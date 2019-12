Z vítězství se nakonec radoval českobudějovický tým s názvem Fotbalová radost, který ve finále zdolal krumlovský Slavoj.

Letošní ročník měl deset účastníků. Osm týmů se zúčastnilo i loňského zápolení, úplným nováčkem byla českobudějovická Fotbalová radost a po roční odmlce se na turnaj vrátilo Dolní Dvořiště. Týmy si to rozdaly ve dvou pětičlenných skupinách. První čtyři si zajistily postup do čtvrtfinále, pro jeden tým tedy musel skončit turnaj po základní části. Všechny zápasy se hrály na jedenkrát patnáct minut.

Skupina A

V áčkové skupině se představili obhájci prvenství, Kapličtí Titáni, kteří si však postup do čtvrtfinále zajistili až ve svém předposledním duelu, v němž zdolali Rambo. Nováčkem na turnaji byla českobudějovická Fotbalová radost. Hned její první duel naznačil, že bude v konečných výsledcích mířit hodně vysoko. Áčkovou skupinu hráči Fotbalové radosti dokonce vyhráli, když bodově tratili jen při remíze se Zlatou Korunou. I přes úvodní prohru si nakonec druhou příčku pohlídala kaplická Rafanda dirigovaná Zbyňkem Ginzelem. Do čtvrtfinále z třetího místa postupovala Zlatá Koruna, která se všemi svými soupeři sehrála vyrovnaná střetnutí.

Pořadí sk A:

1. Fotbalová radost České Budějovice 3 1 0 12:3 10

2. Rafanda Kaplice 2 1 1 6:6 7

3. SK Zlatá Koruna 1 2 1 5:5 5

4. Titáni Kaplice 1 1 2 6:7 4

5. Rambo Kaplice 0 1 3 2:10 1

Skupina B

V béčku patřil k favoritům pořádající Paroh, který v základní skupině sice nastřílel nejvíce gólů, ale musel se spokojit s druhou příčkou, neboť bez ztráty kytičky prošel béčkem „omlazený“ českokrumlovský Slavoj. Brankář Slavoje Pavel Janků ani jednou neinkasoval! Postup si pohlídala i loni třetí českobudějovická Slavia, které k postupu stačila jedna jediná výhra. Bez výhry mezi nejlepší osmičku týmu proklouzly Trhové Sviny a to díky dvě nerozhodným výsledkům. Potřebný druhý bod navíc uhrály až v závěrečném střetnutí skupiny se Slávií. Nemusela je tedy mrzet ani dvouciferná prohra s Parohem. Černý Petr zbyl na Dolní Dvořiště, které o postup přišlo ve vzájemném duelu s Trhovými Sviny, když ztratili dvoubrankové vedení.

Pořadí sk. B:

1. FK Slavoj Český Krumlov 4 0 0 9:0 12

2. Paroh team Kaplice 3 0 1 19:4 9

3. SK Slávia České Budějovice 1 1 2 7:9 4

4. Spartak Trhové Sviny 0 2 2 4:17 2

5. FK Dolní Dvořiště 0 1 3 5:14 1

Čtvrtfinále

V prvním čtvrtfinálovém duelu byla favoritem Fotbalová radost. Ta také neponechala nic náhodě a soupeře z Trhových Svinů vyprovodila šestibrankovým rozdílem. Dvakrát se mezi střelce zapsal nejlepší střelec turnaje Ondřej Hačka. Trhové Sviny se čestného úspěchu až za rozhodnutého stavu, když na konečných 7:1 snížil Jindra.

Druhý zápas play off pro změnu nepřinesl ani jeden jediný gól. Zápasu kralovali brankáři Říha se Schwarzem a utkání dospělo až k penaltovému rozuzlení. V dresu Parohu se trefili postupně Jirka, Krůček i Vávra. Za soupeře mířili přesně Ohnsorg i Tomáš, Jan Baštář však neuspěl a mezi nejlepší čtyřku proklouzl Paroh.

