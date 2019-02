Českokrumlovsko - Jedenácté podzimní pokračování druhé nejvyšší oblastní fotbalové soutěže – I.A třídy – z okresního pohledu příliš bodově přínosné nebylo.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Jediným aktivem je zápis Nové Vsi, která se v domácím utkání s nováčkem z Ledenic radovala z vůbec první výhry v sezoně, ale s pěti body zůstává poslední. Velešínský nováček utrpěl vysokou prohru na půdě rezervy divizního Roudného, ale zůstává nejvýše postaveným okresním zástupcem, i když si pohoršil o jedno místo na pátou příčku. Jedenácté je nadále Větřní, jež po boji těsně padlo v Ševětíně.

Nová Ves/Brloh – Ledenice 4:2 (2:1), branky: 3. Pouzar, 33. Fober, 48. O. Švarc z pen., 87. Vlček – 6. Hrubý, 52. Kadlec (ČK 1:0 – 64. Pouzar).

„V bojovném zápase bylo na obou stranách vidět hodně nepřesností. Domácí ale ukázali o něco větší vůli po vítězství a dobře zvládli poslední půlhodinu, kdy dohrávali o deseti," viděl utkání lodivod Karel Švarc.

Sestava Nové Vsi: Poula – Brych, Fober, O. Švarc, Vejvoda (64. Chmelař) – M. Sekera, Jiří Anderle ml., Vlček, J. Postl – Jiří Anderle st. (68. Hüttner), Pouzar.

Roudné B – Velešín 5:1 (1:0), branky: 29. a 58. Chytrý, 46. Otepka, 54. Bartoš, 87. Troup – 84. Fišer.

„V Roudném jsme nehráli dobrý zápas a navíc se nám na paty lepila smůla. Na těžkém rozměklém terénu se domácí mladíci lépe pohybovali, ale první velkou šanci jsme měli my. Bohužel, Rozkošný po rohu trefil hlavou jen spojnici. Půli jsme prohráli těsně, ale hned na začátku druhé přišel nešťastný gól po odpískané malé domů. Za pár minut se domácí prosadili potřetí a bylo rozhodnuto. Vrcholem byla neproměněná penalta po faulu na Kollára, kterou Petrovi vytáhl domácí brankář na tyč. Soupeř ovšem vyhrál zaslouženě. Nám chyběli nejlepší střelec Grznárik a nemocný Kukačka, které jsme prostě nenahradili," měl jasno velešínský trenér Stanislav Kysela a ještě dodal: „Příště máme doma první Dobrou Vodu a věřím, že se namotivujeme lépe!"

Sestava Velešína: Kothánek (70. Schneider) – Severa (46. Hrmo), Zatloukal, Opekar, Jaroš (70. Šebesta) – Zimek, Fišer, Kollár, Jirský – Rozkošný, Petr.

Ševětín – Větřní 3:2 (2:1), branky: 15. a 42. P. Novotný, 52. R. Novotný – 19. Cifreund, 64. Weinhard z penalty.

„V první půli byli domácí jasně lepší, ale zahodili možná šest tutovek a bylo to jen o gól. Ve druhé půli se karta obrátila, ale tutovky jsme zahazovali zase my. Musíme zabrat příště v derby s Kaplicí, kdy to bude o šest," ví hrající větřínský trenér Zbyněk Ginzel.

Sestava Větřní: Pavelka – Dušek, Ginzel, Mi. Votýpka – Přibyl, Sikuta, Soukup, Weinhard, Sukdolák – M. Homer, Cifreund.