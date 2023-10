Karel Krejčí rozhodl zápas se Semicemi třemi brankami.Zdroj: Jan ŠkrleNejzkušenějším mužem v dresu Junioru Strakonice je bezesporu Karel Krejčí. Povoláním střelec branek tuto roli potvrdil ve chvíli, kdy to nebylo pro Junior vůbec jednoduché. „Z celé kabiny i od vedení týmu a klubu bylo cítit, že zápas se Semicemi všichni chtějí zvládnout. Očekávání byla velká a nakonec se to i podařilo,“ oddechl si po výhře i zkušený střelec.

Doposud se doma nedařilo. Ani jedna výhra, žádná vstřelená branka. V tu chvíli se do zápasu nevstupuje jednoduše. „Je třeba však také říci, že jsme měli doma hodně silné soupeře. V posledních dvou zápasech Třeboň a Hlubokou. Měli jsme velice těžký los, ale je pravda, že se s touto statistikou jde složitě i do utkání s týmem ze spodku tabulky. Důkazem je i má neproměněná penalta. Je to jedno s druhým. Nervozita samozřejmě byla, ale jak jsem řekl, pod tlak nás dostal těžký los a s tím související výsledky,“ doplnil k utkání Karel Krejčí.

Nemusím mít obavu, že by mi kluci nepřipravili nějaké šance, říká Jakub Varyš

Jak již sám podotkl, neproměnil penaltu, ale vše si vynahradil v závěru utkání, kdy třemi góly zápas otočil. „Od začátku to bylo tak trochu nervozní. Kromě neproměněné penalty jsme měli v prvním poločase další šance, ty neproměnili a naopak dostali po standardce šatňáka. V poli to bylo vyrovnané, ale šancí jsme měli podstatně více. Doufali jsme, že to tak bude i ve druhé půli a my to zlomíme. Soupeře jsme začali přehrávat pohybem, utíkali mu po lajnách a nakonec se to podařilo zužitkovat. Naštěstí jsem ty góly dal,“ komentoval utkání Karel Krejčí a ke svým brankám doplnil: „První dva góly připravil Jarda Váchal. Již před zápasem říkal, že mě bude míči hledat. První mi dal za obranu, já to zpracoval a obstřelil gólmana. Před druhým zakombinoval s Tomem Bílým a dal mi prudký centr na přední tyč. Já to tam dotlačil kolenem či stehnem.“

Fotbalový Bavorov vždy byl a bude mou srdeční záležitostí, říká Jiří Funda

Výhra znamenala pro všechny hráče uvolnění a došlo i na srandičky. V kabině hledali někoho, kdo by odstartoval vítěznou oslavu, někoho, kdo si nějakou výhru pamatuje. „Vítězný pokřik vždy startuje Lízy (brankář Lízal – pozn. autora), který tentokrát chyběl. Naposledy jsme vyhráli v Oseku ve druhém kole. Samozřejmě jsme si dělali srandičky,“ nahlédl tak trochu za týmové kulisy střelec utkání a dodal: „Především nám však všem spadl kámen ze srdce, že jsme důležité body udělali. Nyní hrajeme s týmy kolem sebe a potřebovali jsme se na ně dotáhnout. To se povedlo.“

Může tedy Junior slíbit fanouškům, že již mohou chodit na góly? „Snad ano,“ směje se Karel Krejčí a dodává: „Myslím si, že nemáme směrem dopředu tak špatný tým, ale sešlo se to všechno dohromady. Nedařilo se a bylo to pak znát i v zakončení. Věříme všichni, že se to již obrací.“