Brankově nejbohatší bylo čtvrtfinále mezi Český Krumlovem a Titány. Slavoj byl favorizován, a to i přesto, že proti základní skupině se v dresu Titánů objevil loňský nejlepší hráč turnaje Luboš Pecka. Ještě v polovině hracího času byl stav nerozhodný 2:2, pak se však ukázala větší síla a vyrovnanost v kádru Slavoje.

V posledním duelu se na gól čekalo až do sedmé minuty. Vedení se ujali Slávisté, díky trefě Szojky. Záhy sice Ginzel srovnal, ale Slávii vrátil vzápětí vedení Sedláček. V závěru se štěstěna přiklonila na stranu Rafandy. O vyrovnání se postaral prvním gólem na turnaji Miroslav Grabec a obrat nedlouho poté dokonal rovněž svým prvním zásahem Jiří Sukdolák.

Radost - Trhové Sviny 7:1, Hačka 2, Sulek, Bouchal, Benkovský, Horák, Přibyl – Jindra.

Paroh - Zlatá Koruna 1:0 P, rozh. pen. Krůček.

Slavoj ČK - Titáni 6:3, Beránek, Kollár 2, Fišer, Čabela – L. Pulec 2, Adam.

Rafanda - Slavia ČB 3:2, Ginzel, Grabec, Sukdolák – Szojka, Sedláček.

Semifinále

Nováček na turnaji Fotbalová radost v semifinále poměřil své síly s pořádajícím Parohem. Na gól se čekalo jen do druhé minuty, kdy se šťastnou trefou prezentoval Hačka. Hned v minutě následující po pěkné kombinaci srovnal stav historicky nejlepší střelec turnaji Petr Janura, pro kterého to byl v desátém ročníku šedesátý gól. Nerozhodný stav vydržel do poloviny střetnutí. Radosti vrátil vedení Petr Bouchal. S blížícím se koncem vrhli „Parožáci“ všechny své síly do útočení, prahli po vyrovnání, ale v koncovce jim přáno nebylo a v poslední minutě ztvrdil postup nováčka Milan Horák.

V druhém zápase o postup do finále byl favorizovaný českokrumlovský Slavoj. Bezbrankový stav změnil svým gólem ve čtvrté minutě Václav Beránek, papírové předpoklady se začaly naplňovat. Soupeř z Rafandy ale ani po inkasovaném gólu zbraně nesložil a až do samotného závěru bojoval o vyrovnání. Definitivně se o výsledku rozhodlo až v úplném konci zápasu, kdy dvěma slepenými góly pečetil postup pro Slavoj Petr Fišer.

Radost - Paroh 3:1, Hačka, Bouchal, Horák – Janura.

Slavoj ČK – Rafanda 3:0, Fišer 2, Beránek.

O medaile

O konečném třetím místě rozhoduje tradičně penaltový rozstřel. Hráči Parohu byli stejně jako ve čtvrtfinálovém duelu stoprocentní. Postupně se trefili Jirka, Krůček, Vávra i Pavel Lattner. Rafanda proti gólmanu Říhovi příliš úspěšná nebyla. Hned v první sérii zaváhal Ginzel, Motz sice následně proměnil, ale ve třetí rundě neproměnil penaltu ani Hermann. Z bronzu se tedy mohli radovat „Parožáci“.

Finále proti sobě svedlo Fotbalovou radost a českokrumlovský Slavoj. A je třeba říci, že za celý turnaj, si právě tyto dva týmy finálovou účast zasloužily. Bezbrankový stav vydržel jen do druhé minuty. Krumlova poslal do vedení David Čabela. Vedení pak Slavojáci hájili zhruba až do poloviny finále. O náskok je připravil devátým zásahem na turnaji Ondřej Hačka. Po dalších čtyřech odehraných minutách bylo vše jinak. Hráči Fotbalové radosti v krátkém sledu třemi góly odskočili až na skóre 4:1. Trefili se Milan Horák, Ondřej Hačka a David Přibyl. Krumlovští dokázali ještě snížit po gólu Martina Kollára, ale Fotbalová radost drama nepřipustila. V poslední minutě jistil jejich celkový triumf při premiérové účasti Milan Horák.

