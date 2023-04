Moldavan Ion Butnaru obdivuje české ženy, za manželku si ale vzal krajanku

Vydat se daleko od domova, zvyknout si na zcela nové prostředí, bojovat se záludnostmi exotického jazyka. To je pro řadu sportovců denní chleba – za fotbalem, basketbalem či házenou putují třeba i přes půl světa. Nejde přitom jen o slavné a skvěle placené profesionální hvězdy v nejvyšších soutěžích. Cizince najdeme i v amatérských a poloamatérských klubech a řada z nich má za sebou poutavé příběhy.

MOLDAVAN Ion Butnaru se stal posilou strakonických fotbalistů. Z domova v Horažďovicích to má co by kamenem dohodil. Foto: Jan Škrle | Foto: Jan Škrle