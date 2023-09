Před nějakými deseti sezonami přišel rychlý pád křemežského fotbalu z I.A třídy postupně až do okresu. Před rokem předseda klubu Jiří Reitinger naznačil, že by se místní fotbal měl začít znovu vracet na výsluní. „Před deseti lety tvořili kostru týmu hráči, kteří nebyli z Křemže a po pádu do B třídy a hned poté do okresu postihla fotbal u nás v klubu velká krize. Tři či čtyři roky po pádu do okresu to vypadalo, že se tým mužů úplně rozpadne. Řekli jsme si, že není jiná možnost, než začít pracovat s vlastními odchovanci a vybudovat tým, který bude schopen slušně konkurovat. Věděli jsme, že to bude boj na dlouhou trať,“ vrátil se k problematickému období křemežského fotbalu Jiří Reitinger.

V posledních třech sezonách však již Sokol Křemže klepal na postupové dveře do I.B. „Vrátili se kluci, které jsme vychovali a kteří pak šli hrát do okolí kraj či divizi. Odrazili jsme se ode dna. K těm se přidali kluci z dorostu, kteří v této kategorii hráli kraj. První sezonu jsme skončili druzí, další sezonu také těsně za béčkem Kaplice a v minulé sezoně jsme bojovali o postup s béčkem Krumlova a nakonec nám utekl postup ze druhého místa,“ probral poslední tři sezony Jiří Reitinger a doplnil ke skládání nového kádru. „Ale před sezonou 22/23 se začal formovat tým, který by měl mít v klidu na I.B. Měli jsme příslib návratu od Dvořáka či Nováka. Vašek Novák chtěl ještě rok pomoci Krumlovu v divizi, ale přestože jsme nepostoupili, přišel nyní k nám. Stejně tak Petr Dvořák již dopředu v Kameňáku avizoval přestup k nám. Dan Pech před lety odcházel z Křemže do Nové Vsi u Českých Budějovic. Od té doby jsme s ním jednali několikrát a díky tomu, že šla Nová Ves do okresu, přešel k nám. Přišel i Dan Trapl. O něho jsme měli také dlouho zájem. Vše se urychlilo ve chvíli, kdy se trénování ujal Radek Linha, který zde táhl fotbal v těch nejtěžších chvílích,“ hovořil o největších posilách Jiří Reitinger.

V kontextu toho, jak se klubu daří v této sezoně, musí mrzet, že postup proklouzl mezi prsty. „Nepředpokládali jsme, že by mohl postoupit i druhý. Dva roky jsme dávali přihlášku do kraje. Před posledním zápasem jsme věděli, že koeficient postupu hraje proti nám. Nakonec nám to uteklo s Loučovicemi o tři góly. Teď to vypadá, že to je pro nás rok ztráty, ale na druhé straně se mezi muže zabudovávají dorostenci, kteří hrají I.A třídu. Pro ně je dobré, že se mohou seznámit s dospělým fotbalem,“ našel i na „nepostupu“ svá pozitiva předseda klubu.

Sezonu Sokol Křemže rozjel skvěle, do toho prochází po skvělých výkonech Samson cupem. Křemežští vyřadili lídra I.B Bavorov, pak v té době lídra I.A Čkyni a naposled Mirovice. To je jak ze sna. „Je to takový krásný příběh. Když jsme věděli, že přijdou kvalitní posily, tak mě trenér požádal, abych se zeptal, zda bychom si nemohli zahrát Samson cup. Oslovil jsem vedení kraje, problém s tím nebyl, a tak jsme šli do předkola. My to brali jako kvalitní přípravu. Věděli jsme podle sestavy, že bude Bavorov pořádnou zkouškou. Ale kluci se chytli, zjistili, že se dá hrát i s velice kvalitními týmy. Bavorov tam měl exligového Fundu a další skvělé hráče, ale my zase Vencu Nováka, který byl léta nejlepším hráčem Českého Krumlova. Venca klukům ukázal, že je třeba makat i v tréninku, ti k němu vzhlížejí,“ popsal své pocity z týmu Jiří Reitinger.

Po výhře nad Bavorovem přišly další dva skvělé pohárové skalpy. „Čkyni jsme brali jako hodně těžký oříšek. Byl to super zápas a soupeř nám po zápase říkal, jestli jsme se nezbláznili hrát s tímto týmem okres. Oba soupeři byli lepší, přesto jsme je porazili,“ hodnotil zápasy J. Reitinger a doplnil: „Pak již bylo jasné, že přijede někdo z kraje. Je skvělé, že tady fotbalem diváci žijí a na Mirovice přišlo přes tři sta lidí. Skvělá atmosféra a nám se zápas povedl. Překvapilo mě, že nás Mirovice nepřehrávaly a my vyhráli zaslouženě. Je to pro nás krásný příběh. Do poháru jsme vlastně šli úplně náhodně a jsme v semifinále. To nikdo nevymyslí, to napíše jen život. V semifinále nás čeká někdo z dvojice Dačice – Semice. Asi bychom raději Dačice. S těmi jsme dvakrát vysoko prohráli v ročníku, kdy jsme padali z I.A třídy. Mohli bychom se pokusit jim porážku oplatit. Minimálně by to bylo vyrovnanější.“