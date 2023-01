Po změně stran se Hradec, jenž měl po týdenním tréninku zápasovou premiéru, vzchopil a utkání zdramatizoval. Nakonec se však z výhru zaslouženě radoval Slavoj.

Jeho hráči v dalším střetnutí změří síly v sobotu opět na umělce Složišti s Hlubokou nad Vltavou, tým od Vajgaru pak čeká souboj na půdě Kamenice nad Lipou.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Zápas splnil účel, byla to velmi dobrá příprava s kvalitním protivníkem, jehož kvalita odpovídá postavení v krajském přeboru. My přijeli rovnou ze soustředění, takže jsem čekal trochu únavu, ale myslím, že až do vystřídání většího počtu hráčů v 60. minutě, jsme hráli velmi kvalitní fotbal a udělali si náskok. Dali jsme šanci všem hráčům, tedy i mladíkům z dorostu, za což jsem rád. Soupeři se sluší poděkovat za kvalitní přípravu.“

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „Krumlov byl přece jen trochu rozehranější. My byli teprve týden na hřišti týden, což bylo po dvouměsíční pauze znát a projevilo se to především nepřesnostmi a nerozehraností. Nicméně, v naší hře se co se týče taktiky a zajišťování soupeře objevovaly věci, které by tam být neměly. Na druhou stranu dostali šanci dorostenci a zápas přinesl přesně to, co jsme od něj očekávali. Teď se můžeme jen zlepšovat.“

Slavoj Český Krumlov – FK Jindřichův Hradec 5:3 (3:0)

Branky: Parakhnenko 2, Vaněk 2, Kordík – F. Votava 2, R. Mischnik.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Svoboda, Matuška, Kolář, Strapek, Novák, Vávra – Parakhnenko. Střídali: R. Švec – Vaněk, Ryneš, Šindelář, Kordík, Lattner.

J. Hradec: Hulík – Völfel, Koktavý, Šmíd, Hauser – Janák, Petr, R. Mischnik, Waník, F. Votava – Strejček. Střídali: Pecín, Fiža, Ježek, Toman.