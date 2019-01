Písek – Fotbalisté Písku do svého kádru získali výraznou posilu. K Otavě zamířil Miroslav Slepička, útočník ošlehaný ligovými zkušenostmi a zahraničními angažmá. Letošní sezonu začal v Příbrami a podzim zakončil v indické Goe. Podle platných pravidel tak musel požádat o výjimku, aby na jaře mohl působit už ve třetím klubu. „Mohl jsem vybírat z týmů, hrajících amatérské soutěže, a Písek mi vyšel jako jednoznačně nejlepší varianta," říká Miroslav Slepička, který za Písek poprvé nastoupil ve středečním utkání proti Táborsku B (2:0).

PREMIÉRA. Miroslav Slepička (uprostřed) poprvé za Písek nastoupil v přípravném duelu s Táborskem B. Nová posila týmu od Otavy na snímku bojuje s Jakubem Vavřinou a Denisem Chirinciucem. | Foto: Jan Škrle

O výjimku k působení ve třetím klubu v letošní sezoně jste musel žádat na svazu?

Ano. Dostal jsem ji s tím, že mohu nastoupit v amatérské soutěži. Nemohl jsem tak do první ani druhé české ligy, i když jsem z nich nějaké nabídky měl.

Zaměřil jste se tak na třetí ligu?

Ano, mohl jsem do třetí ligy a níže. Volil jsem mezi několika týmy a Písek mi nakonec vyšel jako jednoznačně nejlepší varianta.

Ondřej Prášilhlavní trenér

FC Písek



„Míra umí podržet balon a zklidnit hru. Soupeři se na něj více zaměří a tím může vznikat více prostoru pro další hráče."

Můžete přiblížit, co konkrétně rozhodlo pro Písek?

Líbilo se mi jednání od trenéra Ondřeje Prášila, sportovního ředitele Jindřicha Dejmala i Milana Nouska z vedení klubu. Navíc jsem z Příbrami a do Písku to tak mám kousek.

Znáte písecké prostředí?

Hráli jsme tady na začátku sezony pohárové utkání s Příbramí, takže jsem věděl, jak to tady vypadá. Rozhodl faktor malého dojíždění a právě zázemí, které je tady na dobré úrovni. Na Písek mám jen dobré reference.

Co si od působení u Otavy slibujete, s čím přicházíte?

Jsem rád, že v Písku vůbec mohu být. A chci týmu pomoci zachránit se.

Jaké máte první dojmy z Písku?

Mám za sebou dva tréninky. Ale co mám zprávy, tak se dělá vše pro to, aby se soutěž povedlo zachránit. Rozhodovat se však bude na hřišti. Proto musíme hned od prvního kola jako tým šlapat a tahat za jeden provaz.

S prvním zápasem proti béčku Táborska jste spokojen?

Dali jsme dva góly, což je důležité pro sebevědomí mužstva. Jsem spokojený. Dále je třeba vylepšovat souhru v mužstvu.

Fakt, že nebudete moci hrát profesionální soutěž, jste přijal?

Předběžně jsem s tím počítal. Byl jsem v Indii, kde jsem dostal možnost si něco vydělat… Takový je život.

Věděl jste o tom už před odchodem do Indie?

Dozvěděl jsem se to až tam a musel se s tím smířit. Pro mě ale o takovou prohru zase nejde. Kdybych například měl být v Příbrami a nehrát, to se raději budu připravovat v Písku, dobře trénovat, mít zápasové vytížení a být v tom klasickém koloběhu. Jsem skutečně rád, že v Písku mohu být.

Poté, co sezona v Indii skončila, kdy jste začal řešit své další působení?

O Vánocích jsem se tím nezabýval a vše se začalo rozbíhat až v novém roce. Během ledna jsem tak trénoval sám, udržoval si fyzičku a od února nastoupil v Písku. Nechci se opakovat, ale za možnost hrát za Písek jsem opravdu šťastný.

Jste kmenovým hráčem pražské Sparty. Dohoda se obešla bez problémů?

Sparta mi vyšla vstříc a na hostování mě uvolnila.

Indie pro vás od nové sezony zůstává prioritou?

Od léta se to začne řešit. Zatím není nic jistého, ale dá se říct, že je to jedna z možností, že bych tam pokračoval. Nic není ale jasného. Zatím se musím připravovat, udržovat ve fyzičce a uvidíme, co bude v létě.

Profil Miroslava Slepičky

Narozen: 10. listopadu 1981 v Příbrami

Pozice: útočník

Předchozí kluby:

2014 Goa (Indie)

2014 Příbram

2011 – 2013 Sparta Praha

2011 Fürth (Německo)

2008 – 2011 Dinamo Záhřeb (Chorvatsko)

2005 – 2008 Sparta Praha

2002 – 2005 Liberec

1999 – 2002 Příbram

Reprezentace:

2 zápasy / 0 branek