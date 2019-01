Hluboká nad Vltavou - Na hlubockou umělku si Křemežští k dalšímu přípravnému utkání pozvali známého rivala, ještě nedávného soupeře z I. B třídy a aktuálně po podzimu druhý tým okresního přeboru z Chvalšin.

V této chvíli křemežský matador Václav Novák (vpravo na zemi) skluzem zastavil akci chvalšinského mladíka Huberta Maxy. | Foto: DENÍK/Karel Vosika

Křemže – Chvalšiny 2:2 (1:0)

Oba týmy se představily v kombinovaných sestavách, což v úvodu méně vadilo favorizované Křemži, jež šla do vedení už v 5. minutě. Po centru do vápna šel Brabec důrazně do vzdušného souboje s gólmanem Valentou a následně pohodlně skóroval do prázdné branky – 1:0.

Po přesném centru Schobera měl znovu Brabec na hlavě pojistku, ale tentokrát z jasné pozice zamířil jen do náruče připraveného Valenty. Za stálého sněžení se potom hra opticky vyrovnala, ale šancí bylo k vidění minimum.

Po přestávce šel nejprve sám na chvalšinskou branku Rolník, ale jeho střelu Valenta se štěstím vyškrábl na roh. A po hodině hry udeřili Chvalšinští, když přesný pas Vosiky zužitkoval křížnou střelou k tyči Kopřiva a vyrovnal na 1:1. Utkání pak spělo k odpovídající remíze, ale přišel nečekaný finiš.

V předposlední minutě se za záda chvalšinské obrany dostal rozběhnutý Hajný a tvrdou střelou o tyč nedal Valentovi šanci – 2:1. Jenomže hned po rozehrání podnikli hosté poslední útok, ve vápně se uvolnil zkušený Friš a střelou k tyči stanovil výsledný a zasloužený smír – 2:2.

Sestavy – Křemže: Ševčík – Stráský, Filip, Hajný, Novák, L. Rolník, Chromý, Novotný, Schober, Brabec, Edelman, střídali: Šmejkal, Čadek.

Chvalšiny: Valenta – Maxa, Friš, Paráček, Holas, Sadloň ml., P. Postl, M. Postl, Vosika, Kliner, J. Kopřiva, střídali: Podhora, Čabaj.