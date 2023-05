Herní a výsledková převaha béčka Českého Krumlova v okresním přeboru dává prostor nadějným mladým fotbalistům Slavoje. A pro klub samotný je dobře, že by to nemuselo být na jaře pouze o Jindřichu Kordíkovi, který za podzim nasázel soupeřům 41 branek. V této sezoně nastoupil k devíti zápasům a nastřílel 45 branek. To je úctyhodná bilance.

Před týdnem se Kanonýrem Deníku stal právě Jindřich Kordík s nastřílenými čtyřmi brankami. Svými střeleckými dispozicemi by měl patřit do divizního týmu. „Je to komplikovanější vzhledem k mému studiu v Praze. Zkoušel jsem to. Absolvoval jsem přípravu, ale se začátkem studia se to začne komplikovat. Přes týden se moc s míčem nepotkám, snažím se připravovat individuálně cvičením a běháním, ale bez přípravy s míčem nelze hrát divizi. To už je prakticky profi soutěž,“ hovořil před týdnem o aktuální situaci Jindřich Kordík a potvrdil, že přednější je pro něho v tuto chvíli studium a fotbal na vyšší úrovni přijde případně na řadu až po něm.

Nejdříve studium, pak možná fotbal na vyšší úrovni, říká kanonýr Jindřich Kordík

Jindřich Kordík je odchovance českokrumlovského Slavoje. V mládežnickém věku si na chvíli odskočil na hostování do českobudějovického Dynama, jinak zůstává věrný zeleno bílým barvám.

O uplynulém víkendu čtyřmi brankami navázal na svého spoluhráče v dresu béčka Slavoje Český Krumlov také ještě ani ne dvacetiletý Patrik Vaněk a pomohl svému týmu k výhře 5:0 na hřišti nepříjemného Sokola Přídolí. O jeho střeleckých schopnostech vypovídá i to, že v okresním přeboru odehrál v této sezoně pouhé dva zápasy a nastřílel devět branek.

Každý gól se počítá a je jedno, jak ho dáte, říká kanonýr Ladislav Vávra

Patrik přestoupil do Slavoje v rozehrané podzimní části sezony 2021/22. Jinak je odchovancem českobudějovické Lokomotivy, ze které si na chvíli odskočil do Malše Roudné a naposledy do Akademie Dynama České Budějovice. Aktuálně je součástí divizního kádruu prvního týmu Slavoje Český Krumlov.

Sestava béčka Slavoje se v každém utkání hemží řadou nadějným mladých fotbalistů kolem dvaceti let. Třeba se v dalším kole dočkáme dalšího úspěšného střelce z tohoto týmu.

Zdroj: Deník