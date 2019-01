Velešín - Končící velešínský hrající trenér Milan Frnka se ohlíží za podzimní částí sezony.

Čtyřicetiletého Milana Frnku (na snímku) už v jarních odvetách ve velešínském táboře, potažmo přímo na trávníku, nepotkáme, neboť na čas přerušil trenérskou a patrně definitivně ukončil svojí hráčskou kariéru. | Foto: Deník / Karel Vosika

Nad hodnocením podzimní části sezony v podání velešínských fotbalistů a vyhlídkami týmu pro jarní odvety jsme se zastavili s muži povolanými, a to jmenovitě s trenérskou dvojicí Milan Frnka a Stanislav Kysela.

Prvně jmenovaný hrající kouč nám ovšem hned na úvod sdělil zásadní informaci, a to že po zralé úvaze u mužstva po podzimu končí jak v trenérské, tak i hráčské roli…

„Nechci, aby to vypadalo, že utíkám z potápějící lodi, ale toto rozhodnutí ve mně bublalo už delší dobu a nevydařený podzim to jenom uspíšil. Řekl jsem tedy, že skončím, i když výbor mi dál dával důvěru," předesílá čtyřicetiletý Milan Frnka a jedním dechem pokračuje: „S trénováním si teď dám na nějakou dobu pauzu, ale s hraním to bude patrně definitivní konec, i když úplně nevylučuji, že když bude hodně hořet a kluků bude vyloženě málo, tak ještě v ojedinělých případech zaskočím. Je mi ale čtyřicet a roky nezastavíte. Musím být soudný a vím, že to v poslední době z mojí strany už nebylo hráčsky ono. Navíc jsem se po každém zápase nejmíň do středy dával do kupy," s úsměvem poznamenává kouč Frnka.

Velešínští ovšem po podzimu jinak k úsměvům moc důvodů nemají. Jak viděl nevydařenou část sezony Milan Frnka přímo z trávníku?

„Nezačali jsme vůbec špatně, spíš bych řekl, že se nám start povedl až nad očekávání. Získali jsme cenné body a na hře byly znát nadšení a chuť. Paradoxně nám to ale šlo lépe venku, doma jsme hráli špatně. Už ve třetím kole se naneštěstí zranil náš špílmachr Martin Kollár, který pak chyběl prakticky až do konce podzimu, i když v závěru už na pár minut nastupoval. Jeho absence se ukázala jako klíčová. Kolík nám citelně chyběl a nepovedlo se nám ho nahradit. On je tím rozdílovým hráčem, který vždy dával naší hře myšlenku a střílel nebo připravoval důležité góly," ví Frnka a plynule navazuje: „Celkově byl podzim pro mě i všechny kolem velešínského fotbalu velkým zklamáním. Na druhou stranu je ale třeba říct, že jsme nikde, s výjimkou hodně nepovedeného zápasu ve Vimperku, vyloženě nepropadli. Hráli jsme s většinou soupeřů převážně vyrovnané zápasy, ale naše efektivita v koncovce byla slabá. Už jen fakt, že v posledních pěti zápasech jsme dali jen jeden gól, také o něčem svědčí. Můj názor ovšem je takový, že tento tým má rozhodně na víc, než kde momentálně je."

A jaký recept nabídne odcházející hrající trenér na to, aby se I. A třída hrála ve Velešíně i nadále?

„Určitě se bude třeba před jarem poohlédnout po posilách. Ještě před mým odchodem jsem výboru předložil několik tipů. Vím, že jeden z příchodů se už podařilo zrealizovat a další jsou v jednání. V dnešní době je to pochopitelně i o penězích. Důležité také bude, aby se uzdravili zranění, zejména již zmíněný Kollár. Hlavně ovšem bude záležet na přístupu samotných hráčů, se kterým jsem tak od poloviny podzimu nebyl spokojený. To si musí kluci vyjasnit sami u sebe. Pokud budou chtít I. A třídu hrát i nadále, tak tomu budou muset dávat daleko víc než doposud. Je to velmi kvalitní soutěž a už k ní nejde přistupovat jako když hráli okres. A co závěrem? Ještě bych chtěl poděkovat asistentu Standovi Kyselovi, který byl mojí pravou rukou, všem hráčům a výboru klubu, který se všemožně snažil o podporu týmu i v těžkých časech. Moje rozhodnutí skončit bylo čistě osobní a věřím, že to tak všichni vezmou. Ještě jednou všem děkuji," uzavírá Milan Frnka.

Nutné posílení

Na aktuální situaci v táboře velešínských fotbalistů jsme se samozřejmě zeptali i druhého člena dnes již bývalé trenérské dvojice.

„Odstoupení trenéra je vždy závažná změna v chodu týmu. Situace je tedy komplikovaná a tak trochu na vodě," říká Stanislav Kysela a pokračuje: „Všechno se řeší a výbor shání náhradu za Milana Frnku. Oslovili i mě, ale musím přiznat, že dělat hlavního trenéra se mi v této chvíli moc nechce. Už ovšem není moc času, protože zimní příprava začíná. Do té se pochopitelně zapojím, protože odejít za této situace by nebyl můj styl. Od půlky ledna budeme trénovat dvakrát týdně, jednou v hale a pak i venku. Zimní turnaj hrát nebudeme. V plánu je přibližně pět přátelských zápasů se soupeři, které už dříve nasmlouval Milan Frnka. A kádr? Určitě ho budeme muset doplnit! V hledáčku jsou tři noví hráči. Naproti tomu Petr avizoval, že by zkusil přípravu v Roudném. Odtud by pak mohla přijít nějaká náhrada formou hráčské výměny. To vše je ale otázka příštích dnů a týdnů," uzavírá naše zastavení Stanislav Kysela.