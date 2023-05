Ač se mezi hattricky objevilo několik známých jmen kanonýrů, fotbalový fanoušek by asi jen těžko odpouštěl, kdybychom ze nezastavili u Luboše Pecky , který aktuálně hájí barvy FK Lažiště. Ve své kariéře zanechal největší fotbalovou stopu v FK Mladá Boleslav, v jejímž dresu se stal v ročníku 2006/07 králem ligových střelců se 16 brankami. Zahrál si také v německých Cáchách. V roce 2007 byl dokonce povolán do reprezentace, ale v utkání ve Walesu se na hřiště nedostal.

Ale dost historie, Luboš ve svých 45 letech nyní rozdává radost v nejnižší okresní soutěži na Prachaticku v dresu FK Lažiště. „Nejnižší soutěž si užívám především v tom smyslu, že zase hraju doma, mezi známými. Ta má fotbalová cesta se tak trochu uzavírá. Kde jsem s fotbalem začal, tam bych chtěl nyní končit,“ hovořil o motivaci, proč se Luboš Pecka vrátil zrovna do dresu FK Lažiště.

Na fotbal domů do Čech jsem se už těšil, říká kanonýr Miroslav Kochma

Při své výkonnosti mohl hrát i vyšší soutěž, ale rozhodl se tak, jak se rozhodl. „Můj návrat nebyl motivován tím, do jak vysoké soutěže půjdu, ale tím, že chci domů. Měl jsem to v hlavě již dlouho. Bylo mi jedno, zda se bude hrát krajský přebor, A třída, či něco jiného. Jednu sezonu byl tým Lažiště spojen s Prachaticemi a hrál se kraj. Mám rád Prachatice i Lažiště, tak by to bylo zajímavé zahrát si pod společnou hlavičkou, ale kluci chtěli hrát pod FK Lažiště, tak jsem se rozhodl pro tým, kde jsem vyrůstal,“ doplnil obávaný kanonýr.

Z nejlepších fotbalových let si fanoušci pamatují Luboše Pecku jako útočníka, který vletí do každého souboje, do každé hlavičky, případně uteče obráncům a dá gól. Je to stále stejné, nebo se Luboš Pecka na hřišti fotbalově změnil? „V současném týmu hraju spíše v záložní řadě, takže to více rozehrávám. Ale snažím se i z hloubky pole vybíhat na hrot a tam se prosadit. Nyní ve Vacově jsem dával góly po centru ze standardky a jednou po rohu,“ připomněl současnou herní roli v týmu lažišťský střelec.

Dával nyní dvakrát za sebou po třech brankách, z čehož musí mít největší radost klubový pokladník. „Radost by mohl mít, ale nic neplatíme. Hrajeme si to jen pro radost a žádný pokutník v klubu nemáme. Jsme rádi, že se sejdeme, dobře si zahrajeme. Jsem rád, že se tady fotbal stále drží. Máme skvělé hřiště i zázemí, je radost si v Lažišti zahrát,“ doplnil Luboš Pecka.

Musíme se soustředit na každý zápas, říká strunkovický střelec Tomáš Koloušek

Oblíbený fotbalista naznačil, že chce kariéru pomalu uzavírat. V červnu pořádá na hřišti FK Lažiště benefiční zápas Tatran Prachatice / Dynamo ČB - Mladá Boleslav za účasti fotbalistů, se kterými hrával. Je to tedy datum, kdy definitivně pověsí kapačky na hřebík? „Asi to bude opravdu konec. Cítím na sobě, že již tomu nedávám to, co bych měl. Hodně mě bolí záda a jsem po každém zápas rád, že drží. I na poslední zápas sem odjížděl s bolestmi zad. Ale vzal jsem si prášek a zápas odehrál. Registračku v Lažišti si po sezoně nechám, ale už nebudu nastupovat pravidelně jako doposud,“ popsal své zdravotní peripetie Luboš a vrátil se k připravovanému duelu: „Mám od kluků přislíbeno, že přijedou a rozlučka klapne. Hrát se bude 24. června. Rád bych pozval všechny kamarády a fotbalové fanoušky ze širokého okolí, aby se do lažišťského areálu přišli podívat. Tolika ligových startů asi hodně dlouho neuvidí. Já měl štěstí, že jsem si s těmito hráči zahrál. Přijďte se podívat a pobavit,“ pozval Luboš Pecka na benefiční zápas a na dotaz, zda uvidíme na hřišti slavné střelecké duo z mladoboleslavského dresu Marek Kulič – Luboš Pecka, uvedl: „Mělo by to tak dopadnou, doufám, že to vyjde.“

Zdroj: Deník