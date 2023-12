/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalový podzim je za námi a kanonýry na Českokrumlovsku aby fanoušek pohledal. Světlé výjimky se však našly a těm kraloval Radek Bauer (26 let). A vůbec to neměl jednoduché, protože jeho SK Větřní bojovalo o záchranu v I.B třídě.

Trestný kop Radka Bauera = gól. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Radek Bauer v akci.Zdroj: Jan KleinZa podzimní část A skupiny I.B třídy fotbalisté SK Větřní nastříleli 28 branek. Radek Bauer jich sám nastřílel 19, více než dvě třetiny celkového účtu svého týmu.

V mládežnických soutěžích jste oblékal dres Dynama České Budějovice a SKP České Budějovice. Nelákalo Vás po přechodu do mužů hrát vyšší soutěž?

Když jsem byl v Dynamu a viděl na vedlejším hřišti trénovat áčko mužů, tak asi každý kluk snil o tom si jednou za áčko Dynama zahrát. V SKP byl již trochu jiný přístup k přípravě a k zápasům a trochu ty ambice polevovaly. Nicméně ten sen také zůstával, ale postupně již člověk z těch ambic ustupuje. Určitě tam kdysi bylo skončit v Barceloně či Dynamu.

Vracel jste se do rodné Horní Plané, nyní bydlíte ve Vyšším Brodě, jaká tedy byla cestička do Větřní?

V Horní Plané mě to zkrátka již nebavilo. Chodili jsme trénovat ve třech či čtyřech. A jelikož se znám velmi dobře s Rudou Weinhardem, tak jsme si o fotbale povídali a on mě přetáhl do Větřní. Nebylo to tedy tak, že já bych usiloval o Větřní, ale bylo to na kamarádské bázi. Ruda mě přemluvil a jsem za to rád. Znovu jsem dostal do fotbalu chuť. Člověka i potěší to, že mládežníci ve Větřní ke mně vzhlížejí a chodí si pro rady. Je fajn, že mladým mohu v něčem pomoci, poradit, jak co mají dělat a podobně.

Jste tahounem týmu nejen na hřišti, ale i po tréninkové morálce. Je těžké donutit hráče v I.B třídě pravidelně trénovat?

Když již člověk něco dělá a je jedno, zda je to za peníze nebo zadarmo a baví ho to, tak by tomu měl věnovat sto procent. Rozumím tomu, že rodina, práce a podobně je základ, ale pokud volno mám, tak na trénink zkrátka jdu. Od toho se pak odvíjí zápasy. A odraz tréninkové morálky je v tom, že jsme v tabulce tam, kde jsme. Klukům se prostě moc trénovat nechce a pak nestíháme fyzicky.

Nastřílel jste dvě třetiny branek svého týmu. Kde se cítíte ve střelbě nejsilnější a jaké situace máte nejraději?

Určitě preferuji střelbu levou nohou a z herních situací jsou to trestné kopy. Ty mi docela jdou a trénuji je i sám, když je zrušený trénink. A vlastně všechny standardky, i rohy se snažím točit přímo do brány. Máme takový signál nesignál, že všichni vlezou do brány a já to tam točím. A přímáky od vápna, to je „disciplína“, která mi sedí.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Když máte takovou střeleckou bilanci, to si Vás musejí soupeři na hřišti hodně hledět. Není to někdy až nepříjemné?

Pro mě je to ještě větší motivace. Když jdu na hřiště, tak slyším trenéra soupeře, že u té sedmičky mají být ve dvou či ve třech. To mě ještě nabudí v tom je zkusit přehrát a dát góla.

Radek Bauer v akci.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaS tím jistě souvisí to, že se musejí ozývat týmy z vyšších soutěží, aby vás přetáhly k sobě. Udrží Vás Větřní i na jaro?

Ani Rudovi se nakonec nepovedlo mě udržet. Dostal jsem asi devět nabídek. Hodně jsem zvažoval, co vzít a co ne. Nicméně jsem byl rozhodnutý někdy v polovině podzimu, že půjdu z Větřní jinam. A je to i z důvodu toho, jak k fotbalu někteří hráči přistupují. Když už mě to zase začalo bavit, tak si chci zahrát fotbal a ne aby se spoléhalo na to, že nějaký Bauer nastřílí góly. Nakonec jsem si z nabídek vybral tři, vyslechl si zástupce kubů, dával si dohromady plusy a mínusy a nakonec jsem kývl a podepsal divizi v Českém Krumlově.

Divize je určitě skvělá výzva, i když je Slavoj aktuálně v tabulce poslední.

Sice jsou poslední, ale Větřní na tom nebylo v I.B třídě o moc lépe. Je to o to větší motivace zkusit se podílet na záchraně, možná i ukázat, že ty góly, které nepadaly, padat mohou. Jestli jsem si ukousl velký krajíc, to nevím, nicméně se má zkusit všechno. Zkrátka budu makat a věřím, že to přinese ovoce jak pro tým, tak i pro mě.

Přeci jenom je to o tři soutěže výše.

Celý život si dávám vyšší cíle, mám sám na sebe vyšší nároky než ostatní spoluhráči. A když se vrátím v kariéře zpět, tak jsem ve starším dorostu hrál soutěže, které se prakticky mužské divizi vyrovnaly. Vím, co od toho čekat. Nabrat musím fyzičku, protože to zkrátka ve Větřní nešlo. To je jediné, z čeho mám obavy, ale na druhé straně jsou na vypilování fyzičky čtyři měsíce. Ale co se týče techniky, střely a toho, co po mně Krumlov chce, to by zase tak velký problém být neměl. Jezdil jsem se na Krumlov dívat a mám nějakou svou soudnost, abych si řekl, zda na to mám či ne. Myslím si, že bych tam mohl zapadnout. Mezi mladé kluky bych mohl přinést v koncovce trochu klidu. Ale vše se uvidí.

O přestup Radka Bauera do Českého Krumlova trenér divizního týmu Zdeněk Šváb hodně stál. „Radka jsme sledovali již v minulé sezoně. Vím, že je to výborný střelec, ale ten fotbalový život je někdy nahoru dolu, a tak jsme ještě vyčkali, zda potvrdí své kvality v další sezoně. A na podzim to zkrátka jednoznačně potvrdil, takže jsme přišli s nabídkou divize a Radek svolil, že nám pomůže,“ uvedl k přestupu do Slavoje Zdeněk Šváb.

A co trenér od Radka Bauera očekává? „Především zklidnění týmu v útočné fázi a kvalitní zakončení. To on má vrozené, umí to. Má fantastickou levou. Věřím, že nám pomůže,“ dodal českokrumlovský trenér Zdeněk Šváb.