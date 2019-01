Vyšší Brod – Fotbaloví dorostenci společenství kaplického Spartaku a vyšebrodského Dynama po nečekané minulé prohře ve Zlivi hostili tentokrát ve Vyšším Brodě soupeře z Hrdějovic.

Kaplice / Vyšší Brod – Hrdějovice 11:1 (8:0)



Domácí byli favority a papírové předpoklady také začali brzy naplňovat. Od první minuty bylo jasně patrné, kdo bude na hřišti pánem. V samotném úvodu vyslal Pál do úniku Lašáka, ten byl sám před brankářem, ale Poláka neprostřelil.



V další tutové příležitosti Pál vyslal do sóla Urazila, ale i on dopadl stejně, když Poláka překonat nedokázal. Ani třetí gólovku Kapličtí neproměnili, když Polák znovu reflexivně zasáhl při Urazilově zakončení.



Vzápětí už se ovšem skóre očekávaným směrem pohnulo. Z levé strany pronikl do vápna Urazil, předložil míč Františku Lašákovi, jenž skluzem dopravil míč do sítě – 1:0.



Po čtvrthodině hry mohl vedení po rohu zvýšit hlavičkující Poláček, ale branku minul.



V 17. minutě již domácí náskok zvýraznili. Urazil kolmou přihrávkou vysunul Františka Lašáka, který nadvakrát Poláka překonal – 2:0.



Hned v následující minutě po nakrátko rozehraném rohu se ke střele dostal Jakub Vaniš a přízemní prudkou ranou upravil na 3:0.



Neuběhlo ani sto dvacet vteřin a hrdějovický gólman lovil míč ze sítě počtvrté. Pál přihrávkou zprava našel před brankou v gólovce Urazila, toho Polák vychytal, ale odražený balón napálil Jakub Vaniš nekompromisně pod břevno – 4:0.



S chutí hrající domácí i nadále podnikali jeden nebezpečný protiútok za druhým. Ve 25. minutě Pál vyslal kolmicí na zteč Marka Urazila, který z levé strany pronikl do vápna a střelou po zemi dal už na 5:0.



Půltucet nastřílených gólů dovršili domácí mladíci v 31. minutě, kdy se po rohovém kopu ke střele dostal Vaniš a balon usměrnil do branky tečující Tomáš Szojka – 6:0.



Až poté mohli skórovat i hosté. Šanci si vytvořil hrdějovický kapitán Šachl, ale vyběhnutého Šestáka překonat nedokázal.



V posledních minutách prvního poločasu navíc přidali domácí ještě dva góly. Nejprve Urazilovu přihrávku přetavil ve svůj třetí gól Jakub Vaniš – 7:0. Hned v další minutě pak Vaniš přihrál na gól Danu Pálovi – 8:0.



Po změně stran kvalita hry ze strany domácích přece jenom opadla. Místo jednoduchých kombinací hledali ve hře složitosti, a to se odrazilo i na jejich produktivitě.



Po pěti minutách však zužitkoval přihrávku Urazila zakončující František Lašák – 9:0.



Jubilejního desátého gólu v hostující síti se přítomní diváci dočkali v 57. minutě, kdy další přesnou přihrávku Urazila přetavil v gól znovu František Lašák – 10:0.



Pak se dočkali i hosté. O čestný úspěch hrdějovických dorostenců se po přesné přihrávce postaral Jakub Ambroz – 10:1.



Ve zbývajících minutách Kapličtí mohli přidat další góly, ale hosty od ještě většího debaklu uchránil brankář Polák, jenž několikrát skvěle zakročil. Zápas se dohrával poměrně v klidu, protože o vítězi rozhodnuto bylo už dávno. Deset minut před koncem získal výsledek definitivní podobu, když po Pálově přihrávce upravil Marek Urazil na konečných 11:1.



Fakta – branky: 8., 17., 50. a 57. Lašák, 18., 20. a 42. Vaniš, 25. a 80. Urazil, 31. Szojka, 43. Pál – 59. Ambroz, ŽK 2:2 (Aibl, Urazil – Dušek, T. Fišer), rozhodčí Křížek, 36 diváků.



Sestava Kaplice / Vyšší Brod: Šesták – Zayml, Fafl, Aibl, Blažek, Poláček, Pál, Vaniš, Lašák, Szojka, Urazil.

Libor Granec