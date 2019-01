České Budějovice – Pětadvacetiletý středopolař Petr Javorek sice do I. ligy nakoukl už před sedmi lety v dresu Příbrami, pořádnou šanci se v nejvyšší soutěži předvést ale dostal až loni 23. září.

Petr Javorek v Mladé Boleslavi bojuje s domácím Procházkou. | Foto: Deník/Slávek Růta

Ten den fotbalisté Dynama hráli doma s mistrovskou Plzní a Javorek si ve středové formaci po svém příchodu ze S. Ústí odbyl úspěšný debut v českobudějo­vickém týmu.

A protože jeho hostování, které bylo původně dohodnuto jen do konce roku, bylo po dohodě obou oddílů prodlouženo na další rok s následnou opcí, bude technicky dobře vybavený záložník hájit barvy Dynama i v jarní části nejvyšší fotbalové soutěže.

Po porážce 2:4 s Jabloncem v posledním zápase Tipsport ligy odpovídal Javorek na dotazy Deníku jižní Čechy.

První půli jste s Jabloncem vyhráli 1:0, druhou 1:4 prohráli. Hodně rozdílné poločasy…

První půle byla z naší strany hodně dobrá a myslím si, že jsme mohli těch gólů dát víc, bohužel jsme další své šance neproměnili. Po přestávce Jablonci vyšlo střídání, na což se nechci vymlouvat, protože i my jsme mužstvo prostřídali, nicméně ta druhá půle z naší strany prostě byla hodně špatná. Takovou hrou bychom v první lize asi neuspěli.

Podle trenéra Cipra v půli odešli ti zkušenější hráči, kteří ve vašem týmu dle něj jsou i nositeli herní kvality.

Určitě bylo znát, že odešli třeba i Tomáš Řepka a Ruda Otepka, který u nás tvoří hru.

Vy jste v Tipsport lize hrál první kolo se Žižkovem, další dva zápasy jste však chyběl. Přitom žádné zdravotní potíže jste prý neměl.

Došlo k menším komplikacím ohledně mé smlouvy, ale nakonec jsme se dohodli a já tomu jsem moc rád.

Na čem se to zadrhlo? Jak to bývá, „až v první řadě“ šlo o peníze?

Já neříkám, že by mi Dynamo nabídlo špatné podmínky, ale nějaké detaily jsme dohadovali. Nerad bych se k tomu vracel, já jsem hlavně rád, že jsme se dohodli. Vracet se do Sezimáku jsem nechtěl, byl by to pro mne zase krok zpátky. V Budějovicích jsem spokojen a doufám, že i já v lize pomůžu k záchraně.

Není divu, že se vám v Dynamu tak líbí, vždyť jste po svém příchodu sehrál v lize všechny zápasy. A pokud se nemýlím, dokonce bez střídání. Čekal jste, když jste sem přicházel, že ta bilance bude pro vás tak lichotivá?

Pochopitelně, že to jsem vůbec nečekal. Když jsem do Budějovic přicházel, říkal jsem si, že budu rád za každý zápas, který v lize odehraji.

Při své premiéře v Dynamu jste uhráli bod s favorizovanou Plzní a nakonec jste i závěr podzimu zvládli docela slušně, ne?

Na to, jak situace našeho mužstva v lize po prvních pěti zápasech vypadala, třináctá příčka po podzimu i těch třináct bodů, co máme, není tak špatných. Myslím si, že na jaře se dá na čem stavět a že se máme od čeho odrazit.

Jenže ani další ohrožené týmy nespí a třeba Olomouc vydatně posiluje. Sledujete to, anebo si říkáte, že to jejich starost?

Jistě, že po očku se na dění jinde podíváme, spíš se chceme ale zaměřit na sebe a na svoji hru. Bude záležet na tom, co předvedeme na hřišti. A ne na tom, jaké posily někam jinam přišly a kam ne.

Právě v Olomouci ale na jaře ligu začínáte, a pak hned nato máte doma Bohemians. To budou hodně důležité zápasy.

To dobře víme, právě v Olomouci by bylo hodně důležité, kdyby se tam neprohrálo. Ale i pak doma s Bohemkou půjde o hodně. Tu bezpodmínečně musíme doma porazit.

Zmínil jste se, že do smlouvy přibyla i opce. Je pro vás dobře, že budete-li mít zájem tady zůstat a taky Dynamo vás bude chtít, že budete mít možnost tady v kariéře pokračovat?

Samozřejmě, že je to dobře, proto jsme se na opci dohodli. Všechno ale bude záležet jen na mně, jaké výkony budu podávat. Když ty výkony budou dobré, bude o mě zájem. I nějaký jiný klub z ligy si mě může všimnout.

A co Sezimovo Ústí, odkud jste do Dynama přišel? Sledujete, jak se jim daří?

Určitě. Mám tam spoustu kamarádů a sem tam si zavoláme a pokecáme. I jejich výkony sleduji, takže dobře vím, že zrovna minulý týden se jim povedly zápasy na Spartě i na Slavii. A když mám volno, jezdím se na kluky do Sezimáku podívat.

Vy jste i loni, kdy jste v Sezimově Ústí ještě sám hrál, v přípravě ligisty hezky trápili, že?

To je pravda, na Hluboké jsme porazili Budějovice a na Vyšehradě jsme dokonce vyhráli i s Jabloncem. I ve druhé lize jsme pak na jaře na úvod porazili Sokolov 4:1, tak doufám, že Sezimáku se bude podobně dařit i letos.

Zpátky k Dynamu, jehož barvy teď hájíte. Jak jste viděl vaši účast v Tipsport lize?

Byla to dobrá příprava se silnými soupeři. Byť se hrálo na umělce, účel to splnilo. Ani výsledky, myslím si, tak špatné nebyly. Ale teď v Německu by se přinejmenším druhý zápas v Aue měl hrát na přírodní trávě, na to se těšíme.

A co liga? Taky se těšíte?

Víme, že to nebude lehké, ale všichni věříme, že ligu zachráníme. To je hlavní cíl.



Další posily: Krajčík a Řezníček!







Fotbalisty prvoligového Dynama by měli v jarní části I. ligy posílit dva hráči zvučných jmen.

Klubový web Dynama přinesl zprávu, že vedení klubu jedná o hostování útočníka Jakuba Řezníčka z Mladé Boleslavi a obránce Mateje Krajčíka z Jablonce, jenž v Dynamu už svého času hostoval. Tuto informaci potvrdil Deníku sportovní ředitel Dynama Roman Rogoz: „Oba by měli přijít na hostování do konce sezony a měli by s mužstvem jet už ve čtvrtek na herní pobyt do Německa,“ sdělil.

V Německu čeká svěřence trenéra Františka Cipra v pátek zápas s Dynamem Drážďany a v neděli s týmem Aue.