V Zaměstnanecké lize Deníku bude bojovat i tým protivínského pivovaru. Povede ho Martin Bukovinský, oblastní obchodní ředitel.

Váš největší sportovní úspěch?

Od dětství aktivně sportuji a dodnes mě to pořád moc baví. A stále jsem přitom relativně zdráv. To je úspěch.

Co děláte pro svou kondici?

Pro fyzickou kondici si jdu párkrát do týdne zasportovat s lidmi, které mám rád. Pro psychickou kondici si s těmi samými lidmi jdu párkrát do týdne následně uhasit žízeň…

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

S Tomášem Rosickým… prostě se mi líbí, jaký to byl typ hráče, a navíc mám pocit, že s ním může být při sportu a vlastně i po něm docela legrace.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Při sportu? To už si nevzpomenu… A v životě? Kdysi jsem ochutnal pivo… a chutná mi pořád.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Všem trenérům, kteří nikdy netrénovali jinak než od stolu, a že jich je…