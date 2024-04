Radek Bauer.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaDo Slavoje přestupoval Radek Bauer z Větřní (I.B třída) a na hru o tři soutěže výše se velice rychle adaptoval. Důkazem toho jsou jeho tři vstřelené góly. I díky němu se Český Krumlov v divizi posunul z posledního místa kousek výše a boj o záchranu dostává reálnější obrysy.

Radku, povídali jsme si spolu na podzim v době, kdy jste již věděl, že přestupujete z Větřní do divizního Českého Krumlova. Největší výzvou byla práce na fyzické přípravě. Jak se naplnily vaše očekávání tohoto skoku o tři soutěže výše? Je rozdíl hodně znát?

Určitě je to znát. Je to hlavně o rychlosti, v I.B třídě jsem měl na všechno spoustu času. Teď, když dostanu balon, musím hned vědět, co s ním udělám. Musel jsem změnit celkový přístup k tréninkům, protože v B třídě si člověk mohl z toho udělat i legraci. Tady se musí opravdu makat a pak je znát. Co se týče fyzické kondice, po soustředění v Černé Pošumaví jsem se cítil konečně dobře, ale pak přišla nemoc a zase to šlo dolů. Nicméně zase fyzičku nabírám, trénuji, takže je to čím dál tím lepší, ale není to ještě ono.

Jako útočník a pořádný chlap máte asi hodně vzdušných soubojů před oběma brankami. Jak si tohle místo užíváte?

Upřímně, nemám tolik vzdušných soubojů. Paradoxně je má většinou náš gólman v útoku Oliver Polanský a střední záložníci, kteří hodně sbírají nákopy a posouvají je ke mně. Ale já tolik vzdušných soubojů nemám. Čekal jsem, že jich bude víc.