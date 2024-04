Určitě jsme do Blatné nepřijeli s tím, že bychom podcenili soupeře, i když jsme byli papírovými favority. A upřímně, v prvních deseti až patnácti minutách měl být zápas rozhodnutý, protože jsme měli spoustu šancí, ale bohužel, jak je v poslední době pravidlem, nejsme schopni všechny tyto šance proměnit a pak si zbytek zápasu užít v klidu. Inkasovali jsme gól, což nás trochu nakoplo a donutilo se více soustředit na zápas. Do poločasu jsme srovnali a v kabině si řekli, že budeme hrát svou hru. Pak byl vyloučen hráč domácího týmu, což nám pomohlo. Dali jsme gól na 2:1, zvýšili naše vedení na 3:1 a pak už to bylo jasné. V té době to vypadalo, že domácím docházely síly, takže to bylo už snazší.

Jak jste viděl Vaše tři góly přímo z hřiště? Bylo to klasické nabíhání do vápna, nebo to bylo po nějakých akcích?

Přesně tak. Nejsem známý tím, že bych dával nějaké extra krásné góly, i když bych občas chtěl. Ale jsem tam, kde mám být. Tentokrát jsem hrál přímo v útoku. Byl to vždy klasický dlouhý nákop na stranu hřiště, spoluhráč poslal míč před brankáře a já to tam dorážel. Pak se stala dokonce kuriozní situace, kdy se míč při čtvrtém gólu odrazil po hlavičce spoluhráče od mé nohy do brány. Upřímně, myslím si, že to byl ofsajd. Rozhodčí se mě ptal a já mu řekl, že jsem byl v ofsajdu, ale pomezní, myslím, že to byla slečna, řekla, že to ofsajd nebyl. I když jsem se přiznal, tak byl gól uznán. Byl jsem z toho trochu špatný, ale nic s tím nenadělám.

Na jaře máte skvělou formu, až na ten úlet ve Vodňanech. Odkud se vzala ta euforie a střelecká potence? Je to posílením kádru či dobrou zimní přípravou, nebo se to prostě sešlo?

Musím pochválit klub a celý tým, protože se nám velmi povedlo soustředění, které jsme absolvovali v Milevsku. Přišli noví skvělí kluci, jak po hráčské, tak po lidské stránce, a to nás ještě více stmelilo. Soustředění nás posunulo ještě dál, protože Dolňák je specifický tím, že jsme opravdu parta. Samozřejmě máme nějaké ambice, ale jsme především kamarádi a jdeme si zahrát zápas, dát si po něm pivo. A co se týče gólů, máme momentálně tým sestavený velmi ofenzivně. Máme hodně šancí a kdybychom proměnili tolik gólů, kolik máme šancí, bylo by to skvělé.

I.A třída: Šest bodů na Českokrumlovsko, padla pouze Kaplice v Plané

Cítíte se na to, že byste ve zbytku sezony mohl ohrozit Tomáše Kolouška v čele střelecké tabulky?

Teď se to povedlo, ale nemám velké individuální ambice. Baví mě fotbal a hraní s klukama. Když se člověku podaří třikrát v zápase skórovat, je to skvělé, ale pro mě je důležitější brát v každém zápase tři body a vyhrávat.

Všechny zápasy jsou samozřejmě důležité, ale pro vás bude největší zápas asi derby s Kaplicí, kde jste většinu fotbalového života hrál. Jak takový zápas prožíváte?

Prožívám ho hodně, protože v Kaplici mám spoustu kamarádů a derby je specifické tím, že za Dolní Dvořiště hraje hodně kluků, kteří hráli v Kaplici. Na jednu stranu je to skvělé, že si můžeme zahrát proti sobě, ale na druhou stranu mě to občas mrzí, protože jsem v Kaplici začínal jako malý kluk. Derby je vždy specifické a není to něco, co bych si vyloženě užíval. Samozřejmě jsem v derby dával góly, ale těším se, až bude zápas za námi. Ačkoliv bych si to nejraději užíval, tak to tak není. Někdy vzplanou zbytečně emoce mezi kamarády. Těším se, až to bude za námi.

Derby si však užívají fanoušci. Těch chodí na pět stovek.

Ano, když přijdou fanoušci, je to skvělé. Když je tam tolik diváků, je to nádhera.