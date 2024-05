V naší situaci jsme museli jet do Příbrami s tím, že chceme vyhrát. To chceme vždy, ale někdy to zkrátka nejde. Navíc u Příbrami nikdy nevíte, jaké hráče nasadí z širšího kádru prvního týmu. Pomohlo nám, že Příbram hrála ve stejný den i s A-týmem, který bojuje o záchranu ve druhé lize, takže pravděpodobně nenastoupili se silnější sestavou. Měli hrát i dorostenci, ale historie se na to už neptá. Měli jsme to trochu jednodušší, ale chtěli jsme vyhrát, byli jsme motivovaní, dali jsme do toho sto procent, a proto se to povedlo. Nečekali jsme však, že vyhrajeme tak vysoko.

Jindřich Kordík (v zeleném s čísem 20) v akci.Zdroj: Jan KleinŽe českokrumlovští fotbalisté nastřílí v Příbrami pět branek, tomu asi věřil málokdo. Tým však maká, je na pozitivní vlně a to žene všechny kupředu. Dvěma góly přispěl k vítězství Jindřich Kordík . Ten se vrátil do Slavoje po pauze strávené za vekou louží. Předtím nastupoval především za béčko, kde trhal střelecké rekordy. Na jaře prokazuje, že má pevné místo v divizním áčku.

Vy jste dal čtvrtý a pátý gól a pečetil výhru. Jaké byly Vaše góly? Předpokládám, že jste si hlídali výhru a dávali je z rychlých brejků.

Když jsem se díval na záznam, moje dva góly byly z rychlých akcí, které začínaly od naší obrany. Myslím, že ke konci zápasu hrála roli únava, my jsme byli čerstvější a dokázali jsme z protiútoků skórovat. Já jsem byl spíše zakončující hráč, takže děkuji spoluhráčům za příležitosti, do kterých mě dostali. Klíčovým momentem bylo, když Radek Bauer dal gól na 3:1, což nám pomohlo a soupeř už se pak nezmohl na odpověď.

Naposledy, když jsme spolu mluvili, jste hrál za béčko v okresním přeboru a dával hodně gólů. Pak jste měl pauzu, když jste byl mimo republiku. Jaký byl nyní přechod do divize?

Sbíral jsem předtím starty v divizi po minutách. Hrál jsem za béčko, které však mělo na okres až moc vysokou kvalitu a zápasy byly dost jednoduché. Ale vždy jsem chtěl hrát vyšší soutěž. Bylo těžké se vrátit do divize po návratu z Ameriky, kde jsem půl roku téměř nehrál fotbal, jen malou kopanou. Ale po zimní přípravě se Slavojem jsem se rychle dostal zpět do formy, i když stále nejsem úplně vyhraný, ale věřím, že to časem přijde.

Stále bojujete o záchranu a zbývají čtyři kola. Nyní vás čeká zápas s posledním Tachovem, který nesmíte podcenit. Jak se na něj připravujete?

Všichni v týmu si uvědomujeme, že to je jeden z nejdůležitějších zápasů sezony. Musíme doma vyhrát, remíza pro nás nepřipadá v úvahu. Jsme nyní v pohodě, neprohráli jsme poslední tři zápasy, ale musíme být zodpovědní. Věřím, že máme na to, abychom zápas zvládli, je to hratelný soupeř a doma bychom si měli vylepšit pozici k záchraně.

Určitě by pomohla podpora fanoušků. Co jim vzkázat?

Chtěl bych pozvat diváky na zápas proti Tachovu. Doufám, že jich přijde co nejvíce, protože jejich podpora je pro nás velkou motivací. Je to nejdůležitější zápas v této části sezony a fanoušci nám mohou pomoci dosáhnout vítězství. Doufám, že jich přijde co nejvíce.