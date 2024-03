Oliver Polanský (číslo 19) dal Klatovům jeden ze čtyř gólů Krumlova a je nejlepším jarním střelcem týmu.Zdroj: Jan KleinTo, že jsou z útočníků výborní krajní obránci, to se již tak nějak ve fotbale zažilo. Ale že by se z gólmanů stali kanonýři, pokud tedy nechodí na penalty, není zase až tak obvyklé. Výjimku tvoří Oliver Polanský , který přispěl jedním gólem Slavoji Český Krumlov k výhře 4:0 nad Klatovy . A jelikož dal čtrnáct dní předtím i jediný domácí gól Doubravce, je v současné době nejlepším jarním kanonýrem divizního Krumlova.

Olivere, čekali jste, že byste mohli Klatovy takto přejet?

Jsme z výhry a našeho výkonu nadšení. Byl to super zápas. Na soupeře jsme si věřili, celý týden i těsně před zápasem byla v týmu super atmosféra. Věřili jsme ve výhru. Věděli jsme, jak důležitý zápas to pro nás je a zvládli jsme to, jsem šťastný.

Soupeře jste ve druhém poločase jasně přehráli i fyzičkou. Měli jste daleko lepší pohyb po hřišti.

Máme dobrou fyzičku. Víme, že na tom musíme stavět. Soutěž je těžká a fyzicky náročná, s tím jsme se smířili a makáme, co to jde.

Přišel jste do Krumlova před půl rokem jako jednička gólman a nyní jste nejlepším jarním střelcem týmu. Jak se to takto semele?

Vždy mě to na hrotu útoku bavilo. S fyzičkou jsem na tom v pohodě a rád běhám, takže nemám v tomto směru problémy. V zimě odešlo pár kluků, věděli jsme, že by mohly být dopředu problémy, a tak jsme to s trenéry zkusili. Jsme všichni moc rádi, že to jde.

Vy již jste někdy dříve hrával v útoku?

Je to tak, do nějakých třinácti let. Nějaká odmlka tedy byla a jsem rád, že jsem to nezapomněl.

Má gólman v útoku výhodu? Ví, co na „kolegu“ platí?

V něčem výhoda asi je. Vím, jaký styl útočníků mi vadil, a tak se to snažím teď napodobit.

Proti Klatovům gól a mohly být klidně tři. Jednou se Vám míč odrazil někde od břicha a pak jste chtěl gólmana „vykoupat“, ale nevyšlo to.

Ten gól byl jako přes kopírák proti Doubravce. Prudký míč ze strany a já to tam uklidil. Že nevyšly ty další góly? Je to škoda, ale na druhou stranu si je třeba šetřím na další zápasy.