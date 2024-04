Skončil jsem s fotbalem někde ve starších žácích nebo v dorostu a přešel k atletice. Protože mi šly sprinty, byl jsem rychlý, tak jsem se atletice věnoval poměrně dlouho. Měl jsem tam i nějaké docela dobré úspěchy na republikové úrovni. Získal jsem první místo na republice ve skoku do dálky, třetí místo na stovce. Proto jsem vlastně přestal hrát fotbal a věnoval se jen atletice. Ale pak zafungovala genetika a již to nešlo tak dobře. Proto jsem se vrátil zpět do Kaplice a k fotbalu.

Filip Bárta (v černém dresu) v akci.Zdroj: Libor GranecO víkendu jste nastřílel hattrick, byl mezi chlapy Váš první?

Za muže je první. Vždycky jsem skončil na dvou gólech. Zimní příprava nebyla ideální, ale z mé strany neměla takovou stoprocentní účast, jakou bych si představoval. Buď individuální tréninky zabraly, nebo jsem si něco urovnal v hlavě a nyní to jde. Ale samozřejmě bez pomoci týmu bych ty tři góly nedal, to je třeba zdůraznit.

Když si zpětně přehráváte ty tři góly v hlavě, jak jste je dal?

První byl levou nohou po přihrávce od spoluhráče, asistoval obránce Filip Šedivý. Trefil jsem to k bližší tyči levou nohou. A další dva góly byly ze situace, kdy jsem šel sám na branku a povedlo se mi trefit míč rovnou k tyči. Jednou pravou, jednou levou nohou.

Takže se zde projevily vaše sprinterské schopnosti?

No, už to bohužel není to, co bývalo, ale ještě tam něco zůstalo. Takže ano, řekl bych, že stále nejvíce těžím ze své rychlosti.

Začátek jara nebyl pro B tým Kaplice moc úspěšný, trochu jste se trápili. Teď jste v klidu středu tabulky. Asi vám spadl kámen ze srdce a užíváte si to.

Ano, první část sezony nám nevyšla podle představ. S týmem jsme se trápili. Teď se něco zlomilo, jdeme do toho s větším nasazením. Jde to, stoupáme tabulkou. Věřím, že i v dalších zápasech, třeba i teď proti Boršovu, získáme zase tři body.

Boršov byl celou sezonu jedním z lepších týmů soutěže. Takže alespoň si zahrajete pěkný fotbal.

Přesně tak. Teď s nimi hrajeme v sobotu, tak doufám buď opět ve tři góly, nebo alespoň nějaký gólový příspěvek. Abychom sbírali další body.

A co takhle nakouknout ke Zbyňkovi Ginzelovi do áčka?

Když si mě vyžádá, rád půjdu pomoct. Ale rád hraji i v béčku, máme tam skvělou partu. Ale kdykoliv bude Zbyněk potřebovat, určitě půjdu.