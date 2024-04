Jakub Kabele v diskuzi s rozhodčím.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaV uplynulém kole zajížděli fotbalisté Slavoje Český Krumlov v jihočeském derby na hřiště Otavy Katovice. Odtud se body moc nevozí. Ani bouřlivá atmosféra skoro čtyř stovek fanoušků v Dudák aréně však hosty nezastavila. K výhře 2:0 a třem bodům táhl tým výborným výkonem zkušený kapitán Jakub Kabele.

V Katovicích to byl tradičně těžký zápas, jak jste ho prožíval na hřišti?

Bylo to derby, takže to člověk prožívá více než jiné zápasy. S Katovicemi to bývá o pár gólech, a tak jsme to hráli zodpovědně odzadu, což nám v posledních zápasech vychází, a přineslo to ovoce v podobě tří bodů i tentokrát. Kluci to tam vpředu trefili, my to vzadu odbránili, zkrátka od všech zodpovědný výkon. Od gólmana až po útočníka, i střídající hráči, všichni podali super výkon.