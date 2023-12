/FOTOGALERIE/ Fotbal ve Zlaté Koruně, to není pouze první tým mužů, který bojuje v popředí I.A třídy, ale i celky v mládežnických kategoriích. A Zlatokorunští se v nich mohou pochlubit skvělými kanonýry, od žáků po přípravky mají střelce vždy mezi nejlepšími v soutěži.

Jirka Papoušek (vlevo) v akci. | Foto: Lukáš Hoďánek

'Smrtící' pravačka Jirky Papouška.Zdroj: Lukáš HoďánekVelkou nadějí místního fotbalu je stále ještě hráč mladší přípravky, osmiletý Jirka Papoušek. Žák druhé třídy místní základní školy již v tomto věku trhá střelecké rekordy. V sezoně 2022/23 nastřílel v soutěži mladších přípravek 112 gólů. V té současné, která je ve své polovině, již má na kontě 82 gólů a dalších 34 přidal v kategorii o stupeň výše, mezi staršími přípravkami.

Jirko, kudy vedla Tvoje cesta k fotbalu?

Nejprve jsem začínal s hokejem a pak přišli rodiče s tím, že bych mohl současně hrát i fotbal. Bydlíme v Srníně a vyrazili jsme do Zlaté Koruny na první trénink. Fotbal trénujeme dvakrát týdně a k tomu hrajeme ještě zápasy. V zimě budeme hrát i sálové turnaje v Krumlově.

Co Tě v současné době baví více, hokej nebo fotbal?

Teď už fotbal.

V kolika letech jsi začal fotbal pravidelně trénovat?

To mi bylo tři a půl roku, ale na hokej jsem již chodil i dříve, to bylo ve třech letech.

Kterou nohou raději kopeš?

Pravou. Kopu sice i levou, ale v pravačce mám větší ránu. Levá je na opírání.

Vesnický rodinný klub, to jsme zkrátka my, říká předseda Zlaté Koruny Pavel Král

Většinu gólů dáváš tedy pravou, dáváš je i hlavou?

Už jsem sice také dal gól hlavou, ale málo. Za celou kariéru jsem dal hlavu asi jenom dva góly.

Dáváš při zápasech góly po kombinacích se spoluhráči, nebo vezmeš míč, utečeš soupeřům a dáš gól?

Je to různě. Dávám góly třeba z trestných kopů a třeba i penalt, když přijdou. Ty proměňuju. Většinou dávám branky po kombinacích se spoluhráči, ale někdy to také vyjde tak, že uteču a dám gól. Ale chtěl bych moc poděkovat všem mojim spoluhráčům, protože mi přihrávají na góly a bez nich bych jich tolik nedal. Díky celému týmu jsme v minulé sezoně vyhráli celý okresní přebor. Letos nás jednou porazila Křemže, ale my jí to na jaře vrátíme.

Kdo s Tebou nejvíce prožívá fotbal a jezdí na zápasy?

Jezdí a fandí mi taťka i mamka a po zápase to vždy probereme.

Pamatuješ si, kolik jsi nastřílel v posledních dvou sezonách branek?

V té minulé to bylo 112 branek v mladších přípravkách. V té současné 84 v mladších a 34 ve starších přípravkách.

Vedeš si sám statistiky, nebo je to na mamince?

Počítám si to někdy sám, někdy mamka nebo taťka. Po sezoně to dá dohromady trenér.

Táta platil fanouškům paňáky, já do pokladny, usmíval se po hattricku Matěj Král

Když tady není trenér, práskni na něho, jaký je.

Trénují mě Pavel Král a Vašek Beránek, někdy i z chlapů Lukáš Matúš. Trenéři jsou dobří, hodní a všechno, co umím, mě naučili oni. Jsou super.

Když Tě trénuje Vašek Beránek, tak mu určitě chodíš i fandit, když hrají chlapi.

Chodím fandit pravidelně. Mamka je na Zlatce v kiosku, tak jsme na každém zápase. Někdy jezdíme fandit i ven.

Hraješ a trénuješ fotbal a hokej, co škola, zbývá na ni čas. Zatím dobrý?

Školu stíhám také a jde to (to potvrzuje i maminka Zita).

Co ostatní sporty?

Rád dělám všechny sporty. V zimě jezdíme s rodiči na lyže, na sjezdovky do Německa a Rakouska. Umím jezdit i na koních. Měl jsem tři koně, ale teď to již nestíhám. Když jsme měli jen jeden trénink týdně, tak jsem ještě na koních jezdil, ale teď již je jich víc a do toho hokej, takže to nejde stihnout.

Na koních jsi jezdil doma, nebo na Borové?

Doma. Kousek od domu má naše rodina sportovní jezdeckou stáj.

Spokojenost, hodnotil podzimní část sezony kapitán fotbalistů Zlatky Jan Šebelka

Kdo je Tvůj nejoblíbenější fotbalista?

Ze světových fotbalistů Neymar, tady u nás hráč Zlaté Koruny Jan Šebelka.

A kterému týmu fandíš, když jich Neymar již prošel více?

Neymar prošel Santos, Barcelonu, PSG a teď je v Al Hillalu. U nás samozřejmě fandím Zlaté Koruně, ale jinak Slavii Praha.

Máš nějaký fotbalový cíl, kam bys to chtěl dotáhnout?

Přemýšlel jsem, že bych za dva roky šel ze Zlatky do Dynama, chvíli byl v Dynamu a pak bych chtěl jít do Slavie Praha. No a pak třeba no nějaké vyšší ligy.

A jak je z fotbalových úspěchů Jirky nadšená maminka? „Jsem moc ráda a nadšená z toho, že ho to tak baví. Doufám, že sportem prožije celé mládí a bude mít nějaký cíl. Jak sám řekl, tak cíl má, to je super. Ještě to skloubit se školou a budeme všichni spokojeni,“ dodala Jirkova maminka Zita.