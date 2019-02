České Budějovice – Dvakrát byl v Č. Budějovicích na hostování a nikdy se netajil tím, že by se v jihočeské metropoli rád fotbalově zabydlel natrvalo.

Ladislav Volešák i v Č. Budějovicích potvrdil, že má formu. | Foto: Deník/ František Panec

Nakonec však Ladislav Volešák zakotvil v FC Slovácko, jehož barvy hájil i v sobotním utkání Gambrinus ligy v Č. Budějovicích.

Už před zápasem i na jih Čech dorazily z Uherského Hradiště zprávy, že technicky výborně vybavený středopolař se po nepříliš vydařeném vstupu do sezony rozehrál a patří ve Slovácku k oporám.

K velmi dobré hře v poli navíc přidal i výbornou střeleckou mušku. Do „svých" Českých Budějovic přijížděl s vizitkou nejlepšího střelce svého klubu v této sezoně, ve které už dal čtyři branky.

Na jihu Čech ale žádný gól nedal, byť k tomu on i jeho spoluhráči šance měli.

Vezete bod ze hřiště soupeře, jenže jste tady měli hodně blízko i k vítězství. Nejste tudíž trošku i zklamaní, že jste nevyhráli?

Asi řeknu, že jsme zklamaní, nejvíc jsem ale zklamaný já osobně, protože jsem měl tři hodně dobré šance. Z nich jsem jednou trefil břevno a dvakrát jsem to blbě vyřešil. Za to bych se chtěl klukům omluvit.

Šance jste ale nespaloval sám, měli je i další vaši spoluhráči.

To je pravda, my měli i jiné šance a je velká škoda, že jsme je nedotáhli. Pak nás Budějovice ve druhé půli ke konci i trochu zmáčkly a nakonec jsme se i o ten jeden bod malinko strachovali. Přitom kdybychom lépe vyřešili ty své brejky, vůbec jsme se strachovat nemuseli.

Když se zastavíme blíže u vašich šancí, co hned ta první z úvodu utkání? Myslíte, že se po vašem střetu s Halamou měla pískat penalta?

Penalta? To snad ne… Ti dva obránci se tam blbě dohodli, já to vypíchl a myslel jsem, že jdu na bránu úplně sám a trošku jsem tu koncovku podcenil. Potom do mě možná Haly trošku strčil, ale penalta to určitě nebyla. Měl jsem to vyřešit hodně líp.

A co ta ruka Machovce, kterou jste ve druhé půli reklamovali?

Já vystřelil a do ruky jsem ho trefil. Nemyslím si ale, že to udělal schválně. Jak šel do skluzu, tak mu tam ruka zůstala. Do brány by to ale asi šlo, takže penalta se možná písknout dala.

Nejvíc vás zřejmě mrzí ta obrovská šance, kterou vám optimálně připravil Kovář, jenže vy jste balon dobře netrefil. Je to tak?

Tam mi to skočilo, s tím se těžko dalo něco dělat. Mně ale asi nejvíc mrzí spíš to břevno. Daněk tu ránu na břevno vyškrábl přímo neskutečně.

O vás šly ze Slovácka reference, že jste se poslední zápasy dostal do výborné formy. Těší vás to?

Sám sebe nechci hodnotit, nehledě na to, že nám všem se teď hraje líp. Nechci tudíž říkat, že já mám formu. Prostě nám to teď jde jako manšaftu a doufám, že ten plusový bod, co jsme tady získali, potvrdíme teď i doma proti Hradci Králové.

Vy jste na České Budějovice vždy rád vzpomínal, hodně jste se sem těšil?

Jistě, já tady pořád mám spoustu kamarádů a už jsem se s nimi zase na zimu domlouval na hokej, který tu tradičně hrajeme. Takže jsem se sem hodně těšil a moc rád sem v zimě zase přijedu.

Setkal jste se s někým ze svých bývalých spoluhráčů i na hřišti? Anebo už žádný z nich v Dynamu není?

Ale jsou tu. Třeba Lengy tady byl, taky Ivoš Táborský a Petr Benát, který se vrátil po svém zranění do ligy právě teď s námi a já mu přeji, ať je brzy v pořádku.

Je tudíž zápas s Dynamem pro vás trošku jiný než ty ostatní?

Samozřejmě. Já ho beru na stejné úrovni, jako když hrajeme se Slavií nebo se Spartou. V Budějovicích mi dali šanci zahrát si ligu, za to jim patří díky. A doufám, že i z té situace, do které se kluci teď dostali, se zase zvednou.