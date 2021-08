Souboj třetiligových soupeřů přineslo v úterním podvečeru další kolo MOL cupu. FC Písek cestoval na hřiště celku FK Přepepře hrajícího skupinu B České fotbalové ligy.

Písek si z Přepepří odvezl porážku 6:0. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Výsledek fanoušky píseckého fotbalu vůbec nepotěšil, jejich tým inkasoval čistokrevného tenisového kanára 6:0, když dali domácí pět branek již v prvním poločase. „Domácí mají velice zkušený tým a hráli ve složení, ve kterém nastupují ve třetí lize. My dali příležitost širšímu kádru. Domácí potrestali každou naši chybu a zkrátka co střela na bránu, to gól. Chtěli postoupit a šli si za tím,“ komentoval utkání vedoucí píseckého týmu Miroslav Grobár.