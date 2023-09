O víkendu porazili fotbalisté Zlaté Koruny Hrdějovice 2:0. Zápas to byl o to zajímavější, že se tyto dva celky v minulé sezoně A skupiny I.B třídy tahaly o postup a Zlatá Koruna udělala definitivní tečku za postupem právě v zápase v Hrdějovicích. Nakonec postoupily oba celky. "Tento víkendový zápas ovlivnilo především to, že jsme od 30. minuty hráli přesilovku. To nás možná až příliš uspokojilo a ve druhém poločase, i když jsme si vytvořili plno šancí, tak jsme nebyli schopni dát gól. Bylo tam tak pět či šest tutovek, já sám měl čtyři, ale bylo to trápení. Na druhou stranu bylo evidentní, že sem přijely Hrdějovice hrát na bod, což se jim nevyplatilo. My byli jasně lepší," popsal zápas s Hrdějovicemi František Persán.

V čem byl tedy problém, že takový kanonýr, jakým je, tentokrát neskóroval? "To mi řekněte Vy, já sám nevím," uvedl František již s úsměvem a pokračoval: "Jsem na sebe naštvaný a ani pomalu nemám z toho vítězství radost, protože jsem toho fakt plno spálil. Doufám, že to příště vylepším. Ale hlavně, že jsme vyhráli."

Fotbalová I.A: Spokojenost, všechny tři týmy z Českokrumlovska si připsaly výhry

V minulé sezoně se s kapitánem Janem Šebelkou přetahovali o to, kdo dá v dresu Zlaté Koruny více branek. Tentokrát mu tedy žezlo přenechal a oba góly dal zkušený středopolař. "Budu rád, když bude dávat góly Honza a já mu na ně rád nahraji. Ale není to jen o nás dvou, dobře by bylo, aby se chytili i další, třeba Lukáš Konečný, který tentokrát nebyl. Jsem rád, že jsme po minulém týdnu, kdy jsme vyhořeli ve Vimperku, tentokrát naplno bodovali. Příště hrajeme znovu doma a doufám, že opět navážeme nějakou vítěznou šňůrou," přeje si František Persán.

Narazil na zatím jedinou porážku sezony ve Vimperku. Tam to byl duel na podstatně větším hřišti než je ve Zlaté Koruně a prakticky i souboj generací. "Počítal jsem to a my měli dohromady 360 let a Vimperk 240. Zkrátka jsme vyhořeli, navíc Vimperk tam má šikovné a hbité kluky. Chyběl nám zrovna Honza Šebelka. Ale nikdo mu absenci nevyčítá. I když se proslýchalo, že kapitán by neměl chybět, tak si myslím, že když měl svatbu, tak ho to omlouvá," vrátil se s úsměvem ještě k utkání ve Vimperku František Persán a pokračoval: "Ale Vimperk jsme hodili za hlavu, zamakali na tréninku a nyní zvládli Hrdějovice, takže se jede dál."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Po pěti kolech má Zlatá Koruna na kontě 12 bodů. Pro nováčka super bilance. "Samozřejmě jsme za to rádi. Neříkám, že jsme tady skvělí fotbalisti, ale s klukama jsme si prošli vyššími soutěžemi a mělo by to být vidět. Když se vyhrává, tak nás i fanoušci ženou a my jim musíme poděkovat, že jsou tak skvělí. Jdeme zápas od zápasu, proslýchá se, že jsme aspiranti na postup, ale byl bych v tom hodně opatrný. Chceme vyhrávat, bavit fanoušky a čím budeme výš, tím to bude skvělejší," dodal spokojeně František Persán.