O 3. místo (penaltový rozstřel)

Paroh - Rafanda 4:1, rozh. penalta Krůček.

Finále

Radost - Slavoj ČK 5:2,Hačka, Horák 2, Přibyl – Čabela, Kollár.

Individuální trofeje

Pořadatelé samozřejmě nezapomněli ocenit ani individuální výkony. Koruna nejlepšího střelce turnaje připadla Ondřeji Hačkovi, který soupeřům nasázel 10 branek a byl součástí vítězného celku. Nejlepším brankářem pak pořadatelé zvolili gólmana Pavla Janků, jenž hájil barvy poraženého finalisty z Českého Krumlova. Jeho spoluhráč Václav Beránek byl pořadateli vyhodnocen jako nejlepší hráč celého sobotního klání.

I v pořadí již desátý ročník halového turnaje hráčů nad 35 let se vyvedl na výbornou. Nutno také zmínit, že turnaje se zúčastnila řada hráčů narozená dříve než před 35 lety. A tak jen pro orientaci uvádíme trio nejstarších hráčů turnaje. Tím nejzkušenějším byl gólman Trhových Svinů Pavel Lenk (ročník narození 1954). Dres kaplické Rafandy oblékl Miroslav Grabec (1959) a třetím do party byl hráč Titánů Igor Presniakov (1961). Celý turnaj odřídila trojice arbitrů Robert Granec, Jaroslav Škuthan a Jaroslav Škuthan mladší. I jim patří poděkování pořadatelů, kteří též děkují všem sponzorům.

Nejlepší střelci:

10 – Hačka (Radost), 5 – Kollár, Fišer (Č. Krumlov), Ginzel (Rafanda).

Konečné pořadí

1. Fotbalová radost České Budějovice (Tomáš Růna, David Přibyl, Milan Horák, Jan Sulek, Vadim Rys, Ondřej Hačka, Aleš Benkovský, Petr Bouchal)

2. FK Slavoj Český Krumlov (Pavel Janků, Václav Beránek, Václav Domin, Lukáš Matuš, Jan Petřík, Martin Kollár, Petr Fišer, David Čabela, Josef Haláček)

3. Paroh team Kaplice (František Říha, Pavel Lattner, Tomáš Vávra, Karel Krůček, Pavel Jirka, Petr Janura, Milan Sedlák, Pavel Pulec, Petr Janda)

4. Rafanda Kaplice (Radek Kapoun, Zbyněk Ginzel, Josef Motz, Jan Hermann, Robert Salon, Jiří Sukdolák, Miroslav Grabec)

5. SK Zlatá Koruna (Rudolf Schwarz, Pavel Zayml, Štefan Marek, Radek Tomáš, Jaroslav Král, Vladislav Šebest, Vít Ohnsorg, Jan Baštář)

6. Titáni Kaplice (Jiří Vančata, Alexei Goretki, Lukáš Pulec, Lukáš Adam, František Česák, Marek Vančata, Tomáš Moravec, Jan Carda, Luboš Pecka, Kamil Gondek, Aleš Beran, Igor Presniakov).

7. SK Slavia České Budějovice (David Potoček, René Ždiarský, Lukáš Kolárik, Libor Szojka, Lukáš Binter, Tomáš Sedláček, Viktor Kubal, Josef Turek)

8. Spartak Trhové Sviny (Pavel Lenk, Petr Smejkal, Ladislav Picek, Petr Valut, Martin Písko, Jan Gažák, Pavel Randa, Jan Jindra, Jiří Šafránek, Pavel Vítek)

9. Rambo Kaplice (Roman Adámek, Arnošt Preusler, Petr Dreiling, Pavel Dreiling, Josef Studený, Karel Wögebauer, Bohdan Malický, Jan Kříž, Milan Neubauer, Pavel Ševčík, Tomáš Procházka)

10. FK Dolní Dvořiště (Jan Salzer, Radek Papaj, Jan Macanovič, Tomáš Macanovič, Václav Lattner, Karel Šrefl, Miroslav Konias, Pavel Pecha, Vladimír Pecha)

Libor Granec