalová sezona v řadě nedohrála, jej pochopitelně vůbec netěší.

„Já už sice něco odehrál, ale samozřejmě mě to mrzí. A tím spíš, že Krumlov měl sezonu v krajském přeboru dobře rozehranou a chtěli jsme se poprat o postup do divize. Pro nás starší je to složité, hůře se po delší pauze nutíme něco dělat, ale nejvíce mě to štve kvůli dětem. Sám mám syna, který hraje rok a půl fotbal, a když v zimě nemohl prakticky nic dělat, bylo to ubíjející. Teď už se dá aspoň trénovat,“ dodává smířlivě.

Zároveň chápe, že už se tento ročník nedal dokončit ani v omezené míře „Čím vyšší soutěž, tím více tréninků. Potřebovali jsme minimálně měsíc intenzivní přípravy a k tomu aspoň jeden dva přáteláky. A to už se nedalo stihnout, termínů už bylo málo. Začít hrát hned naostro, hrozila by spousta zranění,“ tvrdí vítěz ankety o nejpopulárnějšího fotbalistu Českokrumlovska.